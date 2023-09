Como “una tierra maravillosa y mágica, con un encanto que hace sentir como si se viviera en una novela de García Márquez”, describe a Mompox en tiempos de Festival de Jazz Iván Sanes, al frente de la novena edición del encuentro que se realizará del 5 al 7 de octubre.



Después de tres años de ausencia, el Festival de Jazz de Mompox vuelve con todas sus fuerzas. “Vamos a tener más de 150 artistas”, añade Sanes, director del encuentro. Mompox, que hace alrededor de 13 años entró como escenario a sumarse al gran circuito de festivales de jazz que se hacen en Colombia durante el segundo semestre del año, tuvo que esperar tres años para volver a tenerlo.

La ausencia se debió a dos años de pandemia y uno más por una fuerte ola invernal que impidió su realización el año pasado. Por eso, el regreso es una fiesta que tendrá grandes novedades. Una de ellas es el programa de street jazz, en el que 60 músicos locales saldrán a interpretar su música en las calles. Para que sea la música la que atraiga a los visitantes que den un paseo por el centro y puedan disfrutarlos en cualquier esquina, al estilo de New Orleans.

Al sumar las actividades como esta de street jazz y el capítulo de jazz a la plaza y las noches de conciertos en el nuevo Malecón de la Albarrada, se espera contar con más de 600 músicos presentes, ofreciéndole sus sonidos a un público de unas 8.000 personas.



“Habrá escenarios alternos, para el día y la tarde, y entre los grandes conciertos estará el de la eminencia cubana que es César López (Irakere) –afirmó Sanes–. También estará la banda de Unibac y el maestro Óscar Acevedo”.



Y como el festival no se centra solo en el jazz, sino que, desde el comienzo, su idea es integrar a músicos de muchos otros géneros como invitados, el público podrá asistir a conciertos de Sergio Vargas, Tito Nieves y más invitados. El gesto que estos músicos de otros ritmos suelen tener con el festival es interpretar alguno de sus éxitos al ritmo de jazz.



La idea de hacer un festival en Mompox la tuvo un exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, cuenta Sanes. En su momento parecía una locura, pero el fundador tenía la idea de que así como el Misisipi fue esencial para el desarrollo del jazz, el Magdalena lo era para nuestras músicas. Por eso propuso el festival y, de paso, le cambió la cara a este Distrito Especial, Histórico y Cultural colombiano, ubicado a dos horas y media de carretera de Valledupar y a tres de Sincelejo.



“Cuando comenzó el festival –cuenta Sanes– no había un turismo formalizado en Mompox, no tenía muchos restaurantes que después sí se abrieron. Arrancamos con unas 500 camas de hospedaje (y muchos asistentes tenían que alojarse en las casas), ahora contamos con más de 4.000 camas”. Y antes se llegaba en ferri, ahora hay un puente y lo que era un caminito empedrado bordeando el río, ahora es el nuevo Malecón de la Albarrada, que a partir de esta novena edición será el escenario principal del Festival de Jazz de Mompox.



El lugar se ha remodelado y se creó un parque que no podía tener otro nombre: el Parque del Jazz.



Todo esto encontrarán las personas que acudan siguiendo los sonidos del jazz y las demás músicas en un encuentro cuyos espectáculos son gratuitos, abiertos a todos los públicos.



El lema este año es ‘Resuena el festival’, y en el entorno no solo estará la belleza arquitectónica de las casas antiguas que se han restaurado y las nuevas construcciones, también habrá ferias artesanales y gastronomía. Sanes dice que quien visita Mompox y quiere conocerlo desde su sabor debería probar sus preparaciones de bocachico y bagre, así como su arroz momposino (que lleva chorizo) y bocados famosos como la butifarra, el queso de capa hilado, su dulce de limón y un granizado de guayaba agria que se puede beber en una mecedora momposina, mirando hacia el río.

Entre los artistas locales que se harán presentes hay que destacar la banda La Valerosa, de porros, una banda de viento que ha sido imbatible en los festivales de este tipo de música en Colombia, consagrada ya en el Festival del Porro de San Pelayo, y considerada casi fuera de concurso. Y se podrá apreciar La Balanta, una banda emergente local, además de la big band de Unibac, además de los 60 solistas de Mompox que harán jazz en las calles.



El cartel está listo, con una reunión de estilos que irán desde el blues y el jazz hasta las corrientes más experimentales. Otros artistas serán Daniel Tamayo Quintet, La Bandita, Mississipi al Sinú, Jazz and Jam, Tolú Jazz, Gaita Jazz y Sinú Sax Quartet, además de diferentes coros de góspel.