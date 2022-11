"Una de las cosas que más me gusta al entregar mis canciones es conectar con mis experiencias y vivencias reales sin importar si es o no un hit", dice Irene López, cantante venezolana que visita Colombia.



Irene, o Irepelusa como es su nombre artístico, tiene un color musical particular, una esencia melódica distinta que connota el Caribe, psicodelia y un estilo retro. Eso se experimenta cuando ella canta como solista y también cuando suena con su agrupación a la que pertenece: Motherflowers.

"Para ti, 'motherflower'", dice el maestro, Héctor Lavoe en su canción 'Soñando despierto'. Cuando Irepelusa, Veztalone y Frank Lucas estaban reunidos, se inspiraron de Lavoe para ponerle el nombre a su grupo.



Motherflowers viene de la costa oriental de Venezuela, de Puerto la Cruz, ubicada en el Estado Anzoátegui a 350 kilómetros de Caracas. La música tiene geografía y la frescura playera de este Puerto se identifica en su sonido.

No tienen un género musical definido. Lo que suena es derivado de sus propios gustos de otros artistas, sus experiencias y estilos de vida. Tienen una amalgama de sonidos cuando crean uno: combinan el rap hispano, con R&B, folclore, funk, entre otros ritmos. Y también mezclan conceptos, por eso titulan un álbum como RETROFUTURISMOPSICOTROPICAL. Como tenían tantas canciones, entregaron el disco completo por partes. “Lo entregamos en 5 lotes, porque todo iba a ser demasiada información y cada canción tiene su especialidad”, menciona Irepelusa.

Irepelusa y Motherflowers visitan Bogotá. Tocarán este 10 de noviembre. Traen el Caribe a la fría capital en su gira por Latinoamérica y España luego de que Irene estrenara su álbum “Un Koala En Una Palmera”.



Ellos tienen una conexión especial con Colombia. Admiran la música de los colombianos Bomba Estéreo, Monsieur Periné, Esteman y otros.

En medio de la gira, también tocarán en su país, Venezuela, que muestra una recuperación cultural, según cuenta Irepelusa. “Venezuela estaba desnutrida culturalmente y ya empezaron los conciertos para liberarnos, consumiendo música y arte. Es grato y satisfactorio tocar en tu propio país ahora que estamos refrescando la música y los públicos”.



Venezuela es cuna de un movimiento cultural musical fuerte por cientos de propuestas nuevas que se lanzan a crear como Motherflowers e Irepelusa. También tienen una herencia de Canserbero y un amplio camino recorrido por Los Amigos Invisibles, Rawayana, Danny Ocean, Apache y muchos más exponentes.

En medio de este florecimiento artístico venezolano, Irepelusa espera que su país esté en el mapa de visitas de grandes artistas 'mainstream' como Coldplay, Paramore, Billie Eilish. "La cultura es necesaria para cambiar un país", concluye.

ANDRÉS BENOIT

EL TIEMPO

