Miley Cyrus estrena video tras rompimiento con Liam Hemsworth

Desde la ruptura con Liam Hemsworth, Miley Cyrus no deja sonar en los medios de comunicación. Con el estreno de su ultima canción titulada "Slide away" todos se preguntan ¿Es una canción escrita e inspirada por su ex?



Luego de los encuentros de Cyrus con kaitlynn Carter y los rumores de una posible relación, la cantante se refirió por su twitter asegurando que no fue por una infidelidad su ruptura.

"Puedo admitir un montón de cosas pero me niego a aceptar que mi matrimonio haya terminado por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre será así", aclaró la artista.



Además, otra versión que se dio alrededor del matrimonio fugas fue una posible separación por las adicciones del actor. Los rumores han crecido, sin embrago,ninguno ha comentado la verdadera razón de la separación.



Ahora con la letra de su nueva canción, que ya lleva 10.320.518 visualizaciones, se vuelve abrir el tema de la pareja y su ruptura ¿Será que esta es la forma en la que Miley Cyrus se esta despidiendo de Hemsworth?​