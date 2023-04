Klaus Meine es un creyente del rock, como el nombre del más reciente álbum de su ya mítica banda Scorpions (Rock Believer). Los alemanes también regresan a Colombia tras el inolvidable concierto del 2019 que compartieron con Whitesnake.

“Nos dicen que somos monstruos del rock o dinosaurios del rock, pero nosotros estamos orgullosos de seguir tocando muy fuerte y ser, preferiría decir, unos creyentes de la música”, agrega emocionado el cantante de la agrupación que tocará el sábado 15 de abril en el Campín.



Para muchos Meine, Rudolf Schenker y Matthias Jabs (en las guitarras); el baterista Mikkey Dee y el bajista Pawel Macjiwoda, son más que eso, son semidioses del hard rock y el heavy metal, con himnos de estadios y hasta en melodías que recuerdan cosas como cuando se ‘derritió’ la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín y ellos fueron ‘la banda sonora’ de ese hecho histórico gracias al silbido de su éxito Winds of Change.

No puedo esperar más para compartir con mis amigos de Kiss en Bogotá y todas las grandes bandas que nos acompañarán en Monsters of Rock. FACEBOOK

Pero tras haber comenzado en Hannover en 1965 y ‘despedido’ en algunas ocasiones, Scorpions ha seguido afilando su ponzoña para ver de nuevo las caras de sus fanáticos en el recital Monsters of Rock de Bogotá y revivir clásicos como Rock You Like a Hurricaine; Still Loving You, Bad Boys Running Wild o Blackout, pero también para sentir el buen veneno de su disco Rock Believer.

Es posible que toquen Gas in the Tank, Seventh Sun, Peacemaker y, claro, la canción homónima del disco más reciente.“Rock Believer es un álbum especial para nosotros, comenzamos a escuchar muchas voces que nos decían que debíamos grabar algo nuevo. Tras tomar la decisión y ver la alegría de nuestros seguidores al darles la noticia teníamos claro que iba a ser una producción para reconectar con el ADN de Scorpions. Cuando la pandemia explotó en el 2020 fue algo extraño, pero nos dio el espacio y el aliento necesario para trabajar en el disco y marcó una sorprendente catarsis”, explica Meine, a sus 74 años.



“Hemos visto el mundo (con nuestros ojos de músicos) en cada concierto o país y hay una cosa que hemos notado aún hoy, y es que la gente quiere celebrar la vida, la libertad y lo pueden hacer con nuestras canciones y no puedo esperar más para compartir con mis amigos de Kiss en Bogotá y todas las grandes bandas que nos acompañarán en Monsters of Rock”, finaliza Klaus Meine, para quien un concierto es una ceremonia de locura y amor.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1