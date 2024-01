‘OG City’, el álbum de Miky Woodz para sus fanáticos

Sin dejar a un lado el trap, género musical en el que se ha destacado, el puertorriqueño Miky Woodz regresó a la escena musical con una producción más ecléctica.



Tras el exitoso Living Life de 2021, que debutó en el #1 del ‘Top Latin Albums’ de Apple Music y que ingresó en el listado ‘Top Latin Albums’ de Billboard, Woodz hizo OG City, una producción donde muestra su versatilidad artística, saliendo por momentos de su zona de confort, con temas en los que navega entre el reguetón, trap y otros ritmos.



(Lea también: Bad Bunny cerró el año con el video de 'No me quiero casar')

El más reciente lanzamiento del álbum es el sencillo Souvenir. Al ritmo de trap, Woodz presenta letras con las que confiesa el encanto por una persona que se ha convertido en el centro de su universo. “Les traje un poco de ‘romantiqueo’ con este tema, siempre motivado a llevarles un mensaje real”, expresó en un mensaje por escrito el rapero.



Woodz realizó una gira de 12 conciertos en Estados Unidos que concluyó el 8 de diciembre en Austin (Texas). En entrevista, el intérprete habla de este álbum, de sus comienzos y de su evolución como persona y artista.

​

¿Qué significa 'OG City'?



Hay dos maneras de interpretar estas iniciales: Original ‘Gansta’, que se le dice a las personas ya mayores que estuvieron en las calles; y simplemente Original. Ese ha sido el eslogan que he tenido, siempre he querido ser yo, nunca he querido parecerme a nadie, siempre enfocado y dejándome llevar por mi gusto y mi visión.



(Lea más: ‘Yo no quiero seguir marcando estereotipos’: Goyo)

¿El nombre del álbum, es algo simbólico?



OG City tiene que ver con que en Puerto Rico tengo un equipo de baloncesto y un equipo de sóftbol y ese es el nombre de ambos equipos. Es como una ciudad y está formada por los fanáticos. Es un álbum prácticamente dedicado a los fanáticos, a los que están desde el principio y a los que se siguen sumando.



¿Cuáles son las temáticas del álbum?



Tiene de todo un poco. Temas comerciales, un tema dedicado a los padres que dan la vida por sus hijos, también temas de despecho, de rumba. En fin, tiene de todo un poco.



J Balvin interpreta ‘Aleluya’ en este álbum.



Con J Balvin siempre he tenido una buena comunicación y relación, él apoya mi trabajo, respeta lo que hago, siempre ha estado conmigo, igual yo. Él me enseñó la idea del tema, me gustó, yo hice mi parte, se la envié, pasó un tiempo, y como el tema me gustaba mucho, yo se lo pido para ponerlo en mi proyecto y me lo dio. Hice unos cambios y lo saqué.



(También: Año nuevo, música nueva: los álbumes más esperados que se estrenarán en el 2024)

Facebook Twitter Linkedin

J Balvin ya ha trabajado en otras ocasiones con Woodz. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

¿De qué habla el tema?



En el tema le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que uno tiene, aunque muchas personas a lo mejor piensan que uno no las merezca, y así lo digo también en la canción. Somos humanos y podemos cometer errores. Es un tema para darle gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, pero especialmente por la familia, por las bendiciones y la abundancia que siguen llegando.



Otro colombiano, Manuel Turizo, colabora en el álbum. ¿Cómo compaginan ambos estilos?



Con Manuel Turizo hemos trabajado ya en varias colaboraciones. Este tema se llama Vale la pena, yo lo compuse y es algo bien diferente a lo que estaban acostumbrados de Miky Woodz, pero no quería hacer una canción en el otro extremo, contrario a lo que es Miky Woodz. Me vino a la mente Manuel Turizo porque respeto lo que hace, me gusta su trabajo y a él le gustó y se montó en el tema y pudimos compartirlo.



Dice que está haciendo cosas nuevas o al menos distintas. ¿En qué se diferencia ‘OG City’ de álbumes anteriores?



