Playa, brisa y amor aparecen en la nueva canción de Manuel Medrano

En esta nueva aventura musical ofrece más potencia y nuevos elementos a la propuesta con la que se conoce al cantante colombiano. Se trata de 'Mi otra mitad', en la que explora de nuevo en los terrenos del amor y de esa idea de quererse a uno mismo.



"Yo creo que más que un cambio, es que ahora la gente está conociendo un poco más de mí y de mi música y de la que me gusta y lo que soy y la versatilidad que voy a tener como artista. Nunca voy a dejar el Manuel Medrano de antes, pero si van conocer mucho más de ese Manuel", comentó en una entrevista con EL TIEMPO.

"Y vienen más canciones que los van a sorprender porque todas son únicas", explicó.



Mi otra mitad fue producida junto a Mauricio Rengifo y Ándres Torres en los Ángeles, el video se rodó en la ciudad de Venice en California, con un clip colorido que invita al amor en todas sus expresiones, dirigido por el también colombiano Jon Saw.



Aprovechando el ambiente playero que expone la ciudad californiana, Medrano da un salto a un pop movido y emocional que habla del enamoramiento, pero tiene a su vez un cierto toque nostálgico y no pierde el halo romántico, con frases como:"Tu haces que me den cosquillas el amor /tu haces que en la vida brille todo/Eres mi centro gravitacional / Daría todo porque me besaras... "

"Me gusta la temática de los 90 por la alegría, por los colores, por el ambiente y porque se muestran cosas que hoy en día ya no se ven (...) como repartir Flyers (folletos publicitarios) para promover conciertos, repartirlos por patinadores que tampoco es tan común y me parece divertidísimo rescatar esas cosas del pasado que fueron muy lindas y ahora no se hacen", explicó.

Me gusta la temática de los 90 por la alegría, por los colores, por el ambiente y porque se muestran cosas que hoy en día ya no se ven

Para él es una manera de mostrar como empezaban muchos músicos su carrera. "Y como promocionaban su música de una manera muy orgánica para lanzar sus conciertos o sus canciones, fue lindo reflejarlo de esta manera en el video. Pero además de eso, tiene un mensaje muy importante y es que a final de cuentas tu otra mitad eres tú mismo", agregó.



