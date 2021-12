Miley Cyrus, una de las grandes artistas femeninas del siglo XXI, volverá a presentarse en Colombia en el escenario del Movistar Arena de Bogotá.

Cyrus, quien tiene el récord de mayor cantidad de discos en el top 10 del Billboard 200, presentará su show musical el 21 de marzo en Bogotá. El concierto, según informó la compañía Páramo en un comunicado, será para mayores de 4 años.



El show en Bogotá será una parada en la gira que la cantante -recordada por los éxitos We Can't Stop y Adore You- realizará por Latinoamérica y que la llevará a Lollapalooza de Argentina, Brasil y el festival Asunciónico, de Paraguay.



Cabe recordar que Cyrus ya se presentó en el país una vez, en el 2011, cuando comenzaba como artista pop. Ahora que su música ha trascendido este género y ha llegado a incursionar en diferentes tipos de música, trae ya los éxitos de una trayectoria que ha pasado por el hip hop, el glam, el folk y el disco entre otros géneros.

Otras canciones de Cyrus son Wrecking Ball, Lighter, Dooo It, Inspired, Week Without You, Malibú y Midnight Sky.



Preventa del #ExperienciasAval

A partir del 14 de diciembre, a las 9 a.m., los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) podrán adquirir las boletas para este concierto en preventa exclusiva. Esta oferta va hasta el 16 de diciembre a las 8:59 o hasta agotar unidades disponibles en Tuboleta.

