Miguel Zenón le apunta a ser el Charlie Parker del 'latin jazz'

Pocos barrios en la historia de la música popular ostentan la gloria de Santurce, en San Juan, Puerto Rico. Allí nacieron cantantes, músicos y compositores de la talla de Sylvia Rexach, Tito Rodríguez, Daniel Santos, Rafael Cortijo y Andy Montañez.

Nació también el “Sonero Mayor”, Ismael Rivera, uno de los más queridos salseros de todos los tiempos, un señor cantante que incitaba al baile con su voz azucarada y su inigualable don para la improvisación.



Maelo, como le decían, fue la fiesta misma y también un símbolo de esa sabrosura santurcina que nos eleva al gozo cuando suenan 'Las Tumbas', 'El Nazareno' o 'De todas maneras rosas', entre muchos otros éxitos.



Para el saxofonista Miguel Zenón (San Juan, 1976), que nació y creció en Santurce, la música de Maelo no solo estimuló su temprana iniciación artística sino que marcó un encuentro definitivo con las raíces de la música puertorriqueña, esa que tanto disfrutaba en casa con sus padres y que hoy lo enorgullece de su barrio de leyendas.

A los 19 años Zenón se fue a Boston y estudió en el Berklee College of Music. Luego se radicó en Nueva York, donde vive. Allí hizo una maestría en el Manhattan School of Music.



La idea de grabar un álbum tributo a Maelo venía gestándose de tiempo atrás pero se concretó hace un par de años cuando lanzó 'Sonero: The music of Ismael Rivera', un disco aclamado que afianzó su carrera y fue nominado al Grammy como mejor álbum de jazz latino el año pasado.



Para entonces, Zenón ya contaba 11 álbumes de estudio y una larga experiencia como instrumentista, arreglista, docente y compositor. De hecho, este 2021 se cumplen 20 años del lanzamiento de 'Looking Forward', su primer trabajo.



En esta entrevista, Zenón habla sobre sus comienzos y su evolución como músico, sobre la gestación de Sonero y sobre lo que significa para él ser un puertorriqueño que vive en los Estados Unidos.



También habla de la importante labor educativa y filantrópica que adelanta en su país a través del programa Caravana Cultural, que creó en 2011 y que ofrece conciertos, becas y cátedras gratuitas para que más personas se acerquen al jazz.

¿Cómo se inició en la música y cuándo decidió dedicarse a ella profesionalmente?

Empecé clases de música a los diez años y luego estudié seis años en la Escuela Libre de Música de San Juan. Ahí empecé a practicar formalmente el saxofón y a estudiar música clásica y folclórica. Como a los 15 años descubrí el jazz y esto cambió mi forma de entender la música. Por eso decidí irme a los Estados Unidos y hacer una carrera con énfasis en jazz.

¿Qué influencias marcaron esos comienzos?

Hay una idea transversal pero no exclusiva del jazz que es la idea de la improvisación, que también la vemos en otras músicas, incluyendo el folclor de Colombia, Puerto Rico y otros países de Latinoamérica. Yo había tenido contacto con esa idea a través de otras músicas pero el jazz me la presenta a un nivel que no conocía, no solo técnico sino también de lenguaje y sobre todo intelectual. El jazz combinaba elementos folclóricos con otros elementos más progresivos y formativos que me llamaron la atención y el primer músico que me atrajo poderosamente a seguir ese camino fue Charlie Parker, uno de los grandes maestros. Él sigue siendo mi héroe.

Desde sus primeros álbumes usted propone un diálogo entre tradición e innovación. ¿Cómo ha sido su evolución musical?

Como todo músico, uno va pasando por diferentes etapas. Al comienzo mis trabajos fueron muy eclécticos porque se empieza a conceptualizar lo que iba a ser mi música, incluso imitando algunas ideas. Yo tenía y tengo un claro interés por explorar lo que soy como puertorriqueño y por acercarme a otras músicas latinoamericanas. Pero encontrar mi propia forma de expresarlo musicalmente fue algo que me tomó mucho tiempo. Lo que más me sirvió fue asumir cada álbum como un proyecto de investigación y sumergirme no solo en lo musical sino en lo documental y en lo empírico, porque todos estos elementos me apasionan de verdad y hacen que el proceso sea más enriquecedor y el resultado más honesto. Este es el método que mejor me funciona.

