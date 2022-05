El cantante de champeta Mr. Black compartió este domingo una canción que le dedica a su hijo Edwin Antequera Meléndez, quien falleció en las últimas horas.

Lo hizo a través de un video que compartió en su perfil en Instagram.



“Esta letra es pa’ ti, papi. Dice: quisiera que esto fuera un sueño; que aún estoy dormido; que este dolor que estoy sintiendo al despertar se fue. Quisiera devolver el tiempo para estar contigo, quisiera estar en este momento para decirte que siento que el tiempo me ha quedado corto y eso a mí me duele, que no alcancé a darte todo lo que te mereces”, interpretó muy conmovido.

“¡Vida!, devuélveme lo que más quiero”, repite luego en varias ocasiones.



La muerte del joven se produjo a la medianoche de este viernes, al parecer, por un paro cardíaco.



El artista confirmó la noticia el pasado sábado en sus redes sociales.



“Mi querido hijo, mi pedacito de alma tu vida se ha apagado Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo. No hay manera de superar esta perdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre", señaló el músico en sus redes sociales.

La también cantante Yuranis León, madrastra del joven, dedicó sentidas palabras por el fallecimiento del hijo de su esposo.



“Hijo, hoy te llevas un pedazo de nuestros corazones, se nos fue el niño que siempre tenía una sonrisa en su rostro cargada de sueños, lucha, esperanza, amor y alegría”, manifestó.

