Morat: esta es la letra en español de la nueva canción 'Someone I Used To Know' 

La reconocida banda bogotana Morat continúa sorprendiendo a sus seguidores con su nueva producción musical, 'Someone I Used To Know', marcando un hito en su carrera al presentar una canción en inglés.



'Someone I Used To Know' aborda los sentimientos de miedo e inseguridad que surgen al iniciar una nueva relación, con el temor de que las experiencias pasadas afecten la ilusión de estar con alguien "a quien solías conocer" y que ya no está presente.

La canción es una combinación de diferentes elementos que captan la atención de los usuarios, con lenguajes distintos, instrumentos musicales como baterías y violines, manteniendo la esencia que caracteriza a Morat.



Este éxito musical lo hacen junto al artista británico James TW y surge después de que el hombre asistiera a uno de los conciertos de la banda. Al día siguiente, se reunieron y comenzaron a trabajar en lo que se convertiría en 'Someone I Used To Know'.

Los miembros de la banda describen esta colaboración como algo más que una experiencia musical, destacando la amistad y los buenos momentos compartidos con James durante la creación de la canción y el video que fue grabado en Londres.



Por otro lado, James TW también expresó su entusiasmo por esta colaboración, calificando la canción como "una combinación perfecta de sus estilos musicales". Añadió que disfrutó mucho mostrándoles Londres a los miembros de Morat durante la filmación.

Letra en español

(James W)



No quiero hablar muy pronto,

La verdad es que no podía esperar

Sé que debería haberlo pensado mejor,

Pero tal vez no haya otra manera.



Sé que no es nada nuevo,

Soy algo así como un tonto cliché,

Te juro que no eres tú

Solo que una parte de mí todavía tiene miedo.



Oh, ¿por qué se necesita un corazón roto

Para que sepa exactamente lo que está en juego?



No quiero arruinarlo cuando todo se siente bien.

Decir las palabras que llevan a las mismas peleas

Que tuve con alguien que solía conocer.



No quiero enamorarme y olvidar la sensación,

Encontrar la palabra y luego perder el significado.

Que te conviertas en alguien que solía conocer.



No quiero terminar y reconciliarnos,

Decirte que lo siento,

Tú vas y les cuentas a tus amigos

La mitad de la historia

Si termino perdiéndote.



Entonces, no quiero...



(Morat)



Oye, quiero saber de tu vida

Pero olvidé volar sin temerle a la caída,

Los años me curaron por cada error

Y mi cabeza ahora solo piensa en lo peor



Y me niego a querer para luego olvidar

Tomar fotos que luego me toque borrar

Dañar otra canción,

Llenar otro cajón

De recuerdos que sé que me duele guardar



(Morat y James W)



Oh, ¿por qué se necesita un corazón roto?

Lo sé bien



¿ Para que sepa exactamente lo que está en juego?



No quiero

Arruinarlo cuando todo se siente bien,

Decir las palabras que llevan a las mismas peleas

Que tuve con alguien que solía conocer.



No quiero

Enamorarme y olvidar la sensación,

Encontrar la palabra y luego perder el significado

Que te conviertas en alguien que solía conocer.



No quiero terminar y reconciliarnos,

Decirte que lo siento,

Tú vas y les cuentas a tus amigos

La mitad de la historia

Si termino perdiéndote.



Entonces, no quiero...

Entonces, no quiero...

Letra en Inglés

I don't wanna speak too soon

Truth is that i couldn't wait

I know i should've thought this through

But maybe there's no other way



I know that it's nothing new

I'm sounding like a dumb cliche

I swear to god that's it not you

Just part of me is still afraid



Oh, why does it take a heart to break?

for it to know exactly what's at stake



I don't wanna

Mess it up when everything feels right

Say the words that lead to the same fights

That i had with someone i used to know



I don't wanna

Fall in love and forget the feeling

Find the word and then lose the meaning

You becoming someone i used to know



I don't wanna

bBreak up and make up

Tell you i'm sorry

You go tell your friends half of the story

If i end up losing you



Then i don't wanna



Oye, quiero saber de tu vida

Que no olvidé volar sin temerle a la caída

Los años me cobraron por cada error

Y mi cabeza ahora solo piensa en lo peor



Y me niego a querer para luego olvidar

Tomar fotos que luego me toque borrar

Dañar otra canción

Llenar otro cajón

De recuerdos que sé que me duele guardar



Oh, why does it take a heart to break?

Yo lo sé bien

For it to know exactly what's at stake



And i don't wanna

Mess it up when everything feels right

Say the words that lead to those same fights

That i had with someone i used to know



I don't wanna

Fall in love and forget the feeling

Fthe word and then lose the meaning

You becoming someone i used to know



I don't wanna

Break up and make up

Tell you i'm sorry

You go tell your friends

Half of the story

If i end up losing you



Then i don't wanna

Then i don't wanna

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Universal Music, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

