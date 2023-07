El viernes 28 de julio, después de 35 años, vuelve el Concierto de Conciertos al estadio El Campín, en Bogotá. El concierto bisagra en la historia del rock en Colombia repite algunos artistas, entre ellos Miguel Mateos. Una de las figuras más importantes del rock argentino volverá a pararse en ese escenario, esta vez, con su hijo Juan como guitarrista. Entrevista.

El Concierto de Conciertos (1988) es un hito en la historia de la música en Colombia, ¿qué significa para usted?

Sin duda es un evento que ha marcado la historia del rock en español y, además, marcó mi historia como artista. Hay muchos motivos, pero en principio, para mí, tiene que ver con que fue mi primer estadio, mi primer evento masivo, multitudinario.



Cuenta la leyenda que tocó horas después del turno que tenía previsto.

Sí, las condiciones en las que toqué en aquella oportunidad son bastante peculiares; yo tenía previsto tocar a la medianoche, a más tardar, y por distintas razones se fue aplazando el tiempo de entrada y terminé tocando como las cuatro o cinco de la madrugada. Fue increíble: empecé a tocar de noche y amanecí con la gente.

¿Había mucha gente a esa hora?

Mucha gente se fue. Había gente desde las 8 p. m., cansada, que pensaba que yo no iba a salir y, claro, se fueron yendo (risas). Así que la particularidad de los hechos convirtió a ese concierto en leyenda. Yo salí a las cuatro y pico de la mañana. Había entre 5.000 y 7.000 personas.

¡Pero por la cantidad de gente que habla de ese 'show' parece que hubiera habido muchas más!

¡Sí! Por alguna razón, cada colombiano que me encuentro en París, en México, en Buenos Aires o en Nueva York me dice que estuvo esa noche. Es mágico, maravilloso. Con base en la gente que me dice que estuvo tendría que haber habido más o menos un millón y medio de personas (risas). Eso es lo maravilloso de la música, lo maravilloso del arte y esa es la magia de Colombia.

El 28 de julio va a volver a pararse en El Campín, después de una carrera que lo ha llevado a todos lados. ¿Cómo ha cambiado el Miguel Mateos que se paró hace 35 años en el Concierto de Conciertos?

Bueno, obviamente es un tipo más maduro, notoriamente (risas). Pero al mismo tiempo es un Miguel con la misma pasión, inclusive, hasta la misma energía, o más. Se van a encontrar con un tipo que ha seguido trabajando consistentemente, con una vocación profundamente maravillosa que es la de la música. Un tipo mucho más maduro, mucho más profesional. Se van a encontrar con un artista muy agradecido con el público de Bogotá. Con un hombre feliz de estar nuevamente en tierras colombianas.

Es que los 80 fueron especiales...

Los 80 fueron tremendamente fuertes e intensos para todos los que estábamos jugando ese juego. Con ese vértigo a veces no se disfrutaban las cosas. Yo empecé a darme cuenta de lo importante que había sido el Concierto de Conciertos años después; es decir, cuando se transformó en una cosa épica: Lord of the Rings, el Concierto de Conciertos y después Game of Thrones (risas).



Y ahora, a repetir la leyenda.

Es maravilloso. Eso es justamente la magia de Colombia de la que estábamos hablando antes. Aunque no es repetir, porque nada es igual, pero sí es volver a El Campín con ese halo de encanto, de embrujo.

Esta vez, uno de los guitarristas de la banda es su hijo Juan. ¿Qué se siente que ahora él viva esto con usted?

Hace poco, justamente, hablaba de eso con alguien. Hace unos meses estuve tocando en el Movistar Arena, ahí al lado de El Campín. Fue increíble, fue maravilloso; finalmente, después de muchos años de no ir a Colombia logré ir y ahí, atrás, estaba mi hijo. Ahí lo pensé. Pensé: “Es increíble, pero yo di la vuelta”. El Concierto de Conciertos fue hace 35 años, Juan tiene 30. Es maravilloso. Este Concierto de Conciertos es muy simbólico. Muy, muy especial.

