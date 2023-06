"Gracias por el increíble tour en Suramérica. Ha sido la mejor gira de mi vida. Nada de lo antes experimentado me preparó para el amor que recibí por la gente de Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina", contó Steven Patrick Morrissey en 2012 luego de una gira que lo trajo por primera vez a nuestro país.

Ahora ese amor lo va a revalidar el 17 de septiembre en el celebrado Teatro Jorge Eliécer Gaitán con un nuevo concierto, rememorando sus canciones y algunos de los hits de su mítica banda The Smiths.



Otro tema: Falleció Andy Rourke, bajista de The Smiths

'There Is a Light That Never Goes Out', 'Suedehead', 'This Charming Man', 'Everyday Is Like Sunday', 'First of the Gang to Die' y 'Heaven Knows I'm Miserable Now' son canciones que hacen parte de la banda sonora del indie rock de los últimos 40 años; son apenas un puñado de la inagotable creatividad lírica de un artista fundamental como Morrissey.

Como vocalista de The Smiths marcó para siempre la historia de la música con apenas cuatro discos, uno de ellos considerado el mejor de la historia del rock inglés: The Queen Is Dead de 1986. Como solista ha consolidado un sonido que aún repercute en nuestros días con su último disco Without Music The World Dies (febrero de 2023), una declaración explícita de amor a la música, y que lo ha convertido en uno de las voces más aclamadas de las últimas tres décadas.



Más para leer: Italia recuerda a Raffaella Carrà en el 80 aniversario de su nacimiento

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá recibirá la gran estrella inglesa para la celebración de 40 años de música junto a Morrissey en Colombia. Será una velada maravillosa llena de nostalgia indie, post punk melódico. Las boletas se pueden adquirir desde el 27 de Junio en TuBoleta.com.

¡El rey vuelve a casa! El corazón de la nación independiente está de fiesta porque los himnos fundamentales del indie sonarán desde la voz del mismísimo @officialmoz este 17 de septiembre en el @TeatroJEG.⭐️ pic.twitter.com/RUmHAPhv10 — Páramo Presenta (@paramo_presenta) June 20, 2023

Morrissey es un artista polémico, crítico, complejo, pero musicalmente descrestante. Aguantó las mareas de la moda, del fin de la industria musical y del advenimiento de las plataformas. Activista, vegano radical y de pocos amigos, el cantante escapa de las entrevistas y la fama, pero no deja nunca de llmar la atención y de romper esquemas con su melancolía y poder musical.



CULTURA

@CulturaET