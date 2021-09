‘Quiero que más gente me conozca acá en mi país’: Moska

Daniel Amézquita, conocido bajo el nombre Moska en la música de baile electrónica (EDM, por su sigla en inglés), es un DJ y productor nacido en Cali.



Este artista colombiano se ha posicionado como uno de los mejores DJ y productores de música electrónica de América Latina en Europa y Estados Unidos. Moska ha participado en grandes festivales de música electrónica en el mundo, como Tomorrowland, EDC, Life In Color, entre otros.



A su vez, ha hecho remixes oficiales para artistas de talla mundial: J Balvin, Daddy Yankee, Calvin Harris y más. En el 2018 fue el telonero de Martin Garrix, quien en ese momento era el DJ número uno del mundo, en su concierto en Colombia.



Además, por si fuera poco, Moska, en una colaboración con Tiësto, DJ y productor holandés, puso a vibrar al público del Tomorrowland 2019 al ritmo de Fiesta en corraleja, del maestro Rubén Darío Salcedo.



Este DJ acaba de sacar un nuevo sencillo, llamado 305, junto a los productores Daymebeats y El High, y la cantante, productora y actriz dominicana MelyMel.



EL TIEMPO conversó con Moska sobre su trayectoria y el lanzamiento de su nuevo sencillo.

¿Qué nos puede contar sobre su nueva canción?

305 es mi nueva canción y estoy muy orgulloso de ella. Es del género afro latin house y, como su nombre lo indica, es una canción muy latina. Está inspirada en Miami, que es mi ciudad favorita en el mundo por las vibras que inspira, por la mezcla cultural tan grande que hay allí y porque también es una ciudad muy latina. Yo digo que Miami es como una pequeña Latinoamérica en Estados Unidos, entonces la cultura de la ciudad me inspiró y me llenó de muchas ganas para hacer una canción, de ahí nace 305.

¿Por qué ese nombre?

305 es el prefijo telefónico de Miami, y mucha gente sabe que ese código hace referencia a la ciudad. Por eso se llama así la canción, porque 305 representa a Miami y su estilo de vida.

¿Cómo fue trabajar con Happy Face y MelyMel?

Fue increíble. Son artistas muy talentosos. Happy Face es un dúo de productores de reguetón, Daymebeats y El High, son famosos por sus producciones en Colombia, sobre todo en Medellín. Ellos están incursionando en el mundo de la música electrónica, entonces fue una gran experiencia. Por otra parte, MelyMel es dominicana y canta excelente, es una rapera increíble. Yo creo que es de las mejores cantantes que tiene la República Dominicana. Para mí es un honor haber trabajado con ella porque es una persona que tiene mucha fama y talento.



¿Cómo empezó su camino como DJ y productor?

Yo soy productor hace como 15 años; desde que tenía 13 años empecé a hacer música electrónica. Y soy DJ profesional hace exactamente nueve años. Todo empezó por la pasión que sentí por la música electrónica. Conocí un programa de producción musical, empecé a practicar y a buscar tutoriales de cómo ser mejor productor en YouTube. Con el paso del tiempo se fueron dando las cosas y me empezaron a llamar de otros países, luego comencé a tocar en grandes festivales y clubes.

¿Cómo es la experiencia de tocar en festivales tan grandes como Tomorrowland?

Es inigualable la oportunidad de tocar en festivales así. He tocado cuatro veces en Tomorrowland y todas han sido increíbles. Siempre que toco en esos festivales siento el apoyo de los colombianos en la primera fila, hay un grupo de aproximadamente 20 personas que tienen la bandera de Colombia, apoyando y dándola toda. También las producciones y energía de esos festivales son tremendas. Es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida.

Junto a Tiësto sacaron 'Acordeão', una canción inspirada en 'Fiesta en corraleja', del maestro Rubén Darío Salcedo...

Tiësto es uno de mis referentes, para mí fue un honor que un DJ holandés, que no sabe nada del folclor colombiano, se interesara en este ritmo y melodía que es un porro de Sincelejo. Terminamos haciendo Acordeão y la tocó en exclusiva en el Tomorrowland del 2019.

¿Qué sensación tuvo cuando vio que la gente bailaba al ritmo colombiano?

Para mí fue algo increíble ver a la gente vibrar al ritmo colombiano en un festival tan grande. También me llenó de alegría ver a la gente orgullosa de que Colombia estuvo presente en Tomorrowland. Ya después, cuando la gente se dio cuenta de que yo era la persona detrás de esta canción, fue muy gratificante.

Usted es más reconocido en Estados Unidos y Europa que acá en Colombia. ¿Por qué cree que acá no tiene el mismo reconocimiento?

Yo creo que es básicamente por el estilo de música que yo hago. Mi música no es tan del estilo que escucha el colombiano, mis producciones son más proyectadas para oídos internacionales. Aunque también tengo una buena base de fans acá en Colombia, que me sigue y le gusta mi música.



Ahora estoy tratando de combinar ese estilo mío internacional y latino, como lo que hicimos con 305, quiero que más gente me conozca acá en mi país.

Finalmente, ¿qué le diría a la gente para que escuche su nueva canción y sepa quién es Moska?

Un saludo a toda la gente que me lee, los invito a que escuchen 305, a que vayan a ver el video oficial que está en YouTube, yo sé que el ritmo les va a encantar porque es bien latino. Y que no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Espero poder estar con todos ustedes pronto en las pistas.



CATALINA ARIZA CONTRERAS

Redacción Domingo