Jagger es una leyenda del rock indiscutible, un artista, un actor de cine de vez en cuando, pero una estrella en el escenario y una estrella con una energía envidiable y un corazón fortalecido, con ganas de no dejar de roquear.

El cantante nació en Dartford, una ciudad cercana a Londres. Le llamaba la atención el arte y aunque estuvo un tiempo dedicado a estudiar economía, lo dejó para unirse a los Rolling Stones.



La banda en 1965: (de izquierda a derecha): el baterista Charlie Watts, el guitarrista Brian Jones, el guitarrista Keith Richards, el cantante Mick Jagger y el bajista Bill Wyman. Foto: Archivo AFP

La fama llegó después y abrió el camino para que el Jagger más polémico y talentoso se diera a conocer. Sus conciertos causaron revuelo y el cantante se convirtió en una estrella con las mujeres. Según el libro de Christopher Andersen Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger (2012), se llegó a decir que tuvo amoríos con unas 4.000 mujeres y sus fanáticos lo apodaron ‘caderas de serpiente’ por sus famosos (y lascivos) movimientos en el escenario.



Mick Jagger y Charlie Watts. Foto: Efe

Tiene ocho hijos con cinco mujeres distintas Mick Jagger y con el tiempo ha dejado atrás el acelere y tiene una salud que envidiaría cualquier estrella musical contemporánea.

Retirarse no es una opción

Tuvo coronavirus el año pasado y superó en el 2019 una operación a corazón abierto, así como la dolorosa muerte de su amigo y compañero de aventuras musicales Charlie Watts, a los 80 años. De hecho, Jagger, el guitarrista Ketih Rochards y el bajista Ronnnie Wood dedicaron su más reciente gira No Filter a Watts.



Jagger también causó revuelo a su paso por Colombia, cuando se paseó por las calles de Bogotá, probó una oblea y eclipsó a una fanaticada que llenó el estadio el Campín el 10 de marzo de 2016, en uno de los conciertos más importantes en la historia de los recitales en Colombia.



Mick Jagger y su pareja Melanie Hamrick (35 años), que es una strella de ballet clásico. Se conocieron en Japón. Foto: Instagram: @melhamrick / AFP

Ahora Mick Jagger ha reconocido que sigue componiendo canciones y trabajando arduamente con Keith Richards en lo que pronto podría convertirse en un nuevo disco. “No puedo aguantar mucho tiempo sin crear o tocar en vivo”, confesó en una ocasión el cantante al que también le fascina producir documentales musicales y que no tiene ganar de retirarse de la música.



