‘No puedo separar mi vida personal de mi arte’: Mon Laferte

¿Por qué en Los Ángeles, una ciudad costera y fiestera, también hay rock y melancolía? “La ciudad, los paisajes, el desierto, el océano Pacífico: todo eso tiene una cosa especial”, dice Mon Laferte (Viña del Mar, Chile, 1983), que en su álbum 1940 Carmen intentó capturar esa experiencia alegre y melancólica de California.

Allí pasó cuatro meses, en un apartamento en el norte de la ciudad, cerca de Hollywood y del observatorio Griffith, en los apartamentos The Key West, en el 1940 de la avenida Carmen, más exactamente. De ahí el nombre del disco.



Mientras estaba en un tratamiento para poder ser mamá, logró entender e interiorizar el espíritu de una ciudad extraña, imperial y a la vez marginal, llena de música y cine. De hecho, oír el disco se siente como ver una película de culto que sucede en Los Ángeles.



Una La La Land (2016), por ejemplo, que de hecho se menciona en una canción del álbum. Si 1940 Carmen fuera la banda sonora de una película, habría escenas dolorosas, escenas lentas con paisajes, escenas silenciosas, de amor, otras en la playa, en el supermercado, en la carretera. La historia que cuenta es bella, divertida y profunda. Latinoamericana y triste, pero también hollywoodense.



A eso contribuyen tres canciones en inglés, Good Boy, Beautiful Sadness y A Crying Diamond. Con las guitarras, las armonías, los bajos y la percusión, se cierra esta experiencia de escucha con la que Mon Laferte logró hablar de ella y a la vez de una metrópolis.



“Autopista de ciudad, beso en Malibú. / Y canta en carretera”, dice en una canción. “Pasillo dos me invita a comprar / cosas que no hacen falta / y el alivio comercial / y la risa falsa”, dice en otra.



Lanzó el disco justo después de terminar una gira por Estados Unidos. Unos días después, tuvimos esta conversación sobre su álbum y su embarazo.

La última vez que hablamos usted se definió como una 'punk', folclórica y romántica. ¿Se sigue identificando con eso?

Sí... Punk, romántica, dramática. Sí, totalmente.

¿Incluso con su álbum nuevo, con el que explora sonidos de rock anglo, se sigue sintiendo folclórica?

Sí, porque ya los géneros sonoramente puristas no existen. Ahora se trata del espíritu del artista, de lo que quiere decir. Es eso, más que otra cosa. Ya todo es una mezcla de todo.

Ahora a esa mezcla usted le involucra lo californiano, ¿cierto?

Tiene mucho de California el álbum. Es que estaba viviendo ahí. La ciudad, los paisajes, el desierto, el océano Pacífico: todo eso tiene una cosa especial. Me dejé llevar. También tiene que ver con la música que oí durante esa época. Mucho folk, mucha canción con guitarra.



Aunque no es que haya oído eso solamente ahora, sino que es música que he oído toda mi vida, con la que me he formado. Oí muchos a los Beatles.

Estas influencias distintas a las de otros de sus proyectos, me parece…

Como te decía, hay mucho de folk. Pero también intenté apuntarle a la música de finales de los 70, a la psicodelia. Hay una canción del álbum que se llama Good Boy. En ella, hay un solo de guitarra larguísimo, como de dos minutos. Y ahora se me hace corto. Ya la hemos tocado en vivo un par de veces, y el solo se me va rapidísimo. Hoy, que estamos acostumbrados a oír canciones muy cortitas, a mí me hace falta que ese viaje sea más largo. Dos o tres minutos no es suficiente.

Ahora que menciona la experiencia de tocar en vivo y acaba de terminar una gira por Estados Unidos, ¿cómo asume el regreso a los escenarios?

Ha sido hermoso. También ha sido raro regresar después de un año y medio. Lo hace raro estar embarazada, entre otras cosas. No es lo mismo estar de gira cuando se está embarazada que cuando no. Cambian cosas simples como que mientras canto me da hipo todo el tiempo. Muy raro, muy gracioso. También me ha dado gusto poder tocar en vivo las canciones del álbum Seis, que, si bien salió este año, en abril, lo compuse el año pasado. Por primera vez, de alguna manera, sentí que el álbum existe. A pesar de que ya había salido y todo, sentía que no existía todavía porque no lo había llevado al concierto en vivo.

