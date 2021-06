Miranda!: ‘como dos quinceañeras’ después de 20 años de carrera

Vestidos de gauchos, tomando mate, ordeñando vacas y rodeados de morcillas y huevos. Así presentan los Miranda! su octavo disco, Souvenir, en el que el dúo argentino echa mano de los ritmos pop y electrónicos que han caracterizado sus 20 años de carrera y recibe como invitados a los españoles Sidonie y la chilena Javiera Mena.

Enamorados no solo de hacer canciones sino también de crear delirantes videoclips, Juliana Gattas y Alejandro Sergi vuelven a la carga con diez nuevos temas que sintetizan su tradicional sonido: “Estamos inspirándonos en nosotros mismos”, cuenta a Efe la parte femenina de la banda.



Y esa inspiración les llevó a volver a confiar en el diseñador gráfico Alejandro Ross, encargado de la estética del disco, la misma que la del video del tema con el que lo presentan, Por amar al amor, en el cual se visten de mujer y hombre de campo combinando surrealismo y color con el más puro estilo dance pop.



“Fue buscar símbolos que nos permitan jugar un poco con el concepto de lo gaucho, que por ahí está tan alejado de la música house, electrónica, de la discoteca. Morcillas, mates, rebenques (látigo típico) y pop”, afirma Gattas.



Es, en definitiva, la portada del disco en acción: “Que un arte de tapa no se quede en el Spotify o en la disquería, sino que lo podamos llevar con nosotros a todos lados”, resume.



Algo que ya pasó con su anterior trabajo, Fuerte (2017), en el que Juli aparecía vestida de novio llevando en brazos a Ale, disfrazado de novia. Vestimenta que algunos fans llegaron a emular al acudir a sus shows.

Souvenir, que salió a la venta en mayo, se viene gestando hace tiempo. Tanto, que la mitad de sus canciones fueron saliendo como singles sueltos en los últimos meses, durante la pandemia. Entre las ya conocidas están Me gustas tanto, que ahora reversionan junto con Sidonie, y Entre las dos, compuesta e interpretada con Javiera Mena.



“Con Javiera nos juntamos a componer por el simple hecho de hacerlo en el estudio, sin proyecto de hacer una canción para nadie en particular, sino simplemente de hacerla. Y después estuvo guardadita en las computadoras de cada uno”, explica Sergi.



Pero pasó el tiempo y le propusieron a la chilena recuperarla y grabarla juntos, a la distancia: “Lo único que hicimos presencial fue la composición. Pero fue, casi te diría, que de todas las etapas de las canciones en la que más se valora estar frente a frente”, subraya el cantante y compositor de 49 años.



Con Sidonie fue diferente. En su última gira en España, los argentinos se encontraban buscando grupos que quisieran cantar con ellos, y alguien les habló de la banda catalana, cuya música ya conocían.



“Les escribimos y les propusimos directamente. Y resulta que a ellos les gustaba también la música nuestra. Se nos ocurrió hacer una reversión de Me gustas tanto, y la verdad es que las voces de ellos –también grabadas a la distancia– quedaron increíbles en la canción; es como una fiesta”, indica Ale.



El vínculo de Miranda! con España está muy ligado a la amistad con Alaska y Nacho Canut, integrantes de Fangoria, con quienes incluso han grabado varios temas.

“Es nuestro gran faro desde hace muchos años”, señala Juliana sobre el veterano dúo, del que admira desde su filosofía como grupo hasta su capacidad de mantenerse modernos. “Me siguen sorprendiendo, y espero que sea eso lo que pase con nosotros”, agrega la intérprete de 42 años.



Al consultarles sobre con quién les gustaría colaborar en el futuro, nombran a Guille Milkyway, de La Casa Azul, pero también a Ana Torroja.



“A Ana la conocimos una vez en La voz Chile, donde habíamos ido a cantar y ella era parte del jurado. Y estábamos nosotros como dos quinceañeras persiguiéndola por todos los camerinos”, recuerda Sergi.

Dos décadas de pop

Alejandro conoció a Juliana por amigos en común y empezaron como dúo de jazz antes de fundar Miranda! en 2001.



Desde entonces, la banda, que durante años tuvo más componentes, ha cautivado con éxitos como Perfecta, Don y Yo te diré, y han recibido multitud de premios.



“Es bien sorprendente y gratificante ver todo el camino que hemos recorrido y sentirnos igual, con la pasión intacta, con las ganas de seguir haciendo y con el mismo ánimo de mostrar música nueva”, señala Sergi.



Con protocolos y capacidad limitada, como ya hicieron en otros conciertos recientes, el 14 de mayo se subieron al escenario del teatro Mercedes Sosa, de Tucumán (Argentina). Porque, sin duda, la mejor forma de celebrar 20 años de canciones es cantando junto a su público.



RODRIGO GARCÍA

EFE

(BUENOS AIRES)

REDACCIÓN DOMINGO