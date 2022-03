“¿Qué quieren, qué quieren, ¡qué es lo que quieren, carajo!?”. Esas fueron las primeras palabras que Miguel Mateos les dirigió a los asistentes al Concierto de Conciertos en el Campín, en Bogotá, en 1988. Tenía rabia y estaba frustrado: su presentación debía ser a la 1 de la madrugada y acabó saliendo al escenario a las 5 a.m. Pronto amanecería. Quedaba la mitad de la gente en el lugar –unas 35.000 personas–, así que les pidió que se agruparan en la gramilla. Lo que siguió es historia: una descarga de casi dos horas de rock y una conexión con el público que él no ha olvidado.

Si hay algo que Miguel Mateos no ha perdido con los años es esa euforia. Ya tiene 68 y no la oculta. “Con lo que viene, les voy a volar la cabeza”, dice en una charla en la que derrocha su felicidad por volver a Colombia. Es su estilo y su promesa para la presentación que tendrá en el Jamming Festival que este puente festivo celebra diez años en Playa Hawai en Ibagué y en el que es uno de los invitados de lujo. Y el porteño cumple lo que promete.



“La felicidad de estar en Colombia es indescriptible. Puedo cumplir, darles buen rock, bailar, sentirnos vivos y fundamentalmente dar un mensaje de paz, que sea una suerte de comunión en la que todos estemos envueltos, de repente, con todo lo que estamos viviendo”.



(Además: Las bandas que ya no estarán en el Jamming Festival)



De 1988 hasta ahora han pasado miles de cosas que el cantante y compositor argentino ha llevado a su música. Ya son 40 años de resistencia, haciendo del rock su bandera. Después de casi dos años de encierro por la pandemia, Mateos ha vuelto al en vivo para celebrar su carrera, “recién empezamos a tocar con aforos casi completos … Estoy chocho (ilusionado, feliz)”, dice. “El tiempo pasa así –chasquea los dedos–, entonces, ¡cuidado! No te pierdas de emocionarte, de amar, de querer dar un beso, un abrazo, porque hace un año no podíamos abrazar a nuestros hijos ni a nuestros padres.... Hay que aprovechar y darse besos y abrazos a pilas”.



El intérprete y compositor de los clásicos Cuando seas grande, Obsesión, Es tan fácil romper un corazón, Tirar los muros abajo, Desnúdame, Malos pensamientos o Si tuviéramos alas está por estrenar uno de sus proyectos más ambiciosos: nos habló de esto y de su concierto.

En plena pandemia finalizó su primera ópera rock, Los tres reinos…

Sí. Es una obra compuesta para orquesta sinfónica, cinco cantantes de distinta tesitura, coro y una banda de rock and roll. Es una ópera rock y la temática es la conquista de América, es una distopía acerca de eso.



Se llama Los tres reinos porque yo veo una América dividida, en el norte está el valle de la aurora, con una monarca maya, y en el sur, el territorio inca, con un monarca que se llama Amauta y que vive en el valle de la luz, el tercer reino es el invasor, el español. Es una disputa particular, una comedia dramática y musical.



A finales de febrero estuve en el teatro Colón de Buenos Aires y estrené un aria de la ópera que tiene que ver con la canción de amor entre los reyes después de haber vencido al maldito invasor; además tocamos canciones históricas mías con la orquesta.

Es decir, llevó su música rock a lo sinfónico…

​

Hice un repaso de mi repertorio con 12 o 13 canciones muy históricas de mis 40 años de carrera, con arreglos del maestro Gerardo Gardelin. Fue apoteósico, con el teatro a full. Fue el broche de oro de mi gira nacional (que empezó a mediados del 2021). Es una especie de hito en mi carrera, una noche inolvidable que grabé, obviamente, en video y audio, así que tendrá su salida al público pronto. Y seguro, el año que viene (2023), este no, iremos a Bogotá a tocar con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Y haremos un desastre.

Y usted es un hombre de palabra.

​

Totalmente. Estoy quedando muy comprometido.



¿Cómo escoge el repertorio para su presentación en un festival como el Jamming, que será de poco más de una hora?



Es un problema, sabés. Un colega tuyo me preguntaba lo mismo, yo le contaba qué tocaría, y me decía: ‘¿Y no tocaras Si tuviéramos alas?’ No, no alcanzo. Es que cómo voy a cantar 50 canciones, tengo unos 80 minutos. Es complejo elegir el repertorio porque mis conciertos duran tres horas. Pero está bien, el rock and roll tienen eso, tiene un nivel de potencia absoluto, doy fe de eso, así que quédense tranquilos todos que van a pasar 80 minutos pero en el aire.

¿Cómo se mantiene vigente en un universo musical tan cambiante?

​

He perdurado y las razones son las canciones, mi patrimonio son las canciones, mi cultura son las canciones; en cuatro décadas espero haber dado un registro fidedigno, digamos, de lo que ha pasado: qué sé yo: desde que se cayeron las Torres Gemelas, hubo dictaduras en mi país, la pandemia, la Guerra de Las Malvinas... he dado registro de todo, y eso hace que mi carrera sea consistente.



Por ejemplo, Cuando seas grande es una canción icónica de toda la movida del rock en tu idioma. Y es interesante porque es una metáfora muy actual, lamentablemente con todo lo que está pasando ahora.



La vigencia tiene que ver con que la gente tiene en el inconsciente las canciones y les ha dejado algo en cada momento de su vida. Y soy muy afortunado en ese sentido. Me parece que los clásicos no tienen una respuesta generacional: un pibe de 16 años que le gusta el rock escucha Cuando seas grande y le parece un buen tema, y fue escrito hace 30 años.



Es como si yo pensara en clásicos como Brown Sugar o Angie, de los Rolling Stones que tienen 50 años, pero los Stones los tocan y se cae todo el mundo a pedazos, o The Police toca Message in a Bottle y el estadio se enloquece. Va más allá. Me alegra estar en ese pelotón de artistas que tienen canciones que están ligadas a la vida de las personas.

Son 40 años de resistencia, haciendo rock.



Efectivamente, he estado a veces en una trinchera, a veces saliendo, pero siempre dando la cara. He tenido consistencia, he tocado diversos géneros porque he mezclado cosas a lo largo de los años y de 20 discos, pero hay una marca registrada.. Yo no estoy cantando ahora reguetón, por ejemplo, o música urbana, no es lo mío, qué sé yo, me gusta poco, me gusta menos, me gusta mucho, no importa. El asunto es que he sido consistente con mi género y con mi música.

Miguel Mateos tiene 68 años. Empezó como miembro de Zas, banda fundamental para el rock en América Latina. Foto: Cortesía: Graciela Beccari

Detalles del Jamming Festival 2022

El Jamming Festival se realizará 19, 20 y 21 de marzo en Playa Hawai en Ibagué. Consulte información sobre artistas y alojamientos en www.jammingfestival.com.co



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

