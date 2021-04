Mon Laferte estrena su álbum ‘Seis’ y reafirma su feminismo

La cantante, cuyo nombre real es Monserrat Bustamante, se inspiró en el estilo de la fallecida cantante Chavela Vargas, figura feminista, para componer parte de este álbum en el que sobresalen los sonidos de la música regional mexicana con melodías acompañadas de acordeones, guitarras, vihuelas mexicanas, violines y trompetas, en canciones como Amigos simplemente, No lo vi venir y Esta morra no se vende.

Mon Laferte se mudó hace un par de años a Tepoztlán, lugar donde vivió sus últimos años Chavela Vargas, conocida por darle a la ranchera un nuevo estilo y nivel, sobre todo por su particular forma de cantar, guitarra en mano, una voz que imitaba a los hombres despechados y traicionados y un sentimiento que desgarraba en cada canción.



La cantante explicó en entrevista con NPR que Seis “no es un álbum inspirado en Chavela”, pero sí en lo que vio en el documental sobre la vida de Vargas, que fue el punto de partida para que rebuscara en letras y fragmentos de canciones escritas años atrás. Y a partir de ahí crear más.



Laferte grabó en su nuevo disco la canción La mujer, un himno femenino al amor y la libertad, junto con la diva mexicana del pop Gloria Trevi. “Gloria fue, es y sigue siendo una inspiración para mí”, comentó a la AFP Laferte, en una entrevista por videollamada con motivo del lanzamiento de su más reciente trabajo.



Trevi, de 53 años y famosa en Latinoamérica por sus temas Pelo suelto y Todos me miran, escandalizó en la década de 1990 con sus líricas adornadas de referencias sexuales, su vestimenta audaz y bailes provocadores.



Envuelta en una serie de escándalos, Trevi fue encarcelada en 1999 acusada de secuestro junto con su exmánager, Sergio Andrade, y de corrupción de menores. En 2004 fue declarada inocente.



“Recuerdo mucho de ella, de escuchar su música con mis compañeritas de escuela, cuando tenía 12 años, a escondidas. Nos pasábamos casetes porque había canciones (de ella) que eran prohibidas, no queríamos que nuestros papás las escucharan”, recordó Laferte.



Respecto a La mujer, Mon Laferte indicó en entrevista con NPR que era una letra que escribió hace mucho tiempo en otra etapa de su vida, pero que era momento de cambiarle “dos o tres cositas”, y el sentido y mensaje de la canción cambió por completo. Si antes había despecho, ahora hay superación, empoderamiento. “Ahora ya no me recuerda una etapa destructiva y ahora me siento chingona”, indicó la chilena.



Motivada por el espíritu aguerrido de Vargas (1919-2012), quien brilló en un género originalmente dominado por hombres, Laferte grabó dos canciones, una junto con el astro mexicano Alejandro Fernández (Que se sepa nuestro amor) y otra con La Arrolladora Banda El Limón, también mexicana, (Se me va a quemar el corazón).



“Cuando llegué a México (...) veía los videos (de música banda) en los canales de música, y eran un montón de tipos, no sé cuántos, como veinte o más”, recordó la artista de 37 años.

Su contundente activismo

La intérprete cuenta que su activismo le ha generado duras críticas de sus propios seguidores en redes sociales, con comentarios que dicen: ‘Me gustabas antes, cuando no eras feminista’.



“Es medio difícil hoy decir ‘soy feminista’, la gente le tiene miedo, causa un rechazo”, comentó la multiganadora del Latin Grammy.



“No entiendo qué tiene que ver que quiera que todos seamos iguales, defender mis derechos como mujer y que no quiera que estén matando a otras mujeres”, cuestionó.

Sin embargo, la bandera del feminismo –en auge en varios países de Latinoamérica– también le ha hecho ganar numerosos adeptos y amantes de su música.



Laferte siente que ese es el camino y el futuro: “Es juntarnos y apoyarnos entre nosotras, las mujeres, darnos una mano”, agregó.



“Son tantos años de silencio de nosotras, porque creíamos que teníamos que estar en silencio, que hoy las protagonistas estamos siendo definitivamente las mujeres”, sostuvo.



Como parte de su activismo, Laferte llegó a desfilar en la alfombra roja de los Latin Grammy en 2019 con el torso desnudo y un mensaje escrito en él: ‘En Chile torturan, violan y matan’, para protestar por la violencia en su país, y con un pañuelo verde sobre su cuello, mostrándose a favor de la legalización del aborto.



Además, en marzo de este año, a través de su cuenta de Twitter, le envió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el mensaje de que el movimiento feminista es “la revolución de este siglo” y lo señaló de ser cómplice de la violencia patriarcal.



En esa misma línea, en La democracia, canción de este álbum, Mon pasa por la cumbia tradicional con una letra de protesta: “Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja, nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja”.



Seis está compuesto el total por 14 temas y fue grabado el año pasado en la casa de la compositora en Tepoztlán (México), durante el confinamiento por el covid-19. Fue coproducido por Laferte, el mexicano Manú Jalil y el chileno Sebastián Aracena.



Allí, Mon acondicionó un estudio, una sala de grabación, y junto a su equipo le ha dado forma a este disco. Esta vez con historias más personales.



“Éramos un equipo de cuatro, cinco personas. Éramos poquitos y se fueron todos a mi casa y ahí montamos en casa los equipos, el micrófono... Lo hicimos ahí en plena pandemia en la casita y es bonito porque si tú pones como tracks solitos, por ejemplo, en la voz o en la guitarra, de fondo se escucha un poquito los grillos”, contó la cantante.

Intimismo

Este podría ser el álbum más personal de Mon Laferte, quien deja atrás la salsa y el mambo de Norma (su quinto álbum de estudio) y se muestra mucho más versátil, una vez más, en tiempos pandémicos (sin conciertos en vivo ni presentaciones de álbumes apoteósicas).



“Lanzar un álbum y no poder ir y cantar –que aparte es lo que yo sé hacer, lo que más disfruto, es mi fuerte– es como enamorarte de alguien y no poder tocar a esa persona, nada más por videollamada. ¡Imagínate! Es lo más frustrante”, lamentó la estrella chilena.



-NATALIA CANO - AFP*

*Con información de El Comercio - (Perú). GDA