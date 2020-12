Recuerdos y gustos de Morat, en el cuestionario sonoro

Los integrantes del grupo colombiano Morat tienen que ser muy amigos, casi hermanos –y algunos lo son realmente– para equilibrar los egos artísticos en el escenario y convivir a diario en la misma casa.

Así lo ve Juan Pablo ‘Villa’ Villamil, uno de sus vocalistas. “Somos amigos porque sabemos que el de al lado es una buena persona –dijo–. Eso siempre me ha dado tranquilidad, pensar que por mal que nos vaya, por grande que sea el problema, tengo al frente a tres personas que van a estar a la altura del conflicto”.



Esa fórmula fue básica para el éxito de este grupo de pop latino, cuyo boom musical irradió desde España hacia el resto de Hispanoamérica. Morat sigue siendo exitoso en la madre patria, donde su último hit, un dueto al lado de Aitana titulado Más de lo que aposté, llegó al número 1 en emisoras.Villa y el baterista Martín Vargas, integrantes de la banda, respondieron nuestro cuestionario sonoro.

¿Cuál era el cantante que más imitaba cuando era niño?

​

Villa (J.V.): El que más imitaba, distinto al que más me gustaba, era Louis Armstrong.



¿Qué instrumento, además de la batería, le habría gustado aprender a Martín Vargas (M. V.)?

​

M.V.: El piano en forma, sin duda.



¿En qué prefiere oír música?

​

J.V.: Un parlante que tengo que me fascina. Lo llevo a todos lados, cuando me meto en la ducha, cuando trabajo...



¿Cuáles son sus canciones para prender una fiesta?

​

M.V.: Depende de la fiesta: Síguelo bailando, de Ozuna, y Enchule, de Rauw Alejandro.

J.V.: Es un niño reguetonero…



¿Cuál es el ruido que más detesta?

​

J.V.: Un ruido que odio con el alma, asociado a una imagen específica: cuando alguien muerde un cepillo de dientes.



¿Cuál es su banda sonora favorita?

​

M.V.: La de 127 horas.



Villa, ¿dos canciones que lo han marcado?

​

J.V.: Pregunta trascendental, una es A Song For You, de Ray Charles, y Para tu amor, de Juanes.

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

​

M.V.: Butterflies, de Michael Jackson.



¿Cuál es el tema de otros artistas que más le gusta interpretar?

J.V.: Un vestido y un amor, de Fito Páez.



¿Qué canción no se cansa de oír?

M.V.: Ros, de Mac Miller.



¿Y un ‘jingle’ que no se sale de su cabeza?

J.V.: Uno con el que muchos crecimos: Es el de “Tiro de esquina tarjeta débito…”.



¿Cón quién le gustaría compartir escenario?

J.V.: Con John Mayer.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

​

M.V.: El disco de Outkast. Fue un regalo compartido que le dimos a Simón, por ponerse una vacuna.



¿Quién les habla al oído?

​

J.V.: Mi familia, sin duda



M.V.: Mi novia.

