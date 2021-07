¡Felices 78 años para su majestad Mick Jagger!

En el 2019 el cantante los Rolling Stones se recuperó de una cirugía al corazón y demostró que es leyenda del rock con una energía incansable, este 26 de julio posiblemente apagó un pastel con 78 velas y con ese brillo intacto de un roquero que ha ganado muchas batallas y que sigue rodando con la música y la fama, sin dejarse lastimar por el paso del tiempo.

Jagger nació en 1943 en Datford, en el condado de Kent, en una familia de clase media que pronto descubrió que su hijo adoraba la música. Tanto, que nunca terminó una carrera universitaria. Prefería componer, ir a galerías de arte y de vez en cuando experimentar su faceta de actor.

Coqueteó con los excesos desde muy joven mientras la música lo lanzaba a él y a la banda a la fama. Era un mujeriego empedernido y como lo registró el libro de Christopher Andersen Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger (2012), se llegó a decir que tuvo amoríos con unas 4.000 mujeres.



Estuvo casado con Bianca Jagger y tuvo romances más serios con Marianne Faithfull, y Jerry Hall. Su pareja más reciente, Melanie Hamrick, de 34 años, con quien tiene un hijo, Deveraux, cuando el cantante tenía 73 años. Pero más allá de ser un papá de ocho hijos con cinco mujeres distintas, Mick Jagger es un poderoso icono del rock que ha sacado tiempo para producir su propia música y actuar en el cine.

Desde muy joven Mick Jagger hipnotizó con su voz y movimientos en el escenario. Foto: AFP

Es una estrella potente dentro de la cultura popular y, además, supo lidiar algunas crisis con sus compañeros de aventuras musicales de los Rolling Stones y mantener unida a la banda, mientras exploraba otros proyectos en solitario. Aunque siempre regresaba a pelear con Keith Richards, cantar, sudar y y a salir de gira con ellos con una fuerza y alegría impresionante.

En abril de este año Jagger reveló la letra de la canción Easy Sleazy, en compañía de Dave Grohl de Foo Fighters, con la que exorcizó un poco el impacto de la pandemia. Su legado esta signado en 30 álbumes de estudio, 22 álbumes en vivo y más de un centenar de sencillos con los Stones.



Ahora los escenarios sienten la ausencia de esa poderío escénico y esa manera tan particular que tiene de moverse cuando canta frente a miles. Como o hizo el 10 de marzo de 2016 en un concierto con la banda en el estadio el Campín de Bogotá que, aún hoy, es recordado como uno de los más importantes en la historia de los recitales en Colombia.



Le da contexto: La noche en que 45.000 personas sacaron la lengua con Rolling Stones



Mick Jagger ahora se prepara para regresar. La gira No Filter, que se suspendió como muchas en la pandemia, está programada para reactivarse en Estados Unidos desde el 26 de septiembre hasta noviembre de este año. “Estoy muy emocionado por volver a los escenarios”, dijo en su momento. Ahora todos esperan poder celebrarle este cumpleaños en vivo, cantando.



