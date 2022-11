Gabriel Armando Mora Quintero, reconocido como Mora, es una de las promesas de la industria del reguetón en la actualidad; además de tener una larga trayectoria como compositor, de la mano de emblemáticas estrellas como Bad Bunny, Jhayco, Karol G y Sech.



Su álbum más reconocido es 'Microdosis', lanzado en abril de este año, que pegó por lo alto con más de 200 millones de reproducciones en plataformas digitales de música: debutó en el primer lugar en el listado 'Top Latin Albums', de Apple Music, y como el número dos en 'Top Global Albums' de Spotify.

Ahora, el artista anunció el estreno de su nuevo álbum 'Paraíso', una mezcla de sonidos y líricas inspiradas en sus "más recientes viajes", siendo el reguetón, el house y el trap los protagonistas.

Cuenta con 13 canciones inéditas y colaboraciones que incluyen a los artistas Quevedo, Danny Ocean, paopao, YOVNGCHIMI y De La Ghetto. Al respecto, el cantante contó en entrevista con EL TIEMPO que este proyecto discográfico es electrónica pura, pero también tiene tintes de reguetón.

¿Qué considera más importante para sobresalir en la industria de la música: el conocimiento o el talento?

Creo que es una combinación de los dos para llegar un balance. Claro, el conocimiento que yo adquirí estudiando y el tiempo que pase aprendiendo sirven, pero también es muy importante la conexión con el público, por ejemplo. Es como un 50/50.

Nadie nace sabiendo hacer un show en vivo. Eso es algo que tú lo vas aprendiendo y lo vas interiorizando, es de prueba y error. Gracias a Dios, yo me pude ir de gira con Benito (Bad Bunny) y eso me ayudó mucho a aprender sobre la conexión con el público y sobre cómo potenciar el talento en el escenario.

¿Cuál ha sido la colaboración con artistas más disfrutable?

Yo pienso que mi favorita siempre va a ser 'Dakiti'. El proceso de crearla fue bien cool: estaba 'vacilando', bebiendo alguito, con Jhay Cortez en su casa cuando llegó la inspiración. Fue algo que no esperábamos. No estaba en los planes sentarnos a crear una canción y mucho menos una canción que se iba a poner número uno del mundo. Yo creo que eso es lo más interesante, que ese día fue todo de imprevisto, y de momento se acaba la noche y tenemos la canción número uno que va a salir en los próximos meses. Salió tan natural, tan fácil y tan fluido que ninguno de los dos esperábamos que eso iba a pasar.

Realmente, yo me disfruto todas las colaboraciones. Cuando yo colaboro con alguien, lo hago de corazón; porque me gusta la música de esa persona, no por trabajo, no por negocio. Y me gusta compartir con otras culturas: he trabajado con colombianos, con venezolanos, con españoles. Son culturas diferentes y todo funciona diferente, así que me trato de disfrutar todas las colaboraciones y trato de agarrar lo que puedo de cada una.

¿Cómo ha sido su evolución como artista desde que sacó sus primeros sencillos hasta ahora con 'Paraíso'?

Cuando yo empecé, estaba más metido en el rol de la producción, entonces el 2020 fue un año en que yo lo que hice fue escribir y producir para otra gente. Eso me ayudó a encontrar mi voz y a encontrarme a mí mismo. Como cantante, cuando llega el 2021, pues ya me siento cómodo con lo que soy y logro darle a un proyecto completo un concepto, que fue 'El primer día de clases'.

Pasé de ahí a 'Microdosis', en la que hay otra evolución, te vas conociendo más aún y los shows empiezan a conectar más con el público. También, empiezas a hacer música más universal, no solo para ti y para el círculo que te rodeaba para ese tiempo: no solo para Puerto Rico, sino para el mundo entero.

¿Qué influencia tuvo en la producción de 'Paraíso' su trayectoria como compositor?

Ya todo el mundo sabe que le he escrito canciones a mucha gente, pero realmente no lo veo así. Lo trato de utilizar en mis canciones y como artista, pero es como cualquier otra profesión. Simplemente, uso el conocimiento que tengo y lo ejecuto. Escribir canciones para otra persona o para mí es lo mismo que cualquier otra profesión. Tú estudias, sabes lo que tienes que hacer, vas y lo ejecutas.

¿Qué hace especial a 'Paraíso' frente a sus demás álbumes y frente a lo que se está escuchando ahora?

'Paraíso' es una prueba de sonidos bien diferentes a lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Además, yo pienso que es el disco que más me identifica a mí mismo como persona: el tipo de música que me gusta. Podría decirse que es mi paraíso propio. Este disco fue producido en Ibiza y se nota, el cover (portada) del disco es literalmente una foto de la casa donde me estaba quedando. Realmente, es un disco más personal, me entiende.



También es el que me parece mejor producido de los tres, así que solo queda esperar cómo lo recibe el público.

¿Qué influencias musicales y líricas tuvo para crear 'Paraíso'?

No, realmente no tuve nada que influyera, simplemente este disco es más música electrónica porque llevo escuchándola desde siempre. Pero, hasta ahora es que la gente está empezando a digerir y a aceptar la música electrónica en español. Por eso creo que la gente se lo va a disfrutar mucho más.

Sobre las letras, obviamente siempre hay una que otra experiencia propia, o que me contó alguien, que metí en las canciones; pero hay temas de todo tipo. Hay desde desamor y despecho hasta fiesta y 'bailoteo'. O sea, no puedo decir que me fui por una línea en específico porque cada canción tiene su historia.

Finalmente, ¿por qué cree que los fanáticos de la música deben escuchar este álbum?

Yo pienso que porque una experiencia nueva. O sea, no es lo que están acostumbrados a escuchar en cuanto a música urbana. Creo que es un sonido fresco que le va a caer bien a los que les gusta la buena música, y si les gusta la música electrónica el doble.

