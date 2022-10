La pandemia no fue motivo para no viajar, sino la oportunidad para explorar un lugar desde la enunciación del yo, de los sueños, del mundo que habitamos en nuestro cuerpo. En otras palabras, un viaje hacia adentro. Eso significó estos últimos dos años para Monsieur Periné que, como todos, tuvo que poner en pausa la vida y replantearse cómo continuar trabajando y creando desde casa.

Producto de ese viaje, han lanzado sencillos como Volverte a ver, Tú y yo, Nada y recientemente Bailo pa' ti, que lanzaron el pasado 6 de octubre. Estas canciones harán parte del nuevo álbum que Catalina García y Santiago Prieto esperan lanzar a finales de este año o principios de 2023.



Lo que sí adelantan es que el nuevo disco, que aún no tiene nombre, será un viaje onírico para quienes lo escuchen, en el que la naturaleza siempre está presente, así como las relaciones humanas. En fin, un trabajo humano, demasiado humano, como diría el filósofo Friedrich Nietzsche.



Mientras llegan los sonidos, las estéticas y las letras que acompañarán su último trabajo, la banda anunció tour en Colombia, "Volverte a ver", luego de hacer un recorrido por Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y República Dominicana.

Monsieur Periné en concierto en Nueva York, Estados Unidos. Foto: César Calderón

El próximo 21 de octubre tocarán en el Teatro Metropolitano, en Medellín; el 11 de noviembre en el Teatro Jorge Isaacs, en Cali, y el 12 de noviembre en el Teatro Fundadores en Manizales.



Aún no hay fecha para Bogotá, pero Monsieur Periné prometió que la capital es un infaltable, porque allí fue donde nacieron hace más de diez años, allí es donde entendieron que todo encuentro es posible gracias y a través del arte.

¿Cómo les fue de tour por Estados Unidos?

​

Catalina García: La pasamos increíble, los conciertos estuvieron brutales, mucha gente nueva y conectada con los shows y todas las canciones. Siempre es gratificante llegar a un lugar y encontrar a las personas cantando las nuevas. También fue una celebración de volver a estar en vivo. También fue una gira difícil en lo logístico.

¿A qué se refiere?

​

Catalina García: Anduvimos durante un mes en un bus que se dañaba constantemente, era también la incomodidad de estar durmiendo en algo en movimiento, que estás de un lado a otro, que te tienes que ajustar a comer en cualquier momento del día lo que haya. Hubo una gran demanda física y emocional para poder entregar todo en el concierto. Además, éramos un equipo reducido y todos camellamos el doble. Pese a todo esto, la ‘surfeamos’ súper bien, estuvimos muy conectados y la pasamos increíble. Nos hicimos la fiesta solos mil veces. Son momentos donde la humanidad de cada uno aflora, donde eres nómada mirando ver pasar la vida a través de una ventana.



Facebook Twitter Linkedin

Prieto es multi instrumentalista. Es la guitarra principal de la banda. Foto: Ernesto Linnemann

Vienen de gira, continuarán de gira, además están terminando el último álbum. Hay mucho trabajo después de un tiempo de quietud. ¿Qué significó la pandemia para ustedes como artistas?

​

Santiago Prieto: Nosotros tuvimos un parón absoluto. Desde hace 10 años estábamos acostumbrados a viajar mucho, de estar como nómadas en distintos lugares. La pandemia obvio nos impactó y confrontó, pero también nos invitó un poco a inventarnos el viaje a través de la creación y viajar un poco hacia dentro, si se quiere. Fue duro, pero también un regalo el hecho de tener tiempo para otra rutina, que nos sirvió mucho para explorar, crear, hacer canciones, investigar, estudiar, leer. Nos dio la oportunidad de tener un espacio propio de creación, construimos un estudio para poder grabar y lo que creamos se ve atravesado por el lente de lo que vivimos.

Este viaje del álbum lo describen como algo muy onírico, que son los sueños, ¿qué hay de cada uno de ese mundo interior propio, el trayecto que recorrieron durante la pandemia?

​

Catalina García: Eso es este disco para nosotros. Ha sido nuestro propio camino. Además de una banda, somos cantautores, es decir, creamos a partir de nuestra experiencia, lo que cantamos está ligado a nuestras vidas. Venimos escribiendo canciones conectadas a este momento de la humanidad, desde antes de que se manifestara la pandemia, porque la pandemia no es algo nuevo en términos de este desequilibrio en el que estamos. Me sorprende cómo veníamos conectados a esto, porque Mundo Paralelo canalizó lo que íbamos a vivir. Nosotros grabamos el video y escribimos la canción antes de la pandemia. Y luego todo el mundo estaba en su casa y la canción habla de que con lo poquito que se tenga hay que pasarla bacano y encontrarle sentido a la vida. Así hemos visto cómo muchas canciones se han venido conectando a este momento.

¿Cuáles de las canciones que han salido del último álbum se conectan más con la historia o la letra?

