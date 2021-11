Mohamed Mbougar Sarr, un Goncourt que rompe barreras

El escritor senegalés Mohamed Mbougar Sarr se convirtió, con 31 años, en el premio Goncourt de 2021, un triunfo contra estereotipos que reconoce por primera vez la obra de un subsahariano, que baja en diez años la media de edad de los ganadores y pone en el foco a una pequeña editorial independiente.



Su novela 'La plus secrète mémoire des hommes' ha sido una de las promesas de esta temporada literaria y había convertido a Mbougar Sarr, que tiene otros tres libros a sus espaldas, en el claro favorito al galardón literario más importante de las letras francesas.



El libro fue publicado en agosto con una tirada prudente de 5.000 ejemplares por la editorial francesa Philippe Rey y la senegalesa Jimsaan, pero unos dos meses después de su salida ha vendido ya 30.000 ejemplares y tiene una larga lista de solicitudes de traducción e incluso de adaptaciones al cine.

La juventud del escritor contrasta con la serenidad con la que ha defendido su libro, la misma calma con la que llegó este miércoles al restaurante Drouot, donde el jurado de escritores e intelectuales anuncia el nombre del ganador desde hace más de cien años, a excepción del último, que se entregó de forma virtual por la pandemia.



"Siento una inmensa alegría. Simplemente", dijo el autor a su llegada al restaurante, donde un enjambre de cámaras y periodistas lo esperaban. Él, casi impertérrito, defendía que no hay edad para la literatura, probablemente con la tranquilidad que da encarnar con tan solo 31 años un premio que ofrece a su ganador un cheque de diez euros pero le garantiza unas ventas de cientos de miles de ejemplares.

El anterior premiado, el libro de Hervé Le Tellier 'La anomalía', traducido posteriormente al español por Seix i Barral, vendió en Francia un millón de ejemplares, una cifra especialmente alta asegurada en parte por la potencia de la editorial Gallimard.



Tras conocerse el fallo, los expertos advertían sobre las dificultades que podría encontrar una pequeña editorial como Philippe Rey para reintroducir una tirada suficiente en plena crisis de abastecimiento de papel y cuando las imprentas tardan incluso semanas en poder reimprimir.



Frente a las pilas de libros que gramdes editoriales como Gallimard, Grasset o Flammarion ponen a disposición de las librerías el día de la entrega del Goncourt, este martes destacaba la ausencia de la novela 'La plus secrète mémoire des hommes' en las estanterías de varios céntricos puntos de venta. Entre ellos, la Librería IÇI, una de las más grandes del barrio central de Ópera, que a la una de la tarde tan solo disponía de un ejemplar de la obra del flamante Goncourt, o la francohispana Librería Cariño, en el popular barrio de Belleville, que indicó a EFE llevar varios días a la espera de un reabastecimiento.



Estos problemas son de momento pasajeros, pues la entrega de un Goncourt puede cambiar la vida de una editorial y darle un impulso económico y de publicidad considerable.



"Con este joven autor, volvemos a las bases fundamentales del Goncourt. 31 años, algunos libros ante sí. Esperemos que el Goncourt no le corte el deseo de continuar", dijo el secretario de la academia Goncourt, el escritor Philippe Claudel. Mbougar Sarr es uno de los escritores más jóvenes en recibir este premio, cuyos ganadores tienen una media de edad de 41,8 años.



En 2016, Leila Slimani fue premiada con 35 años y antes de ella, en 2004, Laurent Gaudé tenía 32 cuando venció con 'Le Soleil des Scorta'.



Creado en 1903, en sus primeras ediciones el Goncourt tenía por costumbre fallar a favor de menores de 30 años pero, en la segunda mitad del siglo XX, el escritor más joven fue Patrick Frainville, en 1976, con 29 años.



El senegalés recupera en esta novela la figura del escritor maliense Yambo Oulologuem, conocido como el Rimbaud negro, un autor maldito sobre el que dibuja una historia política y de amor, comprometida contra el colonialismo y las grandes tragedias del siglo XX.



El argumento se desarrolla entre Senegal, Francia y Argentina, y arranca de hecho con un pasaje de 'Los detectives salvajes', de Roberto Bolaño, a quien Mbougar Sarr ha evocado en varias entrevistas como su maestro.



En paralelo al Goncourt se entregó además el premio Renaudot, que fue para la mediática escritora belga Amélie Nothomb por 'Premier sang'.



Nothomb lleva varios años en la lista de finalistas al Goncourt y al Renaudot y logró imponerse este miércoles con este libro en el que habla de la muerte de su padre en los primeros días del confinamiento, en 2020.



En tan solo dos meses ha vendido más de 230.000 ejemplares.



EFE