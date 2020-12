Mis mejores plegarias

Veo la pequeña casa de tía Cenelia, iluminada por las luces de Navidad, entonces recuerdo esos circos de barrios pobres, con sus carpas remendadas y bombillas de colores, instalados en los parques, con ganas de no marcharse nunca. Es la más antigua del sector, una zona de casas viejas, muy lejos del centro de la ciudad. Tiene la fachada pintada de beige y el tejado tal vez alguna vez fue rojo. Del pueblo se trajo unos muebles que tienen más de un siglo, creo que lo único que los sostiene es la presencia de tía Cenelia, y de no ser por ella hace mucho tiempo que fueran polvo y cenizas.

Como siempre se alegra de verme, sobre todo hoy que es Navidad, y me agradece con una sonrisa, besos y un abrazo, mi regalo de dos botellas de vino y una bolsa llena de plátanos. Me dice que estoy gordo, que de seguro me emborracho todos los días y trasnocho demasiado. Nos sentamos en una esquina de esa sala, impecable como el resto de la casa, porque tía Cenelia no les permite un centímetro al polvo y a las arañas. Todavía tiene, como si estuviéramos en algún museo familiar, un sofá de arabescos cubierto por un plástico grueso y transparente.



Nunca aprendió a leer la hora en los relojes, pero siempre tiene un calendario de Pielroja colgado en la pared, y puntualmente arranca los días como si fueran plumas de gallinas. A pesar de su edad es una mujer voluntariosa, vive con dos gatos y una criada un poco menos vieja que ella. También la criada me dice que estoy gordo; a pesar de eso, me ofrece una arepa caliente, amasada y horneada en casa, una arepa que parece el sol de abril.

(Lea también: Regalos bajo la almohada)

Ahora la criada se va y entonces la tía Cenelia me acosa con preguntas sobre mi vida. Es curioso que una solterona convencida, que tuvo varios novios en su vida a los que terminó dejando, y que reza el rosario todos los días –mientras toma vino tinto– se preocupe tanto por verme casado. Yo le respondo que me estoy portando bien, creo que estoy orinando agua bendita, y ella sonríe negando con la cabeza y aplaudiendo.

Me gustaría, en realidad, contarle un montón de cosas, pero no consigo hacerlo, ella permanece en un tiempo furtivo en el que todavía aparezco de seis años correteando por la casa del pueblo, mucho antes de que ella saliera de allí y se viniera a vivir a la gran ciudad, para ganarse la vida como costurera y bordadora.



Estar aquí con ella, en Navidad, antes de marcharme sin rumbo a bailar en cualquier sitio, me hace sentir muy bien, me recuerda que no todo es sombra, miedo y delirio. Nada se siente tan real como esto. No necesito decirle nada, solo la miro, su sonrisa de madrina generosa, su cabello blanco de hilos de azúcar tejidos alrededor de la cabeza, y el mapa rayado en su cara señalando los caminos de su vida.



Tiene un carácter recio, pero en el fondo, creo, se siente muy sola; a pesar de eso, siempre buscamos razones para reírnos juntos ¿Te acuerdas, muchacho, cuando te comiste varias arañas, porque pensaste que así te volverías como el superhéroe de la televisión? ¿Recuerdas la vez que te quemaste por estar tratando de hacer un horno de piedra? ¿Recuerdas la vez que te escondiste dentro de un baúl para que no te encontrara el diablo? Vaya que eras un muchacho travieso, mi padre te consentía demasiado, y las veces que te encontramos fumando tabaco con ese viejo loco. Te la pasabas haciendo maldades, quién iba a decir que sobrevivirías y ahora serías un tipo tan serio, ¿porque lo eres, no? ¿O acaso solo cuando vienes a verme?



