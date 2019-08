La nostalgia musical del ‘rey del pop’ llega al teatro Cafam

Man in the mirror es una de las canciones más recordadas de Michael Jackson, no solo por el mensaje y su video que transmite un sentimiento de amor y paz por la humanidad, sino porque encabezó la lista Billboard Hot 100 durante dos semanas en 1988. Pero, además, luego de la muerte del ‘rey del pop’ se posicionó en segundo lugar en la lista Singles Chart del Reino Unido.



Esa será una de las canciones que los espectadores disfrutarán en Lo mejor de Michael Jackson en concierto, que Misi Producciones, Mun Entertaiment y EL TIEMPO estrenan hoy en el teatro Cafam de Bellas Artes.



El montaje, que tendrá solo diez funciones, resalta el legado musical de Jackson, que ha trascendido en el tiempo hasta los sonidos de hoy.

El concepto inicial del espectáculo, como lo explica Felipe Salazar, director de Misi Producciones, es recupera la riqueza musical y artística del ‘rey de pop’.



“Esta idea surgió porque se cumplieron 10 años de su muerte y para Misi Producciones y sus creativos su música siempre ha sido un referente importante. Fue un ícono del siglo XX, la música pop se parte en un antes y un después de Michael Jackson”, comenta Salazar.



Jackson tuvo muchos éxitos en su carrera y reconocimientos importantes, entre ellos el de artista más exitoso de todos los tiempos, según el libro Guinness World Records. Sus cifras fueron muy importantes: 13 premios Grammy y 26 premios American Music, entre otros.

El montaje, que tendrá solo diez funciones, resalta el legado musical de Jackson, que ha trascendido en el tiempo hasta los sonidos de hoy.

Sin duda, su interpretación artística impuso retos e innovó con sus ideas.



Al hablar del homenaje anterior que hace unos años Misi Producciones hizo sobre Jackson, Felpe Salazar anota que para este aniversario quisieron apuntarle a algo completamente diferente.

El montaje contará con un ensamble de voces masculinas y femeninas. Foto: Mauricio León/EL TIEMPO

“En esta oportunidad no queremos hacer nada con respecto a su figura, solamente enfocarnos en la música. Por eso, el público no verá a un Michael Jackson. Habrá un ensamble de 13 voces en escena, una banda de cinco músicos en vivo y arreglos novedosos del director musical Santiago Deluchi”, comenta Salazar.



Agrega que las canciones que se van a interpretar fueron escogidas tanto por el equipo de trabajo que estuvo al frente del montaje como por el público.



“Miramos las listas Billboard de cada uno de los años en que Michael Jackson sacaba canciones y nos centramos en las numero uno. De allí salió un grupo como de 50 canciones. Luego pensamos en las preferidas de los fanáticos y le preguntamos a la gente por redes sociales cuáles eran sus favoritas, para escoger el listado final”, explica el director del montaje.



Vale la pena recordar que el ‘rey del pop’ no solo fue inspiración para músicos, sino también para bailarines. Muchos recordarán los pasos de la canción Moonwalker, que Jackson hacía deslizando sus pies hacia atrás; la vuelta, su parado de puntas de pies y los otros pasos que, sin duda, iluminaban el escenario.



La propuesta del artista estadounidense iba más allá. No descuidaba detalle.

Su puesta en escena se construyó también desde lo visual y se complementó con atuendos que fueron tendencia, como las chaquetas ornamentadas, los calcetines blancos con mocasines negros y los estilos militares que caracterizaban muchos de sus montajes.

El espectáculo tiene cuadros en los que solo participa un ensamble de voces femeninas de Misi. Foto: cortesía Misi Producciones

Precisamente, Juliana Reyes, diseñadora del vestuario de la obra –quien también integra el ensamble vocal femenino–, comenta detalles de lo que verán los espectadores en esta oportunidad.



“De acuerdo con los perfiles comiencé a acomodar los diseños. Entonces, lo chévere de este elenco es la variedad en la estética y la dinámica que tenemos para mostrar la diversidad. Por ejemplo, hicimos un poco lo que Jackson hacía en Black or White, con ese juego de caras de todo el mundo y todas las razas unificadas”, anota.



De esta manera, Lo mejor de Michael Jackson en concierto es una reinterpretación del legado del artista y cantante, manteniendo su esencia y aportes al pop. Se trata de un montaje para toda la familia y una oportunidad para revivir los mejores momentos del ‘rey del pop’, con el sello de Misi Producciones, que el público ya conoce.

¿Cuándo y dónde?

​Función exclusiva el 30 de agosto, a las 7:30 p. m., para los socios del Club de Suscriptores de EL TIEMPO, con el 40 % de descuento. Funciones: 23, 24, 25, 29 , 31 de agosto y 1 de septiembre para todo el público. Lugar: Teatro Cafam de Bellas Artes, avenida 68 n.° 90-88, Bogotá. Boletas: Tuboleta.com.