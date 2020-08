Metallica regresó con un sinfónico más poderoso

Tras más de dos décadas de que la famosa banda Metallica lanzara el primer S&M1 y llevará sus riffs y canciones de thrash metal a otros terrenos musical, ellos decidieron repetir la propuesta con un nuevo concierto y video que, hay que decirlo, supera a su antecesor de 1999.



Los recitales del 6 y el 8 de septiembre de 2019 se grabaron bajo una estela de producción muy poderosa y explorando con nuevo material alcances sinfónicos.



Esos shows se recuerdan ahora en el S&M2, que ya está disponible en diferentes formatos como álbum digital en todos los principales plataformas, versiones de cuatro vinilos y una edición limitada de vinilos de color; dos discos compactor, Blu-Ray y una caja de lujo con más elementos alusivos a la banda.



Se trata de una propuesta con una potencia especial que logra un recorrido por toda la discografía del grupo y que asegura no solo reversiones de sus clásicos, sino una interacción más fluida con los 80 músicos de la Sinfónica de San Francisco, bajo la dirección de Edwin Outwater.

Clásicos como 'Master of Puppets', 'One', 'The Call of Ktulu' y canciones que elevaron a la banda a superestrellas como 'Enter Sandman' reaparecen en un formato muy específico de interacción entre los asistentes al concierto y los músicos, con una sensación que logra replicarse en el visionado del video, al igual que en los álbumes, en los que se destacan también las versiones de 'For Whom the Bells Tolls' y 'The Day That Never Comes'.

También cabe destacar el aporte de una orquesta que se ve muy cómoda con el ensamble y que consigue causar una gran sensación emocional y sonora con su interpretación de la 'Scytian Suite, Op.20, Second Movement' y con 'Iron Foundry', de Alexander Molosov así como una versión muy especial de 'Anestesia Pulling Teeth'.



(También puede ser de su interés: lanzan propuesta de ver conciertos desde vehículos en Salitre Mágico). La producción también tiene las canciones 'The Unforgiven III' cantada por James Hetfield sin sus compañeros del grupo; así como 'Moth Into Flame', .'Halo on Fire', y 'Nothing Else Matters', entre otras.

En términos generales es un trabajo que se deja oír, que demuestra un mejor control de Metallica en este tipo de ensambles y que reconoce, más allá de gustos u odios, que la banda tiene gasolina para seguir roqueando por mucho tiempo