Han pasado ya siete año en los que he madurado, me he convertido en hombre, he cometido errores, he aprendido y tomando decisiones en la vida, y en este álbum llegué más preparado. Las vibras que hice en este álbum de verdad que fueron increíbles. Hicimos varios campamentos, estuvimos grabando en Miami, República Dominicana, Puerto Rico, Los Ángeles. Me tomé mi tiempo, dándole todo el cariño al álbum. Por eso digo que este es un álbum que, aparte de la versatilidad que tiene y de las críticas positivas que ha recibido, es uno de los mejores que he hecho.



(Siga leyendo: ¿Por qué Karol G y Bad Bunnny no son superestrellas en Brasil?)

Usted estudiaba en la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, y dejó todo por la música. ¿Cuál fue el motivo?



Estaba becado por baloncesto, pero en división dos, y la beca no cubría todo. Los créditos y los estudios son caros, y al no ser de Estados Unidos tenía que buscar donde vivir. Pude hacer eso un año, pero al siguiente tuve que regresar a Puerto Rico. Tenía 22 años, necesitaba hacer dinero y decido dedicarle toda mi fe y empeño a la música, mientras trabajaba en un almacén. Empecé haciendo shows a 300 o 500 dólares, y eso era lo que me ganaba como en dos semanas de trabajo en el almacén. Tuve que viajar, faltar al trabajo por los shows y terminaron despidiéndome. Desde ese momento he vivido de la música.



Usted pasó de una plataforma independiente a grabar con personajes de talla mundial.



Cuando comencé en la plataforma tuve mis primeros fanáticos, me empezaron a apoyar, me la empecé a creer. Creé mi propia página de Facebook, yo mismo la manejaba y hacía de todo un poco. Seguí sacando canciones y canciones y luego llegó la disquera Golden Latin Music, mi primera disquera independiente, y me dio la mano. Siempre he compuesto mis canciones y la gente se empezó a fijar en mis letras y fui creciendo, hasta que llamé la atención de esos artistas que estuvieron dispuestos a grabar conmigo.



La portada del álbum tiene una estética de videojuego. ¿Es fanático de ellos?



Sí, me gustan. En mis primeros álbumes aparecía yo en la portada, luego fui cambiando la idea, a hacer la portada más con el concepto del nombre del disco, y este salió así, me gustó la idea del diseñador, hasta que llegamos a la decisión de escoger esta portada.



(Más: Daddy Yankee le pide a sus seguidores que se alejen del mal con mensajes de la Biblia)

El trap es mi fuerte y es lo que más me gusta hacer FACEBOOK

TWITTER

¿Usted se considera un intérprete neto de ‘trap’ o piensa que lo puede hacer bien en cualquier género?



Soy versátil y me puedo acoplar a cualquier ritmo y nunca soy negativo para grabar otro género, al contrario, si el tema me gusta, sea el ritmo que sea, yo lo voy a hacer. Pero el trap es mi fuerte y es lo que más me gusta hacer.



Muchos opinan que el trap es hipersexualizado y no ayuda a la educación de los jóvenes.



Ahí difiero, ya que hay temas de trap que son full calle, porque de ahí viene la palabra trap, pero hay temas en los que no necesariamente tienes que hablar de la calle, de droga o de cosas negativas, puedes hablar del modo en que estás en ese momento y es por eso que me gusta el trap.

Qué le quiere transmitir a la juventud con su estética, su música, sus letras.



Que luchen por sus sueños, que sigan sus gustos, que sigan su visión, muchas veces nadie cree en la visión de uno hasta que uno logra y hay personas que no parecen suficientemente fuertes como para salir a pelear por sus sueños, a la primera crítica se derrumban, pierden la visión, se frustran. Eso es lo que trato de inculcarles a mis fanáticos, por eso siempre he tratado de ser lo más real posible dentro y fuera de la música, siempre con los pies en la tierra.



Cree que el ‘trap’ debe reenfoque en vista del cambio sobre la visión de la mujer, la equidad y la igualdad.



Siempre digo que cada tipo de música tiene su público, hay mujeres que se ofenden cuando los artistas hablan sobre ellas, y hay muchas mujeres que les gusta también ese tipo de música. Le doy la razón en que hay canciones que hablan demasiado ofensivo, pero en cuanto a la música el trap no es el culpable de eso, en el trap uno puede hablar de diferentes cosas. Vuelvo y lo digo, esa es mi opinión respetando la de los demás.

ORLANDO RESTREPO

EDITOR DE EL TIEMPO

X: @oleonn84