‘Siento que estoy en mi mejor momento’: Mon Laferte

La historia de Norma Monserrat Bustamante Laferte es digna de una película. Nació en el cerro Gómez Carreño de Viña del Mar, la ciudad chilena musical por excelencia. A los 13 años consiguió una beca para estudiar música durante un año y medio en el conservatorio de su ciudad natal, pero, sorpresivamente, la rechazó y decidió que lo que quería era seguir el camino de autodidacta.



En agosto de 2007, y con una carrera ya exitosa en Chile, Monserrat decidió mudarse a México y probar suerte allí. En 2009, en plena promoción de lo que sería su siguiente álbum, le diagnosticaron cáncer de tiroides. Mientras luchaba contra la enfermedad entendió cómo quería encarar su carrera musical: abandonó su nombre artístico original y se presentó al mundo como Mon Laferte.

Desde ese entonces no ha parado de cosechar éxitos. Con más de 1,5 millones de discos digitales vendidos en América Latina, entre álbumes y sencillos, se ha consolidado como la artista chilena más vendida del siglo XXI. Ha ganado cuatro premios Grammy Latinos y ha sido la primera artista en obtener la mayor cantidad de estos premios (15 en 6 ocasiones). También ha sido galardonada con dos MTV Europe Music Awards y nominada dos veces a los premios Grammy anglo.



Los galardones la convirtieron en un personaje reconocido, pero también blanco de juicios sobre su vida. En 2022, luego de ser madre y mostrar fotos de su matrimonio, fue duramente criticada. Mucha gente la acusó de usar las banderas del feminismo para incrementar su fama. Según las críticas, el hecho de que se casara de blanco y en una ceremonia católica demostraba que estaba a favor del patriarcado y que no era tan feminista como decía.



La artista –que está lanzando su octavo álbum de estudio, un trabajo del que ya se conocen dos sencillos (Tenochtitlán y 40 y MM), y que vienen con una importante carga social–, habla de cómo recibió en su momento esas críticas, del nuevo trabajo y de lo que está viviendo.

¿Qué podemos hacer las mujeres para que la vida sea más fácil para nosotras?



Yo creo que como sociedad hemos ido madurando y creo que hemos ido entendiendo que mujeres y hombres pueden ocupar los mismos espacios. Siento que eso es parte de nuestra evolución como sociedad. Afortunadamente, hoy vemos mujeres en roles que antes eran estereotípicamente masculinos. Por ejemplo, mi equipo es completamente femenino y esto no es algo que yo haya planeado. Yo siempre busco que sea el mejor equipo, sin importar el género. Esto es algo que me gustaría ver en un futuro no muy lejano, aunque en realidad ya está empezando a suceder, las mujeres estamos ocupando nuevos espacios y eso es solo gracias a nuestro talento. De a poco, pero con determinación, ya se está yendo el prejuicio de que si eres mujer, no eres capaz. El tiempo nos ha dado la razón.

¿Y este cambio de estereotipos también ha beneficiado a los hombres?

¡Claro! También estamos viendo que los hombres están ocupando espacios que eran estereotípicamente para mujeres. Hoy, el hombre se queda en casa, cuida a los niños. Y esto no es visto de una manera tan castigadora o peyorativa como antes.



Hablemos del video de 'Tenochtitlán', en el que usted es la protagonista y es apedreada. En su vida, ¿quiénes la cuidan y quiénes la apedrean?



Sabe que yo siento mucho eso hoy, sobre todo con las redes sociales, el tema de apedrear al de al lado y deshumanizarlo, es fácil hacerlo porque igual no lo conozco y no tengo contacto directo…



Exactamente. Eso pasa mucho hoy en las redes; lamentablemente, se deshumaniza. Ves un nombre y ves una foto y de repente es como si esa persona a la que ves a través de la pantalla no tuviera sentimientos. Las agresiones trato de no tomármelas de manera personal, trato de no darles un tinte tan serio ni tan pesado, porque me doy cuenta de que, a veces, esa misma persona que me puede decir algo horrible a través de redes sociales podría ser amiga mía si nos conociéramos en otro contexto.

¿Por qué eligió este momento para hablar de esto?



No lo elegí conscientemente. Empecé a trabajar un álbum en mi estudio casero, que es estudio, bodega y taller a la vez. En este espacio empecé a trabajar la música, las letras. Los temas empezaron a salir sin planearlo muchísimo y con el tiempo me di cuenta de que estaba encaminada hacia un lugar que tenía que ver con la reflexión, con ser más profunda. Supongo que el momento tiene que ver también con un momento mío emocional, con cómo estoy, cómo me siento con mi edad...

La gente ha sido especialmente dura con usted…



Yo no quiero victimizarme. Lo que quiero hacer es invitar a la gente a la reflexión, a no ser incendiarios, a no poner a nadie en un lugar de los buenos o los malos. Quiero que reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo como sociedad. Nos estamos acostumbrando a señalar, a castigar, a juzgar y no medimos las consecuencias.

Usted ha logrado llegar a un lugar muy importante en la música y claramente ha sido el camino que eligió lo que la ha traído hasta aquí, pero ¿hubiera hecho algo distinto? ¿Cambiaría algo?



¿La verdad? Yo creo que sí cambiaría cosas. Mirando hacia atrás en retrospectiva, hay un montón de cosas que creo que podría haber hecho mejor en el camino. Evidentemente, todo el camino recorrido me ha traído hasta este presente en el cual estoy. Un presente en el que estoy siendo muy feliz y estoy muy a gusto. Yo estoy muy tranquila, pero sí hay cosas que me hubiera gustado hacer de manera distinta; aunque también entiendo que en ese momento no tenía la madurez o la inteligencia para tomar otras decisiones. Así que, más allá de si podría haber hecho algo distinto o no, abrazo a esa versión de mí.

¿Está en el mejor momento de su carrera?



Yo creo que sí. Aunque, tal vez, siempre lo he sentido así (risas). Desde que empecé en esto, siento que estoy en mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera, porque siempre me siento creativa y siempre siento que están pasando cosas buenas, positivas. Pero hoy, en particular, me siento extremadamente creativa. Tengo un equipo bonito de trabajo. Estoy muy entusiasmada de seguir creando música y arte. Entonces sí, siento que ahora estoy en mi mejor momento.

ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

En X: @Uschilevy