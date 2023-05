Un Batman del Universo Marvel, pero vestido de blanco y con problemas mentales que harían parecer centrado y razonable a Bruce Wayne.

Por increíble que parezca, esta es la base sobre la que fue construido Moon Knight, el personaje que protagoniza el tomo de esta semana en la colección Marvel RED.



La creación de Moon Knight se debe a Doug Moench, que a finales de los 70 entregó una serie de historias cortas (casi 40) con una calidad argumentativa que sorprendió a los jefes de Marvel. Al igual que el enmascarado que patrulla Ciudad Gótica, Moon Knight es un vigilante nocturno con insuperables capacidades de combate y que arroja medialunas en lugar de batarangs.

Su alter ego es Marc Spector, un exmercenario sin escrúpulos a quien una traición lo llevó a morir en Egipto, a los pies de la estatua de una deidad: Khonshu. Ese ser sobrenatural lo elige como su campeón y lo devuelve a la vida para luchar en su nombre.



El tomo de la colección recoge la primera aparición del personaje, en Werewolf by Night # 32, de 1975. Pero lo que lo hace verdaderamente destacado es haber incluido el arco De entre los muertos, de Warren Ellis, que toma un camino inusual: crea seis guiones estructuralmente idénticos con comienzos y finales y nos presenta historias separadas en las que Moon Knight entra y sale de la acción como si fuera una serie policiaca de los ochenta, o una obra de teatro de estilo neo noir. Quizás por eso, Moon Knight nunca llega a sentirse realmente humano, no vemos absolutamente nada de su vida que no sea su cruzada contra el mal.

Por supuesto, hay mucho más sobre él, pero en este arco, magistral en el relato y en el arte de Declan Shalvey, solo podemos intuirlo porque Marc Spector nunca nos deja entrar en su vida.

La colección

Los héroes más poderosos de Marvel se reúnen cada semana en Marvel RED, en obras de Stan Lee, Chris Claremont, Brian Michael Bendis y Ed Brubaker, entre otros.