Su música es especial para Colombia, para los colombianos, ¿usted lo nota?

Sí. Siempre he tenido una sensación especial, un feeling diferente que tiene que ver con Colombia. Por alguna razón inexplicable, hay un lazo inquebrantable que tiene que ver con la música, con las letras, con los momentos de muchas personas. Con haber visitado consistentemente el país. No sé. Yo solo puedo tener palabras de agradecimiento para Colombia. Es inexplicable para mí, pero yo lo puedo sentir. Creo que cuando salga al estadio se me van a encharcar un poco los ojos.

¿Por qué?

Porque voy a tener ese flash-back. No hay vuelta que darle, voy a ir para atrás. Voy a mirar atrás y voy a ver a mi hijo, a Juanito, y voy a ver a Alejo, mi hermano, en la batería, él también estuvo hace 35 años, él fue parte de esa historia.

Se dice que el primer concierto que hizo con Zas, su banda, fue como teloneros de Queen, ¿es verdad?

¡Sí! Habíamos hecho un demo, un casete y se lo habíamos presentado al promotor de Queen en Argentina. Fuimos seleccionados entre una serie de grupos noveles para telonear a Queen. En ese momento Zas éramos Alejandro (su hermano) y yo. El demo lo habíamos hecho nosotros. Yo había tocado el bajo, la guitarra y los teclados, y Alejandro se había encargado de la percusión. Cuando nos dijeron que íbamos a abrir el concierto tuvimos que salir corriendo a buscar un bajista y un guitarrista que se quisieran unir a una banda que aún no existía, con un futuro incierto, ¡pero que iba a telonear nada más y nada menos que a Queen! (risas). ¡Ese fue el primer Zas!



Cuando usted escribe canciones, ¿sabe inmediatamente si lo que escribió va a ser un 'hit'?

Depende. Tirá para arriba, por ejemplo, tiene una historia especial. Ni siquiera era parte del repertorio del álbum. Era solo una idea básica que finalmente grabé en una sesión de trasnocho en un estudio de Buenos Aires. Esa fue la última canción que se incorporó al álbum que yo estaba grabando. El disco tenía pocas canciones y el productor me dijo que sí o sí había que agregar un track... ese track fue Tirá para arriba.

Y es una canción con gran significado para mucha gente.

Esa es la magia que tiene la música. Para nosotros, los argentinos, de alguna manera representa un momento histórico, social y político del país. Pero yo me encuentro con chilenos, colombianos, mexicanos, uruguayos, ecuatorianos, costarricenses, y todos, de alguna manera y aunque no hayan vivido esa época de Argentina, están tocados por Tirá para arriba.

¿Cuál cree que es el motivo?

Creo que es porque es una canción que, fundamentalmente, habla sobre no darse por vencido. La canción tiene que ver con seguir a pesar de todo, venga lo que venga, y para bien o mal.

¿Cuál es la canción que más disfruta hoy cantando en vivo?

La verdad, esa es una pregunta muy difícil de contestar. Soy muy afortunado. Tengo muchas canciones en el inconsciente colectivo de la gente. Pero te voy a mencionar una que no es de las más conocidas, que no ha tenido tanta repercusión y que para mí es muy importante. En El Campín voy a tocar Rock libre. Esa es una canción que tiene que ver con la libertad, que habla de que no nacemos libres, que cada uno construye su propia libertad. Es una canción que está fuera del repertorio, pero que voy a tocar porque es tremendamente potente. Ante tanta vaguedad, ante tanto vacío, me parece importante cantar canciones con conceptos fuertes. Así que esa es la que más disfruto tocar en este momento, y la voy a tocar en El Campín.

¿Tres palabras que usaría para describir su carrera?

Estudio, consistencia y trabajo. Y resiliencia, también, porque cuando viene todo mal, tiro para arriba.



ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

En Twitter: @Uschimusic