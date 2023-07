Humor negro, sátira, profundidad fueron algunas de las características de las obras de Milán Kundera, una extensa bibliografía que le mereció importantes galardones.

El autor, nacido en Brno, República Checa y fallecido en París el 11 de julio de 2023, se hizo ciudadano francés en 1987.



Por 'La broma,' una sátira del comunismo estalinista, que ha sido traducida a 21 idiomas, obtuvo en 1968 el Premio de la Unión de Escritores Checoslovacos.



'La vida está en otra parte', de 1969, ganó el Premio Médicis a la mejor novela extranjera publicada en Francia durante el año de su aparición, en 1973, mientras, 'La despedida', también de 1973, obtuvo el Premio Mondello al mejor libro editado en Italia.



El conjunto de su obra mereció en Estados Unidos el Commonwealth Award, “otorgado simultáneamente al conjunto de la obra dramática de Tennessee Williams”, en 1981. Y ese mismo año, su ciudadanía checoslovaca fue revocada por 'El libro de la risa y el olvido', en el que reflexionó sobre las vicisitudes de ciudadanos checoslovacos que se oponían al régimen comunista.



Su última obra, 'La fiesta de la insignificancia', fue publicada en el 2014. Además de una novela es considerada un ensayo.



A continuación, algunas de sus mejores obras.



'El telón'

Grandes nombres de la tradición occidental mantienen un diálogo secreto. “Unas obras iluminan a otras, los escritores descubren aspectos inusitados en sus antecesores, que a su vez inspirarán a sus sucesores de muy diversa manera: Rabelais, Cervantes, Diderot, Fielding, Flaubert, Joyce, Kafka, García Márquez... El resultado es una pequeña y particular ‘pléyade’ literaria que Kundera comparte con los lectores y una iluminadora historia personal de la literatura”, dice el catálogo de Planeta.



“Una elegante combinación de anécdotas, análisis, erudición, memoria y especulación… Quizá desde Henry James ningún novelista había examinado el proceso de escritura con tanta perspicacia, autoridad y variedad de referencias y alusiones”, escribió Russell Banks, de The New York Times Book Review



'El libro de la risa y el olvido'

Tamina es una joven viuda en el exilio y su deseo es recuperar sus diarios íntimos para reconstruir sus recuerdos vagos de su vida matrimonial. Mientras, Mirek, en Bohemia, quiere ecobrar unas viejas cartas de amor para borrar parte de su pasado.



“Este libro es una novela sobre Tamina y, en el instante en el que ella desaparece de la escena, es una novela para Tamina. Es el personaje principal y el principal espectador y todas las demás historias son una variación de su historia y se reúnen en su vida como en un espejo… Una novela sobre el olvido y Praga, sobre Praga y los ángeles”, dijo el autor sobre esta obra.



'La lentitud'

Es su novela más ligera, considerada un divertimento, una ópera bufa. Fue su primer libro de ficción escrito en francés.



“A partir de una novela francesa del siglo XVIII y de una excursión a un castillo de Francia convertido en hotel, Milan Kundera da vida a una serie de personajes del pasado y del presente que coincidirán en un congreso de entomólogos", afirma Planeta.

“Paradójicamente, ‘La lentitud’ es la novela de Kundera con más ritmo, a la vez que la más accesible”, escribió el Boston Globe.



‘La insoportable levedad del ser’

Este clásico de la novela contemporánea ha vendido más de 1’000.000 de ejemplares vendidos.



“Narra una extraordinaria historia de amor, es decir, de celos, sexo, traiciones, muerte y, también, de las debilidades y paradojas de Teresa, Tomás, Franz y Sabina, cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Los celos de Teresa hacia Tomás, el terco amor de éste por ella –junto con su irrefrenable deseo de otras mujeres–, el idealismo de Franz, amante de Sabina, y la necesidad de Sabina de perseguir una libertad que sólo conduce a una insoportable levedad, se convierten en una reflexión sobre los problemas filosóficos que afectan a nuestra existencia”, dice el catálogo de Planeta.



‘La fiesta de la insignificancia’

“En La inmortalidad, Goethe y Hemingway pasean juntos durante muchos capítulos, charlan y se lo pasan bien. Y en La lentitud, Vera, la esposa del autor, dice a su marido: ‘Tú me has dicho muchas veces que un día escribirías una novela en la que no habría ninguna palabra seria… Te lo advierto: ve con cuidado: tus enemigos acechan’. Pero, en lugar de ir con cuidado, Kundera realiza por fin plenamente en esta novela su viejo sueño estético, que así puede verse como un sorprendente resumen de toda su obra”, se lee en la página de la editorial.