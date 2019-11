Mika: ‘He cambiado completamente’

Mika sabe que ya no es el mismo. A sus 36 años, el cantante nacido en Beirut (Líbano) asegura en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO que vuelve a la escena musical con un estilo completamente diferente.

Hace cinco años que Mika, cuyo nombre de pila es Michael Holbrook, no lanzaba un disco. Sin embargo, la audiencia todavía lo recuerda por algunos de sus éxitos como 'Grace Kelly',' Happy Ending', 'Love Today' o 'Relax, take it easy'.



En su nuevo álbum, titulado My name is Michael Holbrook, el artista, ganador de tres World Music Awards y nominado a un premio Grammy, se anima a contar parte de su historia, se refiere al accidente que sufrió su hermana Paloma al caer de un cuarto piso y lanza una crítica a la porción de la sociedad que condena a los homosexuales.



Formará parte del Lollapalooza 2020 en Argentina, Brasil y Chile. ¿Qué espera de la audiencia?

Me estoy reposicionando de una forma muy importante. Soy muy consciente de que tengo 36 años en un panorama en el que el pop ha evolucionado completamente desde que empecé. Lo bueno es que mi música está hecha en casa, con colaboradores. No nace de una oficina con gente que decide sobre quién va a escribir mi próxima canción.



¿Y eso a dónde lo conduce?

​

Me llevó a pensar: ‘Qué demonios voy a hacer compitiendo con un trapero de 22 años’. Simplemente no puedo hacer eso y tampoco quiero. Entonces, en lugar de presentarme en esos países con mis propios shows, me uní al Lollapalooza, que me posiciona como un artista de pop alternativo y le abre las puertas a esta sección de mi carrera.



Esto se relaciona con su nuevo álbum My name is Michael Holbrook, que habla de su vida personal…



Tiene una gran relación conmigo, con mi familia, con la gente a la que amo y también con la que odio. Al final del día, nada en la vida tiene real importancia. Todo desaparece. Lo único que tiene valor es la gente que amas y las historias que cuentas sobre ellos. Por eso, quise hacer un álbum para reclamar mis colores, mi sentido de la melodía y mi propósito como autor.



¿Cómo se logra evolucionar en esta carrera?



En primer lugar, escribiendo canciones con un propósito. Y ese propósito funcionó como una medicina. Escribí un álbum como respuesta a los dos años difíciles por los que habíamos pasado en mi familia. Escribí sobre cosas que pensé que nunca escribiría. Como cuando vi caer a mi hermana de una ventana a las 4 de la mañana sobre unas rejas. Se estaba muriendo. Y nunca escribí ni hablé sobre ello.



¿Qué sintió al escribir sobre eso?



¡Libertad!



Es curioso porque hace tiempo, en una entrevista, dijo que no buscaba enviar mensajes a través de su música…

​

He cambiado completamente. Por eso, usar mi nombre legal como el título del álbum es una provocación para impulsarme a mí mismo a hacer lo que un artista adulto debe hacer. Ya no soy más un adolescente. Lo fui, y es normal. Fui un artista que no asumía su homosexualidad y tenía miedo de comprometerse políticamente. Pero uno tiene que evolucionar.

LUCÍA FORTÍN

EFE