Su álbum 'Identities Are Changeable' alude a lo que significa ser inmigrante en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia de vivir entre Puerto Rico y Nueva York?

Ese álbum se nutre de la idea de lo que significa para nosotros tener una identidad nacional. Vivir tanto tiempo en una ciudad como Nueva York cambió hasta cierto punto mi definición de lo que significa ser puertorriqueño, dominicano o colombiano. Para unos significa nacer en un lugar y hablar un idioma y para otros es más un sentimiento, tener una conexión con una cultura y un deseo de conectar con sus antepasados. Una conexión generacional que yo no viví pero que la veo en Estados Unidos todos los días. De ahí que me haya interesado tanto por aprender más de esta perspectiva, que no es la mía, pero que me llevó a entrevistar a algunos compañeros músicos y amigos que sí tenían esa condición de haber nacido en el área de Nueva York y ser hijos de padres o abuelos puertorriqueños.



Fue muy interesante ver cómo se encuentran ellos con esa identidad puertorriqueña o neoyorquina o americana porque creo que en últimas hay una combinación de las tres. Aprendí mucho de esta experiencia más allá de lo musical. A partir de los testimonios que recogí pasaba luego a la creación de las piezas musicales que transcribieran esa idea de identidad que viene por capas, unas sobre otras, cada una con un protagonismo y un peso distinto y a la vez cambiante. Sin importar si eres de la primera, segunda o tercera generación en algún momento vas a querer buscar tus orígenes, eso es algo universal.

La salsa surge como un potente movimiento cultural con raíces latinoamericanas pero se cocina geográficamente en Nueva York. ¿Cómo comienza su relación con ella?

El fenómeno de la salsa es uno en un millón. Tuvieron que encontrarse muchos elementos para que ocurriera donde ocurrió y como ocurrió. No sale de la nada. Tiene elementos de música cubana y afroamericana, de música popular e incluso de músicas de otros países de América Latina incluyendo el folclor y la música brasileña. Yo empecé tocando música popular, sobre todo salsa, y esa fue la primera música de la que me enamoré. Y es curioso porque fue una música que nosotros no la vivimos como sí la vivieron nuestros padres o abuelos, fue una música que aprendimos y que se mantuvo ahí como parte esencial de la cultura popular.



Yo tocaba salsa desde los 14 pero tocaba con hombres de 40 o de 60. Hacíamos temas de Pete ‘El Conde, Willie Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Maelo, La Ponceña, el Gran Combo e iba aprendiendo en el proceso de dónde habían salido estos músicos, cómo se habían formado una y otra vertiente. Cuando escucho la salsa de Nueva York, me refiero a Palmieri, Barretto, Harlow, Seis del Solar, entre muchos otros, encuentro que era música muy progresiva y que tomaba muchos riesgos, se hacían arreglos increíbles y a un nivel muy alto, se hacía mucha improvisación, muchos solos. La salsa nos deja grandes referentes a los que siempre volvemos, como en el jazz se vuelve siempre a Miles Davis o a Coltrane. Dejó su sello marcado en una época.

¿Cómo nació 'Sonero', su homenaje a Maelo?

Me crie a diez minutos caminando de la Calle Calma, donde nació Maelo. La primera casa de mis padres estuvo en esa misma calle, de modo que Maelo es una figura muy presente desde que estaba pequeño. Era una figura casi mitológica y su impacto fue más allá de lo musical porque tuvo un gran arraigo popular. Ahora, en términos musicales Maelo siempre estuvo a otro nivel. Cuando lo escuchaba improvisar y me daba cuenta de lo que hacía rítmicamente, entendí que él rehacía las canciones en el momento en que las cantaba. Para mí están los grandes cantantes y las grandes orquestas, y un poquito por encima está Maelo.

