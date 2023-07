Milan Kundera, quien falleció a los 94 años, es el escritor checo más popular desde Franz Kafka y, pese a ello, tuvo una difícil relación con su país natal, hasta el punto de escribir en francés y negarse a revisar las traducciones al checo. El eterno candidato al Nobel “murió el mediodía del martes 11 de julio de 2023”, precisó ayer su editor, Gallimard, en un comunicado.



Kundera (Brno, Checoslovaquia, 1929) se había convertido en los últimos 30 años en un autor casi invisible, un asceta silencioso recluido en su céntrico piso de París, alguien que rehuía a los periodistas y las declaraciones públicas.

Nació en la ciudad de Brno en una familia intelectual. Su padre, Ludvík, era un célebre pianista, y la música ejerció una gran influencia en su prosa.



En Praga se formó como guionista y luego impartió clases de Literatura Mundial y Estructura de la Novela en la Facultad para el Cine y la Televisión.



Prosista, poeta, dramaturgo y ensayista, empezó a ser conocido en los años 60 como autor teatral (El dueño de las llaves y Bobada), pero acabó consagrándose como novelista (La broma y El libro de los amores ridículos).



Desde sus primeras novelas, el humor, la ironía y la reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo, el exilio y la frágil condición humana fueron sus señas de identidad.



En su ensayo El arte de la novela se declaró admirador de Miguel de Cervantes, a quien consideró no solo el creador de la novela con su Don Quijote, sino también de la modernidad.



“Para mí, el creador de la Edad Moderna no es solamente Descartes, sino también Cervantes”, escribió una vez sobre quien influyó de forma decisiva con su humor y su arte narrativo en su obra.



“¿A quién o a qué me siento ligado?: ¿A Dios? ¿A la patria? ¿Al pueblo? ¿Al individuo? Mi respuesta es tan ridícula como sincera: no me siento ligado a nada, salvo a la desprestigiada herencia de Cervantes”, aseguró en ese ensayo.



Durante el proceso aperturista de la Primavera de Praga en 1968 se perfiló como uno de los representantes de la oposición cultural al régimen comunista, lo que pagó con su expulsión del Partido Comunista y la prohibición de publicar.



La sátira política del comunismo estalinista que retrató en La broma le valió el Premio de la Unión de Escritores Checos, pero con la reinstauración de un gobierno fiel a la Unión Soviética se lo vetó como autor.



Kundera se exilió en Francia en 1975 y publicó en checo –en una editorial de Toronto– sus obras más conocidas (El libro de la risa y el olvido, La insoportable levedad del ser y La inmortalidad).



De hecho, La insoportable levedad del ser, su mayor éxito comercial, es una novela que ha marcado a varias generaciones con sus reflexiones sobre el amor y el eterno retorno. Solo se publicó en 2006 en República Checa.



Esa obra surge tras su experiencia en Occidente en los años 1970, cuando Kundera consideró que “nunca fue el tiempo mejor y al mismo tiempo se hizo tan insoportable”, según dijo en una ocasión el crítico literario checo Jiri Penas.



El régimen comunista checoslovaco le retiró la ciudadanía en 1979 y obtuvo la gala en 1981. Kundera aceptó en 2019 de nuevo un pasaporte checo, y las autoridades checas le pidieron perdón por el trato que recibió de la dictadura comunista.



Desde los años 80 recibió numerosos premios, como el Médicis, por la mejor novela extranjera publicada en Francia, el Commonwealth de EE. UU., el Europa o el Jerusalén.



Tras la transición democrática checoslovaca, Kundera publicó en 1993 en su país natal La inmortalidad, lo que supuso un reencuentro literario amistoso con su nación, pero algo efímero. Su pasado checo lo persiguió con alguna polémica, como si fuera el personaje de alguna de sus propias novelas.



En 2008, el Instituto checo para el Estudio de los Regímenes Totalitarios lo acusó de delatar en 1950 a un espía que acabó durante 14 años en prisión. El escritor rompió entonces su silencio –con un comunicado– para calificar las acusaciones de “puras mentiras”.

Cuatro de sus grandes novelas

Muere el escritor checo Milan Kundera a los 94 años de edad. Foto: EFE / archivo

Kundera, que escogió el francés como lengua de expresión literaria, dejó una quincena de obras. Sin embargo, cuatro se convierten en verdaderos hitos de su legado: La broma (1967), La vida está en otra parte (1969), La insoportable levedad del ser (1984) y La lentitud (1995).



La broma, su primera novela, que el escritor francés Louis Aragon calificó como una “obra importante”, se publicó en Checoslovaquia en 1967 durante el periodo de apertura ideológica que precedió a la ‘Primavera de Praga’, y fue un gran éxito.



Durante la dictadura comunista de los años 50, un estudiante gasta una broma política a su pareja, lo que le vale la exclusión de la universidad y ser enrolado en un batallón disciplinario. Años más tarde se encuentra por casualidad con la esposa del amigo que astutamente organizó su caída. Para vengarse de él, el protagonista consigue seducir a su mujer. Cuando el protagonista le cuenta la verdad a la mujer de su amigo, ella intenta suicidarse, pero toma por error laxantes en lugar de barbitúricos.



Para esta novela polifónica (con cuatro personajes narradores), Kundera se inspira en su propia experiencia, cuando fue expulsado del Partido Comunista en 1950.



Siguiendo la tradición literaria de Europa central, el autor elige el humor y lo grotesco para mostrar cómo la Historia tritura las ilusiones políticas y los destinos individuales.



Luego aparecería La vida está en otra parte, que consagró a Kundera como uno de los mejores escritores checos de su generación y le valió el prestigioso premio literario francés Médicis de 1973 a la mejor novela extranjera.



La historia cuenta la vida de un poeta surrealista perseguido por una madre castradora. Ni la creación artística ni la acción revolucionaria le permiten liberarse, y morirá de una manera absurda.



Como Jaromil, el protagonista, Kundera se dedicó en su juventud a la “musa poética” antes de realizar lo que llamó su “conversión antilírica” que lo llevó a la novela existencial.



Entonces llegó a librerías La insoportable levedad del ser. Escrito en 1982 y publicada por la editorial francesa Gallimard en 1984, este libro es considerado como la obra maestra de Kundera. No fue publicada en la República Checa hasta 2006.



Escrito en París, donde el autor vivió en el exilio desde 1975, el libro narra la historia de dos parejas de la burguesía intelectual y artística de Praga, poco antes de la invasión soviética de la ciudad en 1968.



Tomás es un promiscuo cirujano; su mujer, Teresa, una fotógrafa que vive angustiada por las infidelidades de su marido; Sabina, amante de Tomás, es una artista hedonista de mentalidad libre, y Franz, un profesor suizo atrapado en un matrimonio desgraciado, vive enamorado de Sabina.



A partir de estas historias en apariencia sencillas, el novelista interroga la noción del eterno retorno y se apoya en la paradoja existencial: ¿sufrimos el peso dramático de nuestra existencia o el de la insignificancia de nuestras vidas?



Tras descubrir horrorizado las libertades que se habían tomado en la traducción al francés de La broma, Milan Kundera dedicó buena parte de su trabajo a revisar su obra traducida, retrabajando completamente las versiones francesas de La broma, El libro de los amores ridículos, La vida está en otra parte, La despedida, El libro de la risa y el olvido y La insoportable levedad del ser.



En 1995 publicó el libro La lentitud, primero de un ciclo de cuatro novelas breves y muy sobrias, escritas directamente en francés. El libro critica la obsesión de la civilización occidental por la velocidad.



Efe y AFP / Praga

