En las últimas semanas esta melodía ha sido una de las grandes tendencias en redes sociales. Lo que empezó en TikTok, rápidamente pasó a Spotify donde la canción de Tito Silva se convirtió en un éxito de la aplicación.



Sin embargo, hace unas horas los usuarios empezaron a denunciar que la composición ya no estaba disponible. Aunque por el momento sigue en YouTube, su desaparición de Spotify causó alarma entre los cibernautas.



Inmediatamente empezaron a especular sobre la posibilidad de que haya sido retirada porque infringía los derechos de autor. Recordemos que la canción utiliza la pista de la reconocida ‘Stand’ de Dido y Eminem.



'Mi bebito fiu fiu' es una parodia creada por el artista peruano Tito Silva. La canción se refiere al escándalo de una supuesta infidelidad que explotó en la política de este país, luego de que se revelaran unas conversaciones del expresidente Martín Vizcarra y Zully Pinchi.



El cantante no esperaba esta acogida y la canción llegó a posicionarse como la número uno del conteo viral de Spotify. Hace poco se habló de una posible demanda por parte de Sony que obligaría a Silva a pagar más de 800 mil dólares de multa. Es por esto que en redes sociales especularon que su desaparición sería por un tema legal.



Las declaraciones de Tito Silva

En las últimas horas el artista publicó un video en su cuenta de Instagram refiriéndose al retiro de ‘Mi bebito fiu fiu’ de Spotify. Silva explicó que no se trata de un problema por derechos de autor, sino que él mismo decidió eliminarla.



“Primero que todo, tranquilidad, por favor. Nosotros ya hemos tenido una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original. Esto no va por un tema de derechos de autor. Ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia con un contexto político peruano y eso, me imagino, les puede causar cierta incomodidad. Yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto” explicó.



El peruano dejó claro que no esperaba que el experimento de ‘Mi bebito fiu fiu’ llegará tan lejos. El cantante desestimó todos los rumores de demanda y aprovechó para decir que tiene la intención de quitar la canción de todas las plataformas.



“Por esa razón, ya no está disponible en las plataformas de streaming y yo también decidí retirarlo de mis redes sociales. Ah, y por si fuera el caso, no existe ninguna demanda ni nada de esas cosas. Todo esto para mí es un aprendizaje y además un punto de partida para hacer cosas mucho más grandes” concluyó.