¿Y cómo fue el proceso del álbum?

Empecé a buscar los temas que me hablaban en su repertorio, los que revelaban su genio, y de ahí pasé a trabajar los arreglos. También hablé con personas que lo conocieron tanto en Puerto Rico como en Nueva York. Como arreglista, miro qué elementos esenciales puedo extraer de la música de Maelo para luego reorganizarlos a mi manera. No me interesa versionar a Maelo sino encontrar qué dentro de 'El Nazareno' o 'Las caras lindas' se queda en mi mente y en mis sentidos: el solo del timbal, el mambo, los saxofones, las improvisaciones. Yo extraigo esos elementos y los recompongo, los reorganizo a mi manera. Eso sí, cuando uno trabaja la música de Maelo o cualquier otra música popular sabe que quien va a escuchar 'El Nazareno' está buscando esos mismos elementos, esa misma conexión. Mi reto como arreglista es crear un balance, saber qué tanto deconstruyes la versión original para que tenga tu inyección de personalidad y qué dejas del original para que siga habiendo una conexión con los elementos originales de la pieza.

De alguna forma, podemos decir que Ismael Rivera es también un jazzista, no para ponerle un barniz elitista sino todo lo contrario, para resaltar en él su tremendo arraigo popular…

Él fue un improvisador como pocos. Y muchos de los elementos que me llaman la atención del jazz, como la idea de lo sentimental balanceado con lo intelectual, que es en últimas un espejo de nuestro ser, y del jazz como plataforma para correr riesgos, están muy presentes en la música de Maelo. Cuando lo escucho cantar me doy cuenta de lo mucho que se arriesgaba.

¿Qué descubrió de Maelo como persona mientras investigaba su vida?

Una de las cosas más interesantes fue hablar con varias personas sobre los últimos años de su vida, unos años bien oscuros y bien tristes. Porque esa figura tipo Ulises que se tenía de Maelo como el tipo fuerte que controlaba todo cuando se paraba en una tarima, pues simplemente dejó de existir. Maelo se convirtió en un personaje frágil que necesitaba ayuda y fue muy valioso aprender sobre esta época de él cuando ya no podía cantar y tenía adicciones, porque ahí uno ve las diferentes etapas de un ser humano con sus altas y bajas. Incluso una figura mitológica como Maelo puede caer en la necesidad y en la desgracia. Desde este punto de vista, su música es una experiencia de vida. De hecho, 'Las caras lindas', uno de sus temas más conocidos, fue uno de los últimos temas que grabó, ya sin la voz de otros tiempos pero con la misma "grasa" como decimos en Puerto Rico, esa magia de él como cantante. Ahí se ve claramente que lo que la vida nos deja se refleja también en la música.

¿Cómo va su proyecto Caravana Cultural?

Hemos hecho 12 conciertos hasta ahora pero esperamos retomar conforme la pandemia lo permita. Caravana Cultural significa muchísimo para mí y no hay nada que me haya dado la música que me compense como lo ha hecho este proyecto. Gracias a él llevamos el mensaje de que la cultura y el contacto con ella son esenciales para la sociedad. Una de las ideas erróneas que se tienen sobre el jazz es que es música elitista y exclusiva para conocedores cuando es todo lo contrario, es música que nace del folclor, de la experiencia afroamericana en los Estados Unidos en combinación con otros elementos.



Cualquiera puede escucharlo sin ningún tipo de entrenamiento. El jazz tiene elementos folclóricos que vienen de la misma raíz que la plena, la bomba, la salsa o la rumba. Todo viene del mismo lugar aunque se haya combinado de un modo diferente. Desde luego evolucionó y ha involucrado elementos más complejos pero eso no significa que no podamos conectarnos con él a través de esas mismas raíces. En ellas está la puerta de entrada. El jazz nos invita a indagar y a encontrar esos puntos comunes con la música que conocemos.



JUAN MARTÍN FIERRO*

Para EL TIEMPO

* Abogado, periodista y escritor.

En Twitter: @jmartinfierro