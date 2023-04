“Cuando pensábamos que nos habíamos despedido del público y ahora ver que regresamos de nuevo a Colombia... en realidad son de esas cosas que pasan muy pocas veces y eso hace especial y único: el reencuentro con nuestros fanáticos”, dice con total honestidad Paul Stanley, el cantante de Kiss en una charla con EL TIEMPO, tras una pequeña sonrisa desde la cámara de su computador.

Tiene una chaqueta negra, su eterno pelo largo y una mirada profunda que no se deja ver entre los fuegos artificiales, el maquillaje y los pegadizos riffs de guitarra que explotan en los amplificadores durante sus presentaciones. “Estoy muy feliz”, recalca este rockstar de 71 años, cuyo colágeno ha sido el hard rock y esa energía que recibe en cada concierto con su banda.

Stanley dice estar listo para el Monsters of Rock, el espectáculo que lidera Kiss junto a otras leyendas como Scorpions, Deep Purple, Helloween y la banda brasilera Angra, que se unió al recital que se llevará a cabo este sábado 15 de abril en el estadio El Campín.



(Otro tema: Los grandes conciertos de este fin de semana en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Gene Simmons, Tommy Thayer y Paul Stanley en vivo. Foto: 123rf

“La gente que conecta con Kiss tiene en primera instancia un vínculo emocional, realmente toca sus corazones y llega a sus almas. Es como una medicina; es algo que los hace más fuertes y, por qué no decirlo, los lleva a pensar que pueden conquistar el mundo”, dice convencido un Stanley que no parece una estrella distante o sobrexpuesta por el ego tras sus casi 50 años de roquear puro y duro. “Vamos a estar en un concierto con bandas que de verdad son clásicas, que llevan décadas y siento que es una gran oportunidad de disfrutar de una verdadera celebración del rock”, recalca.

Festejar a Kiss y a todos los que se han embarcado en este concierto tiene a su vez un contraste profundo para él, pues es (ahora sí la despedida de los escenarios) recordando éxitos como Detroit Rock City, I Was Made for Lovin' You, Tears are Falling o Forever ¿Con qué podrá Paul Stanley suplir la experiencia de tocar en vivo cuando se apaguen las luces del último show de su grupo?



(Otro tema: Estados Alterados: 33 años de una banda que nos mueve hasta desvariar).

“Absolutamente nada podrá suplir lo que se vive en un escenario al tocar. La comunicación que conseguimos es tan poderosa que nada puede competir con eso y si estuviera buscando alguna cosa que se sintiera como un reemplazo, estaría perdiendo (…). Amo la música y no puedo imaginar mi vida sin hacer música, así que la extensión puede ser Soul Station -su otro proyecto musical en el que rinde homenaje al R&B y al soul-y adicionalmente el arte: pinto todos los días y, para mi ser creativo, expresarme es una necesidad vital. Aunque siempre tendré el don de haber sido bendecido por Kiss y eso será parte de mí siempre”, asegura.

Frente a lo que presentarán en Monsters of Rock dice: “Queremos hacer el mejor show que podamos y hacer partícipes a todos. Es interesante, siempre pienso, por ejemplo, que cuando encuentras un restaurante con un plato delicioso, siempre regresas y lo pides porque es algo que te gusta, igual pasa con Kiss (...). Nosotros siempre hemos intentado acercarnos a todas las generaciones, no tenemos un rango de edad”, agrega.

“Esas nuevas generaciones descubren todos los días a la banda y eso es realmente es algo hermoso; ellos no tienen ninguna preocupación por lo que piense el mundo u otras personas por su elección, me encanta eso”, reafirma.

Una situación que lleva a pensar que Kiss, como legado, como marca, no puede simplemente decir adiós y desaparecer. Paul sonríe al escuchar esa idea y deja claro que el escenario va a extrañarlos, pero que hay vida después del concierto. “Es totalmente cierto, Kiss no va a morir, realmente si fueras testigo del asesinato de Kiss o de algo que pudiera pararlo, no pasaría, pues es algo del mundo, del corazón y de la mente. Va a seguir vivo, claro: los fanáticos lo mantienen vivo todo los días y nosotros vamos a encontrar la forma de darles algo que sea especial”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1