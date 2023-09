La ley del monte, Mujeres divinas y La media vuelta son tres de las cinco canciones del repertorio clásico mexicano que el artista Christian Nodal grabó en su propia voz a manera de homenaje a sus raíces.

Las nuevas versiones de estas canciones -algunas que se hicieron conocidas en voz de Vicente Fernández- se reunieron en un EP de Nodal dedicado a su país titualdo México en mi voz.



Su intención, indicó el artista, es comenzar una tradición que espera continuar cada año, con un homenaje a autores y cantantes que marcaron su oído musical durante su infancia.



(Puede leer: Festival Cordillera: Los Caligaris, la banda argentina que conecta con todas las raíces de Latinoamérica).

El EP cuenta con cinco canciones. “Este EP significa demasiado para mí -afirmó el artista-. Yo soy de Sonora y el 16 de septiembre en todas las casas se escucha la música tradicional mexicana”. Por eso no es casual que haya elegido esta época para lanzar estas grabaciones.



“Ya tenía mucho tiempo queriendo hacer piezas preciosas que dejaron nuestros grandes intérpretes -explicó-. Elegimos 5 canciones. Fue muy difícil y a la vez un proceso muy precioso, muy buenos tequilas nos echamos por ahí y lo que les puedo decir es que les va a encantar si llevan a México en su corazón, no importa si no eres mexicano, este álbum es para ti, y si eres mexicano con más razón. Los amo un chingo”.



(Además: Los Ángeles Azules: "La cumbia es excusa para bailar pegadito y enamorarse".)



Las canciones que completan el EP son Ya lo sé que tú te vas y Acá entre nos.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET