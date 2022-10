Recién lanzando y ya supera el millón de visualizaciones el video de avance de la canción 'Monotonía', de la cantante barranquillera Shakira con su colega Ozuna.



Y no es para menos, pues desde hace varios días, luego de que se filtraran algunas líneas de la letra de la canción y de los movimiento de los dos artistas en sus redes sociales, comenzaron los rumores.

Mientras que unos comentaban que claramente se trataba de un mensaje de Shakira a su exesposo, el jugador de fútbol español Gerard Piqué, otros alcanzaron a suponer que la cantante colombiana estaba comenzando una relación con el puertorriqueño Ozuna.



(Lea además: Shakira cantó la letra de su nueva canción: ‘Nunca dije nada pero me dolía’)



"No fue culpa tuya ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía

Yo sabía que esto pasaría"



Esta es una de las estrofas de 'Monotonía', la nueva canción de Shakira en compañía del cantante Ozuna, que alborotó a los miles de seguidores de la cantante barranquillera.

Video 'Monotonía' de Shakira Video 'Monotonía' de Shakira Video de 'Monotonía' Foto:

Como ya es costumbre en la industria musical, con sus estrategias de mercadeo, sin duda Shakira le está sacando el mayor provecho posible a la coyuntura por la que está atravesando con el catalán, pues la atención está situada en el desenlace que pueda tener el pleito legal entre ambos, y el estreno de una canción en estos momentos es ideal para volverse tendencia.



'Monotonía' despeja los comentarios que había despertado Shakira, cuando habló de la relación con Ozuna, el cantante de Puerto Rico, con quien grabó el video de la canción en Barcelona.



(Le puede interesar: Piqué y Clara Chía Martí preparan plan que no le gustará a Shakira)



Como siempre, la gente comenzó a hablar, se dijo que los dos tenían alguna relación, lo que despertó, una vez más, el morbo. En sus redes sociales, Shakira respondió un mensaje de Ozuna, luego del mensaje: “Qué hermosa eres”.



Por su parte, el cantante puertorriqueño Ozuna lanzó hace pocos días su nuevo disco, "Ozutochi", compuesto por 18 temas.