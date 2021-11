Miguel Bosé: ‘Escribí sin rencor, sin revanchas, sin dolor’

“Colombia era para mi padre su patria del alma (...). Nos instalamos en el Hotel Tequendama, en Bogotá, casi al frente de la plaza de toros de La Santamaría, en la que mi padre, con tan solo 10 años de edad y apenas alzando hasta la cruz de un novillo, tomó la alternativa causando un tremendo revuelo. Hernando, más tarde director del diario EL TIEMPO, que su familia fundara décadas antes, fue desde muy chico taurino hasta la médula y de inmediato se identificó con la figura del joven Dominguín, se hizo su seguidor, amigo y compinche de juventudes en lo bueno y en lo malo. Y así fue hasta la muerte de ambos”. (Fragmento).

Miguel Bosé dio una rueda de prensa virtual sobre el libro en el que relata sus memorias, El hijo del Capitán Trueno, publicado por la editorial Espasa, cuya escritura le tomó tres años y estuvo acompañada del escritor colombiano Juan Esteban Constaín. La segunda parte de estas memorias será en formato audiovisual, una serie que se empezará a filmar en enero de 2022 y que se espera estrenar en octubre por la plataforma de streaming de Paramount Plus.

Portada del libro 'El hijo del capitán trueno', de Miguel Bosé. Foto: Archivo particular

Bosé escribe desde su yo niño: Miguelito, hijo, como él bien lo define, de “dos animales de raza pura”: Luis Miguel Dominguín (1926-1996) y Lucía Bosé (1931-2020). Realmente son ellos los protagonistas, mientras que Miguelito va narrando su infancia y adolescencia antes de convertirse en una estrella en la España franquista, en el “amante bandido” que conquistó en 1978 a toda Hispanoamérica y se retrata en la foto que ilustra la portada del libro: un joven de mirada triste, nostálgica, desafiante, rebelde, bajo su imagen bellamente andrógina con aires de torero.

Usted siempre ha sido reservado con su vida privada, ¿por qué decidió contarla ahora?



Las cosas suceden cuando están maduras. Llegó el momento. Este suele buscarte. Quería contar este libro desde los recuerdos de un niño, con una memoria muy sensorial, de aquella España franquista. Es la historia de Miguelito. Mighelino y Miguelón, la historia de ellos antes de convertirse en Miguel Bosé.



¿Cómo fue recordar a estos Migueles que conformaron al Miguel de hoy?

Para recordar solo hay que estar dispuesto a revivir lo vivido. Más que olvidar, lo importante es reconciliarte con el pasado, perdonar. Ese es el gran ejercicio, el más difícil. Puedes ver las cosas malas hoy sin tanto dolor.

¿Hasta dónde se reconoce en el pasado?

Me reconozco totalmente. Era un niño muy determinado, que pudo resolver muy rápidamente esos golpes que maltrataron mi autoestima. Evidentemente, yo no cumplía con todos los requisitos que debía tener el heredero del clan, fui un niño sensible, con otros intereses. Mi abuelo decía que el ser torero no era una profesión, era una actitud ante la vida, es ser una persona que no está sujeta a lo políticamente correcto, no vivir por el qué dirán; por eso él me decía que yo iba a ser el más torero de la familia.

¿Se puede escribir sin pudor?

Claro, sí. Ya no te importa contar y compartir determinadas cosas a las que antes les dabas demasiada importancia y hoy ya no la tienen. El libro originalmente tenía 800 páginas, muchas eran repetitivas, otras podían ser interpretadas de forma errónea.

Escribí sin rencor, sin revanchas, sin dolor.



El título recuerda una de sus canciones...

El Capitán Trueno es un personaje de un cómic español. Yo llamaba así a mi padre. A él lo veía heroico, valiente, se iba a sus viajes fascinantes e interminables para nunca volver. La canción relata muy bien la relación que teníamos mi padre y yo, que es la parte más desconocida de mí por el público. Conviene escuchar la letra de esa canción porque se entenderá mejor el leitmotiv de este libro.

¿La escritura le permitió sanar las heridas?

Cuando empecé a escribir me di cuenta de que las heridas estaban bien cerradas. También que el amor hacia mis padres, a pesar de sus caprichos y excentricidades, era mayor.



¿Cómo dialogan sus memorias con su obra musical?

Es el mismo creador. Es una obra más. El texto tiene la misma musicalidad de mis canciones.



Sus memorias se enfocan en la relación con sus padres, ¿cómo es Miguel Bosé padre con sus hijos?

Soy el padre y la madre que me hubiese gustado tener. Con mis hijos soy todo lo cariñoso que mis padres no fueron, ellos no eran mucho de abrazar. Además fueron unos padres muy ausentes; yo trato, al contrario, de estar siempre presente.



Fue determinante crecer rodeado de mujeres, en contraste con el machismo de su padre...

Es cierto. Crecí en una casa con siete mujeres y ellas hicieron lo que yo soy, fomentando de la misma manera mi parte femenina y masculina. La mujer más importante de mi vida fue la Tata Remedios, una campesina que me enseñó todos los valores y principios que mis padres no me dieron. En relación con el machismo, claro, en esa época era aún más terrible, imagínate: no existía el divorcio y mi madre no se podía separar, era algo mal visto, y menos de alguien como Luis Miguel Dominguín. Las mujeres de aquella época, las mujeres del franquismo, tenían que callar, aguantar, ser la señora de su señor, madre de sus hijos y estar a la altura de la sociedad que les había tocado, su obligación era mantener las apariencias.

¿Qué pueden esperar sus seguidores de sus memorias?

Encontrarán las respuestas a muchas preguntas que estaban en el aire sobre cómo se forjó y nació el artista: Miguel Bosé.



¿Leeremos más de Miguel Bosé escritor?

Sí. El gusanillo de la escritura seguirá. Ya empecé varios proyectos, algunos relacionados con mi carrera.



¿Cómo es la ventana por donde mira Miguel Bosé después de estas memorias?



Con mis memorias me quité una gran mochila de cargas, de sentimientos, emociones, aventuras, amores, desdichas.

Dulce María Ramos

Periodista Literaria hispano-venezolana

PARA EL TIEMPO

@Dulcemramosr