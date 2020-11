Para Eels 'Es solo una noche oscura, y el sol siempre volverá a salir'

La música de Eels es el resultado de una vida marcada por la fatalidad. Su protagonista, Mark Oliver Everett, despertó una mañana de 1982 y encontró el cadáver de su padre sobre la cama. Pocos años después, a su madre le diagnosticaron cáncer de pulmón, y su hermana, Elizabeth, se suicidó una noche antes de que Everett publicara su primer álbum. Mr. E, como lo conocen sus pocos amigos, es un alma atormentada. Se trata de un personaje huraño que ha aprendido a combatir la tristeza con humor y la muerte con canciones.

Hace 25 años, luego de asistir al funeral de todos sus familiares, Everett canalizó su desolación al darle forma a Eels, un proyecto musical nacido en Los Ángeles que a lo largo de 13 álbumes y grandes himnos del indie rock como Novocaine For The Soul y My Beloved Monster se ha convertido en una banda de culto, capaz de desafiar las emociones más oscuras y de camuflar con maestría mensajes esperanzadores en melodías cargadas de melancolía.

“En algún punto empecé a entender la vida como una aventura y decidí agradecer cada experiencia, incluso las más difíciles. Después de presenciar tantas muertes, simplemente pensé: ‘Wow, qué vida la que me tocó vivir’. Puede parecer deprimente y negativa, pero a la larga me considero un hombre afortunado por llegar a experimentar incluso esas cosas”, afirma Everett sobre las múltiples desgracias que ha padecido, y que se resumen en su libro Cosas que los nietos deberían saber.

Eels, la banda a la que George W. Bush quiso prohibir por considerarla nociva para la juventud estadounidense, es una creación enigmática; música cuyo trasfondo optimista se contrapone a su sonido lúgubre, creando una dualidad engañosa entre la letra y la melodía. Este contraste ha caracterizado toda su discografía, pero sobresale en un título en particular: Electro-Shock Blues, el segundo álbum de Eels, el más desgarrador de toda su carrera y quizás la obra maestra que puso a Everett en el mapa de las grandes disqueras.

Inspirado en las fuertes terapias de electrochoque a las que se sometía su hermana Elizabeth en sus peores crisis de depresión, Electro-Shock Blues aborda la tristeza, la pérdida y el duelo de una forma única. No solo transforma el dolor en un motivo para seguir adelante, sino que, además, se erige como un acto de resistencia ante los peores golpes de la vida. Y al final, en PS You Rock My World, la canción con la que concluye el disco, Everett pronuncia una frase que perfectamente podría ser el eslogan de la banda: “Todos están muriendo, y quizás es tiempo de vivir”.

En tiempos de pandemia

Tras un receso de cuatro años y un álbum no muy convincente (The Deconstruction, 2018), que emocionó a la crítica pero no tanto a los fans, Mr. E y su actual alineación están de regreso con Earth to Dora.

Su vigésimo tercer álbum de estudio es una exploración musical que añade al indie rock clásico algunos matices experimentales a través de sintetizadores y efectos sonoros como el tintinear de una campana o la cuenta regresiva de una película antigua. Esto, sin alterar sus características atmósferas de melancolía y nostalgia.



Debido al reciente divorcio de Everett, los títulos de algunas canciones y la forma como se organizan a lo largo del álbum, muchos podrían pensar que Earth to Dora es un recuento autobiográfico del matrimonio fallido de Mr. E. Sin embargo, él se ha encargado de desmentir esta suposición.

“Sí fue mi intención organizar las canciones para que representaran las etapas de una relación amorosa en particular, pero son composiciones individuales y no todas son autobiográficas”, explica Everett. Y añade que casi todo el álbum se grabó antes de la pandemia, menos una canción: Are We Alright Again, “un sueño de cuarentena que necesitaba desesperadamente para decirme a mí que en algún punto todo va a estar mejor”.



Earth to Dora es un álbum sombrío y agridulce que comienza con una declaración de amor en Anything for Boo, pero que va descendiendo vertiginosamente hacia el dolor y la paranoia en canciones como Are You Fucking Your Ex y The Gentle of Souls, hasta recobrar una aparente serenidad en Baby Let’s Make It Real y Waking Up.

La carátula de Earth To Dora, el álbum más reciente de Eels. Foto: Cortesía Eels

Y aquí, una vez más, Eels nos lleva a viajar por ese territorio conocido en el que la tristeza y la esperanza se mezclan para dar forma a un sentimiento extraño que ahora se materializa en un rostro: el del payaso que parece reír y llorar al mismo tiempo en la portada del álbum.



“El payaso es el símbolo perfecto de ese sube y baja de emociones que es la vida. Se nota en su apariencia que ha pasado por cosas muy difíciles, pero a pesar de todo sigue sonriendo. Él, al igual que yo, es un sobreviviente”, afirma Everett.



En estos tiempos difíciles que enfrenta el mundo a raíz de la pandemia, Earth to Dora puede llegar a ser un analgésico necesario contra el encierro y la depresión. Porque, como afirma en OK, la décima canción de su nuevo álbum: “Este no es el final, es solo una noche oscura, y el sol siempre volverá a salir”.

DANIEL TORRES

Para EL TIEMPO@Otroarroba