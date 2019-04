Mick Jagger y su onda saludable desde hace varios meses

La llegada hace dos años de su octavo hijo tocó las fibras de la ternura del veterano cantante Mick Jagger. Así se lo reveló al diario inglés The Sun, en su momento, una fuente cercana a la voz líder de la emblemática banda de rock The Rolling Stones.



Esto hizo que a sus 75 años, Jagger decidiera comenzar a cuidarse para tener la oportunidad de ver crecer a su hijo menor, como lo comenta el diario español El País.

Unas horas después de conocerse la noticia, que le ha dado la vuelta al mundo, de la cancelación de la gira de la banda, que se iniciaba el 20 de abril, por la cirugía de corazón que tendrá Jagger, los medios no le descuidan los pasos al cantante.



Hace poco, “se podía ver a Jagger en relajándose en una playa de Miami junto a su hijo menor y una de sus hijas, Georgia May, de 27 años. En la misma playa se avistó también a Ronnie Wood, guitarrista del combo, acompañado de su esposa y de sus gemelas de dos años. Jagger, como sus compañeros, se ha afanado en los últimos tiempos en hacer hincapié en que la era salvaje de los Rolling Stones ha quedado ya enterrada en el pasado, ya sea promoviendo sus hábitos sanos o engendrando bebés en cadena”, anota el cronista del diario El País.



Y en esa nueva onda de ejercicio y hábitos saludables, que muchas estrellas del mundo han comenzado a practicar –basta recordar a otro ‘dinosaurio roquero’ como Paul McCartney y su saludable vida- Jagger no se queda atrás.

El rotativo español cuenta que desde hace varios meses Jagger entrena tres horas al día, varios días a la semana, bajo la dirección de un entrenador especialista en deportistas olímpicos.



A esto se une “una dieta a base de zumos, pasta, pescado y pollo, complementada con una serie de suplementos, pero no los que tomaba en los sesenta y setenta, sino vitaminas A, C, D y E, además de un preparado con aceite de bacalao y otro con ginseng se unían a la práctica de running, yoga, ciclismo, kickboxing, ballet y específicos entrenamientos dedicados a reforzar la resistencia cardiovascular”, anota El País.



Ahora, los millones de seguidores y admiradores en el mundo de la banda y de su vocalista esperan expectantes si estos buenos hábitos saludables le ayudarán en una rápida recuperación, después de la operación, para verlo subido en los escenarios muy pronto.