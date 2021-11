Morat: de tocar en bares a llenar tres veces el Movistar Arena

Lo dicen ellos mismos: hace siete u ocho años eran simplemente “cuatro manes de Bogotá que tocaban en bares”. Ahora el banyo, ese instrumento que hizo la diferencia en su propuesta, les suena “un poco mejor”. La otra diferencia es que llenan escenarios en México, Estados Unidos, Argentina, España y más países.

De hecho, esta videollamada la recibieron desde Montevideo (Uruguay), en donde tocaron dos veces en el estadio Antel Arena. Y parece que vender dos funciones en el mismo escenario se está volviendo algo común para ellos, pues en menos de una semana vendieron tres veces la boletería completa del Movistar Arena de Bogotá, en donde tocarán el 18, el 19 y el 20 de marzo.



Fundaron la banda en el 2011, hace diez años, pero fue en el 2015 que empezaron a sonar en la radio con su canción Mi nuevo vicio. Y la verdad es que empezaron por lo alto: en ese tema colaboró Paulina Rubio. De ese momento hasta ahora han grabado con Juanes, Andrés Cepeda, Sebastián Yatra, Santiago Cruz, etcétera.



Son los mismos cuatro manes: Simón Vargas, el bajista; su hermano, Martín, en la batería; Juan Pablo Villamil, el que toca el banyo “un poquito mejor” y su tocayo, Juan Pablo Isaza, el vocalista y guitarrista.



Esto fue lo que contaron sobre su álbum más reciente, ¿A dónde vamos?, sobre su éxito a nivel internacional, sobre su aniversario número diez y sobre sus conciertos en el Movistar Arena.

Les ha ido muy bien en otros países. ¿Ya empiezan a sentir el peso de la fama?

Juan Pablo Isaza: Hay dos razones principales por las que la fama no nos pesa tanto. La primera es que nosotros vivimos en una especia de burbuja: el 90 por ciento del tiempo estamos los cuatro, así como nos ve. Como somos una banda, eso hace que la gente a veces no nos reconozca por separado. Morat, como nombre, es más famoso que cualquiera de los cuatro. Somos un colectivo, no un cantante. Es lo que queremos transmitir: una imagen más allá de la celebridad.

¿Y la otra?

Isaza: La otra razón es que, como estamos viajando, no nos hemos quedado en un lugar el tiempo suficiente como para sentirnos famosos en la calle. Pasaría si saliéramos caracterizando cada uno a su personaje: yo andaría con sombrero y Villamil con un banyo en la mano. Pero eso no pasa. Pienso en los famosos de verdad y creo que eso debe ser muy agobiante.



Simón Vargas: Eso sí sería muy horrible, huevón.



Martín Vargas: Muy denso.

Pero ustedes son famosos de verdad…

Juan Pablo Villamil: Bueno, pues tampoco podemos negar que a veces nos piden alguna foto y demás. Es parte del trabajo y es un buen indicador. Pero lo cierto es que intentamos convivir con eso y llevarlo de la manera más discreta posible.

Van a cumplir diez años como banda y siete de Mi nuevo vicio, su primer éxito ¿Cómo sienten que han cambiado?

Villamil: A mí me emociona mucho sentir que por lo menos el banyo ya me suena un poco mejor. En ese momento no teníamos idea de cómo tocar esa vaina ni de cómo grabarla. Pero desde una perspectiva de banda, creo que ahora sonamos mucho mejor, en general. Hemos ganado experiencia. Por ejemplo, ahora manejamos mejor los escenarios, dejamos a un lado los nervios. Eso solo se gana con la práctica. Cada vez estamos intentando hace música distinta, desde la letra y la armonía. Por otro lado, hay cosas que se quedan, y es que queremos seguir siendo una banda siempre. Eso no va a cambiar.