¿Cómo le fue al tocar las canciones en inglés de '1940 Carmen'? ¿Qué tal fue escribirlas?

Cada álbum es una oportunidad de experimentar, de crecer, de aprender. Tenía ganas de escribir en otro idioma. Yo no manejo el inglés, realmente. No es un idioma que esté en mí. Sé saludar y decir cosas muy básicas. Pero quería probar. Hacer la primera canción me dio demasiado placer, lo disfruté mucho. Terminé la canción y sentí que sonaba tan bonita, diferente y especial, que me quedaron ganas de seguir haciendo canciones en inglés. Pude hacer tres.

Que es suficiente, ¿no? No son pocas.

Tampoco quería abusar. Es más lento el proceso. Las escribí usando mi intuición y el traductor de Google. También hubo muchas canciones que quería que se quedaran en español.



Pero estas tres, particularmente, creo que son así, que está bien, que tienen que ser en inglés. Quise arriesgarme y tomar ese nuevo camino, porque es algo que siempre me ha gustado mucho, que me apasiona.

A veces, por las imágenes que crea, las letras y el idioma inglés, el álbum parece una banda sonora de una película gringa…

En realidad, todas las letras son todas mis vivencias o recuerdos de esos cuatro meses en Los Ángeles. Yo me fui a someterme a un tratamiento de fertilidad. Es un disco que escribí bajo la influencia de mis hormonas, mientras deseaba la maternidad y confirmaba el embarazo. Entonces las imágenes de la pizza en el cuarto de hotel y todo eso son verdad. De hecho, esa canción, Placer Hollywood, la escribí el día de la madre, en mayo. En algún momento digo que qué bueno revolcarnos en el día de la mamá. Todos celebrando ese día y nosotros ahí en la cama, comiendo pizza.

Ahora que menciona su maternidad, ¿cómo cree que va a afectarle ser madre a su arte?

Ay, no tengo idea. Mi mundo ya ha cambiado desde que estoy embarazada. Subirme al escenario no ha sido lo mismo: me canso, se me va la voz, me falta el aire. No sé qué va a pasar conmigo en el futuro. No sé cómo seré como madre, no tengo idea. Pero definitivamente esto ya está afectando mi vida y mis composiciones. Es que creo que todo va muy junto.

¿En qué sentido?

No creo que sea una artista que pueda separar la vida personal de mi arte. Mi arte es lo que yo soy. No podría hacer un disco sobre ir todos a bailar e ir de fiesta si yo estoy embarazada y tengo agrieras. No sé, sería raro. Pero me gustan el misterio, el desafío, la aventura, y el embarazo es justo eso.



Qué bonito tener la oportunidad de experimentar esto y de tener el arte para expresarlo. Supongo que va a quedar. Esto va a permear mi arte y ahí va a quedar.

Sin embargo, se siente un poco alegría y fiesta en el álbum. Aunque también tristeza. 'Beautiful Sadness' es un buen ejemplo de esa mezcla.

Esa canción, justamente, tiene que ver con el proceso que yo estaba viviendo, que era desear la maternidad. Ya llevaba un año intentándolo. Y no me sentía del todo bien, realmente. Me sentía triste, porque no lo lograba. Hay muchos rollos ahí personales sobre ser mujer y no lograr ser madre.

¿Qué sentía?

Sentía que se me pasaba el tiempo, la vida los años y yo no iba a poder ser mamá, que era de lo que tenía ganas. Pero, a la vez, el hecho de intentarlo y que no funcionara ya era bello, porque hay una valentía en eso, en tomar la decisión. La felicidad no es estar con nariz de payaso, riéndose todo el día. Se puede encontrar la belleza y la felicidad en un montón de cosas mucho más simples, incluso en la melancolía. Todo es un aprendizaje.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

EL TIEMPO