​

Catalina García: A mí me gusta mucho Mundo Paralelo, pero no sé, Volverte a ver me parece linda. Además porque fue un ejercicio bacano. En noviembre y diciembre del año pasado todavía estábamos distantes de la gente, sin poder regresar a tocar y eso lo extrañábamos un montón y de ahí nace esa canción. Todas tienen historias especiales.



¿Cuál fue la exploración para llegar a los sonidos de 'Bailo pa' ti'?

​

Santiago Prieto: Es una canción principalmente íntima. Cata la escribió en Miami, con Julio Reyes Copelo y cuando la trajo me dio como el feeling de una canción como si fuera un bossa nova, con un poco de sonidos latinos. Me recordó mucho una canción de Alejandro Sanz que se llama Labana. Este sencillo mezcla además algo que no hemos incluido tanto en nuestra música que es el beat, la máquina, y el uso de los ‘sintes’. Fundamentalmente es una canción especie bossa nova electrónico, que al final se convierte en una gozadera, no es salsa puntualmente, pero está entre drum and base y salsa, tiene su tumbao'. A eso le agregamos sonidos de cosas reales, como la guitarra, el cabaquiño, que es un instrumento de Brasil, la quijada de burro, que se usa en distintos estilos de músicas por toda América, la música de San Andrés o la peruana, muchísimo. También le grabamos un cajón, que está yendo un poquito hacia la rumba flamenca. Tiene varios elementos que coinciden en esos ritmos y creo que quedó bastante linda la canción, bien especial.

¿Cómo les fue grabando el videoclip de 'Bailo pa’ti', que es muy sensual? ¿Cómo se sintieron en esa faceta cada uno?

​

Catalina García: Fue súper natural. Nos sentamos frente a la cámara, desprovistos de vestuario y maquillaje para conectar con la desnudez de cada quien. Fue lindo poder transmitir eso y sentirse cómodo en la propia piel y poder hablar desde allí, que es tan intimidante y te muestra vulnerable, pero también es muy poderoso. Creo que todas las personas buscamos habitarnos de una manera cómoda y esa también era la intención, conectarnos y fluir con nuestro cuerpo. También eso sucede cuando uno baila y tiene ese contacto con el otro y su energía.

Este disco viene cargado de energía femenina, que en la creatividad es fundamental porque es una energía que se adapta, sensual, de contención, Catalina García.

TWITTER

¿Cómo les fue trabajando con Natalia Agudelo, que dirigió el videoclip?

​

Catalina García: Cuando hacemos música, creamos universos que conversen entre sí. Que permitan expandirse y en los que la gente se pueda identificar. Hablo del escenario, los videoclips, las fotos. Con Natalia hemos hecho este ejercicio y ha sido muy bonito cocrear juntas con toda la energía femenina. Este disco viene cargado de esa energía, que en la creatividad es fundamental porque es una energía que se adapta, sensual, de contención.

Y los resultados del videoclip si lo hubiera dirigido un hombre serían muy distintos…

​

Catalina García: Exacto, quizás no me hubiera sentido tan cómoda para ser yo frente a esa desnudez. Bueno, también el video tiene muchos elementos de la naturaleza, que hacen parte de nuestra música y esencia y conversan con el mensaje que queremos dar. Las flores son muy sensuales por su color, por sus formas tan perfectas y tan exuberantes y con tanto movimiento. Hay mucho simbolismo dentro de todo lo que hacemos.



¿Y Santiago cómo se sintió explorando la energía femenina?

​

Santiago Prieto: Como dice Cata, fue una experiencia muy natural. Nosotros no tenemos más caras en la manera como nos mostramos frente a la cámara o en la creación. Fue muy fluido, propio y familiar.

Facebook Twitter Linkedin

Catalina García, o Madame Periné, es la voz principal de la banda. Foto: Ernesto Linnemann

Hemos visto un crecimiento de la música en español, no solo del reggaetón, a nivel mundial. ¿Se sienten parte de ese crecimiento y 'boom'?

​

Santiago Prieto: En noviembre del año pasado una de nuestras canciones se convirtió en un éxito viral en Tik Tok. Sonamos en India, Malasia, Croacia, Japón, en todos los rincones del mundo. La música en español está agarrando una fuerza enorme. Hace poco vi una estadística donde más del 50 por ciento de la música que se escucha en el mundo es en español. Nosotros nos sentimos parte de ese auge.

Ustedes tocaron hace poco en el Bum Bum Fest en Bogotá y pusieron en redes, "nada como tocar en casa". ¿Qué tiene de especial la gente en la capital a la hora de ustedes hacer 'show'?

​

Catalina García: Aquí nació este proyecto y en Bogotá pasan cosas muy interesantes. Es una mezcla cultural que tiene una energía intensa. Con todo su caos y su enojo, esta ciudad tiene ese otro lado que permite habitarla y quererla, que es ese encuentro de Colombia, de muchas historias y culturas. Por eso creo que es tan especial siempre tocar aquí. Esto somos la gente que vivimos en Bogotá, somos todos esos encuentros, entonces estar allí otra vez frente a la gente fue una chimba.

NATALIA TAMAYO GAVIRIA

REDACCIÓN DOMINGO

Twitter: @nataliatg13