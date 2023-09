Los fanáticos de la exitosa banda colombiana Morat demostraron una vez más su lealtad con el grupo, al agotar más de 80,000 entradas en tan solo 24 horas para los conciertos programados para el 2024 en la capital del país.

El Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, se prepará para recibir el próximo 6 y 7 de julio a los cuatro jóvenes que se han robado el corazón de todas sus seguidoras. Además, anunciaron que van a tener una fecha en Medellín y otras en varios países del mundo con el fin de estrenar sus nuevas producciones musicales.

Morat mantiene su posición como una de las agrupaciones favoritas de Colombia y sigue encantando a su audiencia en todo el mundo, especialmente en España, donde tiene un gran grupo de fans.

En 2023, la banda se convirtió en la primera de este siglo en liderar el cartel del prestigioso Festival Estéreo Picnic, demostrando que son un grupo amado por los colombianos, quienes los acompañaron y cantaron sus canciones en Briceño.



Con el anunció de los conciertos, la banda también fue mostrando diferentes canciones nuevas que se van a poder disfrutar en vivo durante el 2024. Entre ellas se encuentra ‘Feo’ y su último lanzamiento, ‘Nunca volvieron’, que a menos de 24 horas de estar en YouTube, ya cuenta con más de 431 mil visualizaciones, estando en el puesto 11 del top mundial.

Antes de concluir el año 2022, Morat alcanzó una audiencia mensual superior a los 15 millones en Spotify. Esta plataforma revela que, entre los países donde son más populares, se encuentran México, Chile, España, Colombia y Perú.

Letra de 'Nunca volvieron'

Odiaría tener que serme sincero

Pues la verdad sé que me va doler

No me pidas que pretenda que soy un ciego

Cuando hasta para un ciego es fácil ver

Que ha habido un crimen en tu pecho

Y yo no entiendo bien porque lo niegas

Lo que robaron yo lo doy por hecho

Y ahí están las huellas



Y se salieron con la suya

Porque hay ladrones al acecho

Que andan sin decencia alguna encaramándose en el techo

Y no me sana, esta manía que me alerta

Que de pronto deje abierta una ventana



Y se salieron con la suya

Pero dejaron evidencia

Reemplazaron mi cordura, por un cargo de conciencia

Y me despierta cada noche

Porque dudo si faltaron más seguros en la puerta



Nunca supe si se entraron sin hacer ruido

O si fui yo quien no quiso escuchar

Porque se dieron cuenta todos nuestros vecinos

En cambio, yo me acabo de enterar



Su corazón yo no sé dónde fue a parar

Y me cansé de preguntarle a ella

Que lo robaron, yo lo doy por hecho

Y ahí están las huellas



Y se salieron con la suya

Porque hay ladrones al acecho

Que andan sin decencia alguna encaramándose en el techo

Y no me sana, esta manía que me alerta

Que de pronto deje abierta una ventana



Y se salieron con la suya

Pero dejaron evidencia

Reemplazaron mi cordura, por un cargo de conciencia

Y me despierta cada noche

Porque dudo si faltaron más seguros en la puerta



Y nunca volvieron, y nunca más volvieron

Me quedé con casi nada, botando cada cosa que hablaba de ti

Y nunca volvieron, y nunca más volvieron

Y tu complicidad fue el veneno, que también dañó todo lo bueno de mí

Y nunca volvieron, y nunca más volvieron

De que sirve mi inocencia, cuando tu ausencia sigue aquí

Y nunca volvieron, y nunca más volvieron



Reemplazaron mi cordura pon un cargo de conciencia, y me despierta cada noche

Porque dudo si faltaron más seguros en la puerta

Odiaría tener que serme sincero, pues la verdad se que me va doler

