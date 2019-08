Metallica viene a Latinoamérica, pero no estará en Colombia

Aunque lo último que se pierde es la esperanza, la fanaticada de Metallica tendrá que preparar viaje o esperar si se extiende la gira del grupo por Latinoamérica.



“Sudamérica, ¡eres el primero en 2020! La última vez que tuvimos el placer fue en 2017 como parte del festival Lollapalooza y ahora es el momento de volver con la experiencia completa de Estadio con seis espectáculos principales, incluidas dos ciudades brasileñas Belo Horizonte y Curitiba, en la que nunca habíamos tocado”, fue el mensaje en las redes sociales de la banda, que este año tendrá como banda invitada a Greta Van Fleet.



Las preventas del Club de Fans comienzan el lunes 19 de agosto. Las boletas para las cuatro fechas de Brasil estarán disponibles para compra en línea a partir del jueves 22 de agosto a las 10:00 a.m., hora local, y la taquilla a la venta a las 12: 00-mediodía local.



Los boletos para Santiago saldrán a la venta el jueves 22 de agosto a las 11:00 a.m., hora local, y los boletos para Buenos Aires estarán a la venta el martes 27 de agosto a las 10:00 a.m. del país.

Los conciertos del 2020

15 de abril - Santiago, Chile - Estadio Nacional

18 de abril - Buenos Aires, Argentina - Campo Argentino de Polo

21 de abril - Porto Alegre, Brasil - Arena do Grêmio

23 de abril - Curitiba, Brasil - Estádio Couto Pereira

25 de abril - São Paulo, Brasil - Estádio do Morumbi

27 de abril - Belo Horizonte, Brasil - Estádio do Mineirão



La banda de thrash metal tiene una profunda historia de amor con Colombia, reflejada en cuatro conciertos (1999, 2010 En 2014 y en 2016) por eso, se esperaba que se materializara un quinto encuentro con esos seguidores incondicionales que conocen y ha experimentado la evolución sonora de una de las agrupaciones más importantes del rock... Ellos todavía esperan un milagro.



CULTURA

@AndresHoy1