S. Vargas: También pensamos en lo que significa hacer esto de forma profesional. Para mí es muy claro que uno de los grandes cambios es la forma en la que manejamos un equipo. Éramos cuatro manes de Bogotá que iban a tocar a bares. Ahora trabajamos con un montón de gente en diferentes partes del mundo y eso requiere de un poco más de organización. A mí me alegra ver nuestro avance a nivel empresarial.

Además, lo han logrado apostándole al mismo tipo de música que tocaban desde el principio.

M. Vargas: Sí, pues el pop de hoy es el reguetón. Tendiendo eso en cuenta, se podría decir que nosotros no estamos haciendo lo más masivo. Pero es claro que nuestras canciones tienen una estructura de pop. Su composición, instrumentación, melodías y arreglos están pensados para que la gente las cante. Son canciones fáciles de aprenderse y de corear. Pero sí es verdad que ahora no hay casi bandas en el circuito masivo. Queremos insistir de la música hecha con instrumentos, con roles para cada integrante y pensada para sonar en vivo.



Isaza: Hay una idea, en nuestra opinión injustificada, de que lo alternativo debe tener respeto y lo mainstream, no. Se oye esa expresión de que tal artista ‘se vendió’ porque le apunta a algo masivo. Nuestro reto siempre ha sido lograr lo masivo sin perder el respeto. Creo que de alguna forma lo hemos logrado por una razón: nosotros no buscamos los hits. Hay colegas que viven muy estresados por buscar el hit. Nosotros intentamos hacer música sin tantas pretensiones. Con eso hemos conseguido estar en un punto medio en el que nos sentimos cómodos.

Lanzaron su álbum ¿A dónde vamos? hace poco. Me parece que el concepto es el rock y la canción de amor, ¿tiene algo de acertado lo que digo?

Villamil: Sí, sí. Tiene sentido. Es algo que hicimos conscientemente, sin duda. Cuando lo tocamos en vivo suena todavía más roquero. Lo compusimos así y lo tocamos así en vivo porque estamos convencidos de que no hay mejor concierto que el que puede dar una banda de rock. Y, respecto a las canciones de amor: pues sí, es cierto.

¿Por qué les atrae ese tema?

Villamil: Creemos que es un tema universal. No solo nosotros, sino todo el mundo va a escribir canciones de amor. Es inevitable sentirse atraído hacia ese tema porque es muy natural en el ser humano. Me parece que la perspectiva desde la que escribimos canciones de amor en este álbum ha cambiado para bien, ha madurado. Además, escribir una canción en español sobre otra cosa puede tener el riesgo de sonar a autoayuda. Es muy difícil.



Isaza: Siempre lo hablamos: para escribir una canción sobre otros temas de la vida, sobre cosas más profundas, se requiere de una madurez que quizás no tengamos todavía. Y estamos bien con eso. Tenemos 27 años. Estamos en una época de nuestras vidas en la que nos interesa el amor. Y ojalá siga siendo así. Quizás en otro momento reflexionaremos sobre otros temas y es probable que escribamos sobre eso.

Vendieron tres veces la boletería del Movistar Arena. ¿Qué se siente?

M. Vargas: Hablo por los cuatro cuando digo que la vez pasada que tocamos en el Movistar Arena fue uno de los conciertos más emocionantes de nuestra vida. Ahora, creo que estamos en un muy buen momento como banda. Desde la vez pasada han pasado muchas cosas que nos han hechos crecer: la pandemia, el disco nuevo, las giras. Incluso nuestra imagen ha cambiado.

Y ahora regresan transformados...

M. Vargas: Pensar en volver a Bogotá, a la ciudad en la que tocábamos para nuestros amigos y familia en bares con 60 u 80 personas, da mucha ilusión. Nos sentimos supremamente agradecidos y orgullosos de ser colombianos y bogotanos. Y sentimos una gran responsabilidad de darles el mejor show posible.



Isaza: Nos somos los mismos de hace dos años. O bueno, seguimos madurando, pero también somos los mismos.



