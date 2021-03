El pasado con Metallica y Slipknot de Manuel Medrano

Manuel Medrano ha estado muy inquieto. Tras un concierto virtual reciente, ahora está encerrado, terminando lo que será su segundo disco de estudio entre México y Colombia, tras el éxito de su primer álbum, Manuel Medrano (del 2015). En junio se cumple un año desde que lanzó la canción Cielo, en compañía del legendario productor neoyorquino Nile Rodgers.

“Cielo revela ese sabor de Rodgers, sobre todo su guitarra. Ya que no solo se dedicó a la producción del tema, sino que participó en su grabación”, recordaba en una entrevista con EL TIEMPO el intérprete colombiano. Rodgers ha trabajado con Madonna y David Bowie y es el artífice del clásico Le Freak, con su mítica banda Chic. Medrano sueña, en un futuro, poder tocar en vivo y, por qué no, invitar a Rodgers.

Pero, por ahora, el cantante decidió responder y revelar su naturaleza roquera en nuestro cuestionario sonoro.





¿Qué sitio lo inspira?

Me encanta estar en la soledad de mi casa para escribir. Acumulo recuerdos, momentos y personas especiales, y luego, en casa trato de convertirlos en canción.



¿Qué canción sueña con interpretar y no ha podido?

​Sueño cantar Cielo, junto a Nile Rodgers en vivo. Ojalá se pueda hacer realidad.



¿Canta en la ducha?

Me fascina. No todos los días uno canta en la ducha, pero lo hago cuando estoy muy feliz e interpreto lo primero que se me venga a la cabeza: salsa, bolero, rock e inclusive ópera. La ducha es una de las terapias más hermosas del día.



¿A qué cantante imitaba cuando era niño?

A Silvio Rodríguez. Sacaba canciones en la guitarra y trataba de hacer su tono de voz. Lo imité y lo canté en muchos bares.



¿Qué instrumento le hubiera gustado aprender a tocar?

Me encantaría aprender a tocar bien la batería.



¿Qué canción lo hace llorar?

Dos: Me robaste el corazón y Amigos, ambas de Álex Campos.



¿Con qué artista le hubiera gustado compartir escenario?

Con Juan Gabriel, me gusta mucho el sentimiento con el que canta sus canciones.



¿Los Beatles o los Rolling Stones?

Los Rolling Stones, toda la vida. Los Beatles son chéveres y todo. Son los más grandes del mundo, pero amaré siempre a los Stones.



¿Cuáles son los tres mejores conciertos en los que ha estado entre el público?

El primero fue uno de The Strokes, de los mejores de mi vida; The Hives, que no conocía, y Childish Gambino.

Manuel Medrano Foto: Warner Music

¿Qué canción lo devuelve a la adolescencia?

No me acuerdo específicamente de una, pero sí de las bandas: Metallica, Red Hot Chili Peppers, Slipknot y Korn.



¿Cinco bandas que le gustan ahora?

Los Rolling Stones, Zoé, Diamante Eléctrico, Soda Stereo y Aterciopelados



¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

Mi mama me cantaba Sol solecito, caliéntame un poquito... Antes de ir dormir.



¿Y la canción de su repertorio que más le gusta interpretar?

Es muy difícil responder eso, pero Afuera del planeta es mi canción favorita de la vida y por la cual ocurrió todo lo relacionado con mi carrera.



¿Cuál fue el primer disco que compró?

El primer disco compacto que tuve fue el Toxicity, de System of a Down, que me lo regaló mi hermano, pero el primero que compré fue el Iowa, de Slipknot. No tenía reproductor de CD, así que mis amigos me los grababan en casete.



¿Cuál fue la primera canción que compró en una plataforma digital?

Obviamente, Afuera del planeta; cuando lancé la canción no tenía acceso a esas plataformas y no tenía ni un smartphone, pues en esa época no me gustaba y pensaba que me iba a pegar todo el día al teléfono.



¿Cuáles son sus tres canciones para encender una fiesta?

Yo no soy muy bueno para eso, de programar canciones (Dios bendiga a los DJ), pero yo pondría: King Without a Crown, de Matisyahu; Fuego, de Bomba Estéreo, junto a Somos Pacífico, de ChocQuibTown.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1​