Monsters, Inc.: ¿Te dan miedo los monstruos?

En la gran ciudad de Monstruópolis existe una fábrica de susto. Su mejor asustador es Sulley, un gran monstruo de piel azul con manchas moradas y cuernos; acompañado siempre de su amigo Mike, un pequeño monstruo verde, redondo y con un solo ojo. Pero un día la vida de estos dos personajes cambia cuando aparece Boo, una niña de grandes y expresivos ojos marrones que se logra colar en la fábrica.

El gran valor de esta historia es cómo enfrentar nuestros miedos; en particular el miedo a lo desconocido o el medio al otro; miedos que surgen por lo general a partir de los prejuicios que se crean en la sociedad. En este caso Boo debería temer a los monstruos, pero curiosamente esto no ocurre. A pesar de ser diferentes, Boo logra conseguir el cariño y la amistad de Sulley y Mike, nunca los rechaza; de hecho, a Sulley lo llama cariñosamente “gatito”.



Por otra parte, y retomando el tema de los prejuicios, podríamos pensar: ¿y los monstruos tienen sentimientos? En esta historia de alguna manera se desmitifica la imagen aterradora de los monstruos a pesar de sus figuras intimidantes y vemos cómo poco a poco empiezan a crear una conexión especial con la niña que va desde el amor, la protección y un firme objetivo: que regrese a su casa.



Monsters, Inc., estrenada en el 2001, es una de las películas animadas más populares de Disney y Pixar. Con un presupuesto de 115 millones de dólares, logró recaudar en las salas de cine 577,4 millones de dólares.



La cinta estuvo nominada a cuatro categorías en los premios Óscar: mejor película de animación, mejor edición de sonido, mejor banda sonora y mejor canción original. Por esta última se llevó la estatuilla el compositor Randy Newman, por el tema If I Didn’t Have You.



Como dato curioso, el filme tiene referencias a otras películas de Pixar y Disney como Finding Nemo (2003) y Toy Story (1995).



La voz de los monstruos protagonistas fue realizada por dos célebres actores de Hollywood: John Goodman (Sulley) y Billy Crystal (Mike), quienes, además, interpretaron la canción laureada.



En el año 2013, Monsters, Inc. fue reestrenada en 3D. A raíz de su éxito se hizo la precuela Monsters University (2013). Hace poco se estrenó la serie Monsters at Work (2021), que puede ser vista en la plataforma de streaming de Disney.