Todo lo que ella dice actúa como una ganzúa secreta que le permite entrar hasta el centro de mis huesos. Vamos por el final de la primera botella de vino, ella se levanta, aplaude, y a veces alza los brazos. Yo estoy atento, en caso de que tropiece con algo o pierda el equilibrio, sin embargo dejo que lo haga, me gusta verla así, porque recuerdo lo que me dijo alguna vez: “Mis mejores plegarias, muchacho, las hago bailando”.



Imposible evitarlo, de su propio derrumbe los recuerdos emergen, por eso la conversación nos arrastra hasta el mismo sitio de siempre:



–Sabes, te conozco como si te hubiera parido. Yo lo que creo es que piensas demasiado. Cuando eras niño también lo hacías, entre diablura y diablura te quedabas mirando lejos, a veces tenías un brillo en los ojos que nadie se explicaba.



–Sí, tía, es posible.



–Recuerdo a tu madre como una mujer alegre, así que no sacaste la timidez de ella, tu padre era corto de palabras pero no introvertido. Tal vez pasaste demasiado tiempo en aquel patio, los fantasmas enterrados en aquel patio se te metieron, y no pudiste sacártelos. Alguien me dijo que antes de que enterraran a tu hermano bajo aquel naranjo había también un cementerio de indios. ¿Sabes algo de eso?



–Muy poco, tía, creo que han hecho excavaciones y encontraron una que otra cosa, aunque lo que buscaban era petróleo, no estoy seguro.



–Vendimos todo eso por una miseria. Vendimos hasta los recuerdos. –Oigo una oquedad en su voz.



–No, tía, los recuerdos es lo único que nos ha quedado, por ejemplo, recuerdo que durante muchos años, tú salías de viaje en diciembre, y a los pocos días regresabas con regalos, y todos éramos muy felices, corriendo por toda la casa como perros sin collar. Aquella casa, recuerdas, en que después de cerrar las puertas hasta el piso se volvía una cama.



–No me vengas con esas cosas, niño, es cierto que hace dos días perdí mi dentadura postiza en algún lugar de la casa y todavía no la encuentro, también sé que tengo problemas de espalda y un tobillo atrofiado, pero he visto muchos días convertirse en noches, y en setenta años es obvio que he visto más telenovelas que tú. No me vengas con frases sentimentales. No te olvides que de las tierras quemadas sale el mejor trigo. Solo tienes que aprender a caer parado, como los gatos, y seguir bailando.

(Le recomendamos: El día en que mi hijo conoció a Santa)

Intento no despertarla, me levanto con cuidado y le doy un beso un beso de despedida en la frente. Desde que la recuerdo, tía Cenelia siempre ha dormido en una mecedora porque le cogió fobia a la cama, siempre dice: “La cama es lo más seguro, pero es donde muere más gente”. También dice que allí duerme el fantasma de un enamorado suyo, y ella, que todavía espera pecar con los vivos, todavía no lo hará con un muerto.



Siento que cuando se le dice adiós a alguien, ese hasta pronto puede ser definitivo, somos gente que vive despidiéndose sin saberlo. La sabiduría debe ser aprender a olvidarse de esa angustia, imitar un poco a los animales, su entrega a la sabia naturaleza, y seguir viviendo como si no hubiera mañana, porque en realidad, ningún momento se repite y por eso hay que disfrutarlos todos.



Antes de salir, aviso a la criada para que esté atenta, en caso de que la tía despierte durante la noche y se levante de su mecedora. Ya es casi medianoche cuando abro la puerta, enciendo un cigarrillo y emprendo la calle, caminando contra el aire. Vuelvo la vista atrás y observo las ventanas de la casa de tía Cenelia, adornadas con muchas luces que se encienden y apagan, bailando como luciérnagas, vibrando como pequeñas galaxias bajo la oscuridad del cielo.

J. J. JUNIELES

Para EL TIEMPO

Ilustración a cargo de Laura Peláez

*Escritor y periodista. Su reciente novela ‘El hombre que hablaba de Marlon’ fue publicada por Planeta