Luego de que Mötley Crüe compartiera una foto del avión en el que viajaron los integrantes de las bandas, se confirmó su llegada a Bogotá para el concierto que dará junto a Def Leppard este 25 de febrero en el parque Metropolitano Simón Bolívar.



“DefCrue ha aterrizado y estamos listos para ustedes Bogotá, Colombia”, publicó Nikki Sixx, el bajista de Mötley Crüe, en su Instagram.

La gira mundial de las bandas icónicas del rock de la década de los 80 comenzó el 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. En su tercera fecha, Mötley Crüe se presentará por primera vez en Colombia. Asimismo, luego de 26 años, Def Leppard volverá a los escenarios colombianos.

Las leyendas del rock seguramente tocarán clásicos como ‘Love Bites’, ‘Hysteria’, ‘Pour Some Sugar on Me’, ‘Kickstar my heart’ o ‘Home Sweet Home’. Los fanáticos están a la espera y se preparan para el concierto.

Si va a asistir, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que no tenga ningún problema:

¿Cuáles serán los horarios del concierto?

Los prefiltros comenzarán desde las 8 a.m. Early entry: 3 p.m. Apertura de puertas para público general: 4 p.m. Artista local - Kraken: 7 p.m. Def Leppard: 8 p.m. Mötley Crüe: 10 p.m.

¿Qué puede llevar?

Bolsos pequeños y/o riñoneras Baterías recargables para celular Ropa cómoda Impermeables Llegar temprano para evitar el tráfico

Lo que no puede llevar

No se puede acampar Bebidas o comidas Bolsos muy grandes o cosmetiqueras Objetos cortopunzantes o cualquier tipo de armas Cámaras fotográficas profesionales o semiprofesionales con lentes intercambiables, gopro, binoculares grandes y selfie sticks. Líquidos o gases inflamables Mascotas

No olvide que en el evento habrá áreas para personas con movilidad reducida. Además, tanto platino como general son localidades de admisión general, es decir, por orden de llegada y no cuentan con silletería.

