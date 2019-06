Morat: un fenómemo musical que agota todas las entradas

Los carteles de ‘agotado’ cuelgan dondequiera que se presenten los integrantes de Morat. Un concierto en el Movistar Arena de Bogotá la semana pasada no fue suficiente para satisfacer a su fanaticada, pues en pocos días agotaron todas las entradas y tuvieron que ofrecer una nueva fecha, que nuevamente se vendió en su totalidad con rapidez.

Pero el éxito de la banda bogotana –conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas– no radica solo en su ciudad natal. A pesar de su corta trayectoria musical, han logrado llenar importantes escenarios como la plaza de El Zócalo, en Ciudad de México, donde caben más de 100.000 personas.



Y siguen por el mismo camino. La gira para promocionar su nuevo álbum, ‘Balas perdidas’, apenas empieza y ya se ve cómo este ‘fenómeno musical’ logró enamorar a miles de fanáticos: en varias ciudades de México y de Chile su espectáculo se ha convertido en el más vendido, mientras que en Roses y Sitges (España) quedan pocas boletas, aunque faltan casi dos meses para su presentación.

Camino hacia el éxito

Según Simón Vargas, bajista de Morat, está tan sorprendido como todos los demás: “Teníamos expectativas muy positivas acerca de este proyecto, pero, en verdad, ninguno llegó a pensar que despegara tan rápido”.



Para Juan Pablo Villamil, el éxito se debe a que tuvieron “la buena suerte de que la gente quería escuchar lo que nosotros teníamos por decir –y que– a lo mejor, fuimos musicalmente distintos. Puede ser que eso le haya parecido doblemente atractivo a la gente, porque éramos pocos haciendo algo así”.



Pruebas de la importancia que tiene Morat en el mundo de la música actual son sus colaboraciones con artistas como Andrés Cepeda, Juanes, Álvaro Soler, Paulina Rubio y muchos más. De hecho, esta última fue muy importante para impulsar sus carreras. Cuando los bogotanos sacaron su primer sencillo, ‘Mi nuevo vicio’, la cantante mexicana se enamoró de la canción y les pidió grabarla juntos.



Aunque ya le gustaban al público, desde ese momento dispararon con mayor fuerza sus ‘balas perdidas’ y pasaron de cantar en pequeños bares de Bogotá a ser referentes en el mercado internacional.



“Somos muy fanáticos de la música, lo nuestro son los instrumentos”, asegura Martín Vargas, el baterista e integrante más joven.

A pesar de que son muy diferentes entre sí, tanto por sus gustos musicales como por la forma de vestir, la amistad y el amor a la música es lo que los une.



“Somos como las cuatro patas de una silla: en el momento en que una no está, simplemente se cae”, explica Juan Pablo Isaza, una de las principales voces.



En el escenario siempre se podrán ver cuatro micrófonos porque, así como todos componen, también todos cantan. “Nos gusta pensar que hay una regla de oro y es que siempre, en todas las canciones, estén las cuatro manos, con cuatro puntos de vista diferentes. Creo que a eso se debe la magia de Morat”, agrega Martín.

Su música se caracteriza por la presencia de diversos instrumentos, la combinación de las cuatro voces, que son muy diferentes entre sí, y muchos ‘oohh’. De hecho, Simón Vargas asegura que “muchas veces nos dicen que Morat es banjo y, claro, la palabra ‘oohh’ ”.

Sin embargo, Morat es mucho más. No es gratuito que tengan casi 300 millones de visitas en algunos de sus videos de YouTube, que existan cientos de ‘fan page’ e incontables versiones de sus temas en redes sociales.



Y es que el talento de estos jóvenes es multifacético y se evidencia en sus mezclas de géneros. Los sonidos de batería, banjo, ukelele, guitarra, armónica, melódica e incluso trompeta, hacen de Morat el fenómeno musical que son hoy en día.

Somos como las cuatro patas de una silla: en el momento en que una no está, se cae FACEBOOK

TWITTER

Han hecho público que el próximo álbum que sacarán será muy diferente a lo que han venido haciendo, por lo que sus fanáticos les piden que ‘no sea reguetón’. Frente a esto, aclaran: “Sin duda, lo que estamos haciendo ahorita no jala para allá; sin embargo, somos fanáticos de la música y si hay un buen reguetón que tenga mucho sentido con lo que venimos desarrollando, no creo que estemos cerrados a hacerlo”.



Asimismo, aseguran que la fama es bastante compleja, pero el hecho de que se hayan conocido mucho antes de ser famosos los ha ayudado a mantenerse aterrizados todo el tiempo.



“Yo siento que la fama es accesoria a lo que a nosotros nos gusta hacer, agradecemos mucho el cariño de la gente porque es primordial, pero no permitimos que la fama se convierta en una parte principal de nuestro trabajo”, reflexiona Simón Vargas.



“Además, en nuestro caso, la banda siempre es más grande que sus individuos por separado. Esto tiene un lado positivo y es que gran parte de esas cosas, de pronto sobrecogedoras, que puede tener la fama se las lleva Morat y no nos la llevamos nosotros por separado”, aclara Villamil.



Creen que su segundo y más reciente álbum es el más importante de su carrera, ya que los ratifica profesionalmente. Pero, además, porque sus canciones le pueden llegar a cualquier persona. Por eso, los dos Juan Pablo y los dos Vargas esperan seguir hechizando con sus voces a quien los escuche.



MARÍA CAMILA BOTERO CASTRO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO