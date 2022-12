La noche del 28 de febrero de 1984 quedó marcada como un hito en la historia musical, pues Michael Jackson rompió el récord del artista que se llevó más trofeos en una misma gala de los premios Grammy hasta ese momento: ocho estatuillas de 12 nominaciones que había recibido.



El rey del pop se coronó como el indiscutible ganador de la premiación número 26 de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, en la que se reconocían a los mejores éxitos musicales del año anterior, 1983.

El 'Shrine Auditorium' de Los Ángeles brilló con uno de los más grandes éxitos de la estrella musical, su álbum 'Thriller', al que pertenece la canción con el mismo nombre.



Este álbum que contiene reconocidas letras como 'Billie Jean' y 'Beat It' fue el más vendido en 1983, luego de su lanzamiento el 30 de noviembre del año anterior, con el que además se posicionó durante 37 semanas como el disco número uno, luego de que sacara su sencillo 'Thriller' con el épico video musical.

La ceremonia 26 de los premios Grammy se consideró además la más vista en su historia, con un total de 51 millones de televidentes, en la que Michael Jackson se llevó los reconocimientos por las siguientes categorías:



1. Álbum del año: 'Thriller' (álbum).



2. Grabación del año: 'Beat It'.



3. Mejor grabación para niños: 'E.T. The Extra-Terrestrial'.



4. Mejor interpretación vocal de pop masculina: 'Thriller' (canción).



5. Mejor interpretación vocal de rock masculina: 'Beat It'.



6. Productor del año, no clásico: Michael Jackson.



7. Mejor interpretación vocal de R&B masculina: 'Billie Jean'.



8. Mejor canción R&B: 'Billie Jean'.

Pero por más fama y reconocimiento que tuviera ya el rey del pop para ese momento, con cada mención de su nombre se mostró aún más orgulloso y emocionado.



Y así lo contó cuatro años después en su libro autobiográfico 'Moonwalk'.



"Fue una sensación increíble haber trabajado tanto en algo, dar tanto y tener éxito. Me sentí como un corredor de largas distancias que estaba llegando a la meta. Me identifico con ese tipo de deportistas porque sé cuánto entrenó y sé lo que ese momento significa. Puedo compartir ese mismo sentimiento", fueron la palabras de la histórica noche que quedaron plasmadas para la eternidad.

