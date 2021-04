‘Morat Balas perdidas’: su primer concierto en Amazon Prime

La banda pop colombiana estrenó el concierto final de su gira Balas perdidas a través de esta plataforma de streaming. La producción musical y audiovisual se encuentra disponible desde el 26 de marzo a nivel global.

Después de haber vendido toda la boletería del último concierto de su gira Balas perdidas el 15 de diciembre del 2019, en el Wizink Center de Madrid, Morat llega para deslumbrar a la audiencia con una propuesta musical y audiovisual. En esta se interpretan canciones como Besos en guerra, Cómo te atreves a volver y Amor con hielo.



Los colombianos, que se han consolidado entre los mejores artistas pop, han sido nominados a los premios Latin Grammy como mejor artista revelación y mejor álbum de pop. En los últimos cuatro años han ganado el premio a artista revelación del año, canción del año y mejor artista o grupo latino en LOS40 Music Awards.



Morat Balas perdidas es una producción de Clac Vídeo para Universal Music Spain, dirigida por el realizador Carlos Sánchez y que también cuenta con la participación de los reconocidos artistas internacionales Aitana (España), Cali y El Dandee (Colombia), Antonio José (España) y Cami (Chile).



EL TIEMPO conversó con los integrantes de la banda, Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, sobre esta nueva propuesta.



“Nos gusta pensar que este es el cierre perfecto para una de las mejores etapas de nuestras vidas, que fue la gira y nuestro disco de Balas perdidas”, asegura Juan Pablo Isaza, vocalista y guitarrista de la banda. “A grandes rasgos, se van a encontrar con todas las emociones que nosotros vivimos durante dos años y medio de llevar un concierto a muchas partes del mundo, y básicamente creemos que es nuestro mayor trabajo hasta ahora; entonces, para la gente a la que le gusta nuestra música, yo creo que van a ver lo mejor”.



Simón Vargas, bajista y corista, agrega: “También teníamos ganas de poder dejar el archivo de lo que fue el concierto, de la gente que fue a verlo, del grupo con el que trabajamos, de las canciones que tocábamos y cómo las tocábamos”.

La decisión# de realizar este concierto en streaming se tomó con bastante tiempo de anticipación, pensando en qué momento era adecuado, y cuidando de todos los detalles audiovisuales y musicales. Y cuando apareció el Wizink Center en el panorama, se dieron cuenta de que ese era el sitio perfecto para realizarlo.



Simón sostiene que “la gira de Balas perdidas fue bonita en parte porque a medida que empezó, hasta que se terminó, el show fue variando, el show fue creciendo, se fueron agregando cosas, nos fuimos dando cuenta de qué podíamos hacer mejor”.



De lo que más se enorgullecen es de la producción y de la buena sensación que les dejó la grabación. “Hacer una cosa de este estilo requiere una infraestructura y una planeación muy importantes, de gente, de dirección de arte, de iluminación. Un equipo grandísimo que hizo posible que este concierto pudiera estar finalmente en Amazon Prime Video”, sostiene Juan Pablo Villamil, guitarrista de la agrupación colombiana.



Martín Vargas, baterista y corista comenta: “El concierto de Madrid fue la última parada física que tuvo la gira. Al final, yo siento que esto es como darle otras alas para ver hasta dónde puede llegar”.



“Emocionados”, gritan en coro los cuatro integrantes de esta agrupación pop, refiriéndose a su sensación por el lanzamiento de su concierto en streaming. “Por ejemplo –menciona Simón Vargas–, yo en Amazon Prime Video encontré varias de mis series top, entonces pensar que vamos a estar a ese nivel de contenido me genera mucha emoción”.



Morat, que con sus canciones despierta fuertes emociones entre sus oyentes, quienes las cantan a gritos, afirma que cuando explican de dónde vienen esas canciones y cómo nacen, la gente se siente identificada. “Nos dicen: ‘Cómo escribieron esta canción, es exactamente lo que me está pasando’. Eso nos pasa bastante, y nos encanta que nos pase. Y yo creo que todo eso se va a poder sentir en el concierto, por más que sea digital”, relata Isaza.



Con esta propuesta, los espectadores van a poder tener un acercamiento a lo que fue este concierto en vivo y de manera presencial. Sin embargo, al ser una propuesta que va un paso más allá de la música, va a poder ofrecer otras posibilidades y elementos que no se dan en vivo y en directo. “En este concierto van a ver un plano cerrado de Isaza, un plano cerrado de Martín haciendo su solo. Siento que la posibilidad de editar el video y decirle a la gente: ‘En este punto de la canción, lo más cool para ver es esto, o en este punto lo más cool es esto otro’. Siento que esa curaduría de saber a dónde mirar es algo que no pasa en el en vivo”, explica Simón.



Para ellos, según Juan Pablo Isaza, “el reto más grande es los nervios que supone que nos estén grabando mientras tocamos. Uno siempre sabe que lo están grabando porque la gente saca el celular, pero es distinto que haya cámara y que haya toda una infraestructura de producción. Tú puedes hacer cualquier cosa que lleves haciendo perfecto toda tu vida, pero si te ponen una cámara enfrente, tú actúas diferente”.



A lo anterior, Simón agrega que también es el hecho de que sea la primera vez que grababan un concierto, lo que los obligó a ver y a averiguar cómo se hacía. “Son cosas que nos tocó hacer por primera vez, entonces yo siento que el reto también era estar a la altura, de tratar de hacer eso tan pro como nos fuera posible”.



Los músicos ven esto como una oportunidad de mostrar a la audiencia, y sobre todo a sus fans, un acercamiento a lo que pueden ser sus conciertos en vivo para que asistan cuando se puedan realizar de nuevo presencialmente.



“Lo que sí es cierto es que el que no haya ido a la gira de Balas perdidas, la única forma que tiene de ver este concierto es en la plataforma”, asevera Simón.



Es un concierto hecho para los amantes y más fieles fans de Morat, pero también para todos aquellos que quieren escuchar música que les “erice la piel y los haga sentir adrenalina”, describen Isaza y Villamil.



KEYLA RODRÍGUEZ PARRA

REDACCIÓN DOMINGO