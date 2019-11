Mitú le apuesta al ‘tecno de la selva’

“Hay una cosa muy linda de la música y es que, a diferencia de un cuadro, siempre hay que volverla a hacer. No existe; toca ejecutarla de nuevo”, dice el músico Julián Salazar, integrante del grupo Mitú.



Esta idea es un elemento esencial del trabajo del dúo electrónico conformado, además de Salazar (sintetizadores), por Franklin Tejedor (percusión palenquera). Y así queda reflejado en Tándem, su quinta producción, que presentan este jueves en la discoteca Kaputt en Bogotá.

Definir Mitú es difícil. Salazar y Tejedor se dan la libertad de experimentar y modificar su estilo electrónico, a partir del momento de la vida por el que están pasando.



En los primeros discos, las canciones eran más rápidas, menos melódicas y no había casi voces. En vez de seguir la conocida estructura estrofa, coro, estrofa, el mismo ritmo se repite durante varios minutos como si fuera un mantra que va llevando a los oyentes a un estado de éxtasis.



En Tándem le bajaron la velocidad al ritmo, escribieron más letras, le sumaron guitarra y batería, encauzaron, a punta de melodía, la descarga de energía y hasta encararon una faceta pop.



El primer sencillo, Perla, habla de cómo se siente el amor a distancia. Técnicamente, la canción es simple: tiene cuatro acordes que enlazan sus diferentes partes.



Precisamente, ahí está su magia. “Es redonda. Es un sonido con una continuidad. Por eso, uno puede oírla mucho tiempo, y se queda dando vueltas en la cabeza”, anota Salazar.



Tándem refleja madurez. “Cuando uno está empezando anda más desaforado. Con el tiempo piensa con más calma. En este disco se siente ese crecimiento”, dice Tejedor.



Mitú es la unión de dos concepciones musicales. Siguiendo la tradición familiar, Tejedor aprendió a tocar percusión en Palenque. El sonido del tambor alegre, el que acompaña a la cantadora y habla con ella, lo enamoró. “Los ritmos que interpreto en el tambor tienen cientos de años. Yo cargo esa tradición y la mezclo con ritmos más contemporáneos”, dice.



Tejedor es curioso. En 2011 se vino a Bogotá porque quería expandir su mundo. Salazar arrancó su carrera con la guitarra (tocó por mucho tiempo con Bomba Estéreo). No se considera un virtuoso y afirma que, precisamente, esa es su virtud. “Sé que puedo hacer unas líneas, y me dediqué a aprender a tocarlas con diferentes cadencias para que suenen como quiero”, comenta.



Con los sintetizadores mantiene ese interés por rebuscar hasta encontrar el tono exacto que tiene en la cabeza. “Yo diría que mi especialidad es la investigación tímbrica. No me quedo con sonidos conocidos, sino que busco lo que puede haber en el fondo y los manipulo para que reflejen la imagen mental que quiero expresar”, explica.



Las características del grupo hacen que su esencia florezca en el escenario. Allí, su idea de la música se traduce en improvisación. Salazar y Tejedor suben a la tarima sabiendo qué van a presentar, pero cuando empiezan a tocar se dejan llevar por el sonido.



“La música es energía. Tocando transmito mi alegría”, concluye Tejedor.