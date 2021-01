Metallica llegó a mil millones de reproducciones en Spotify

A Metallica lo aman o lo odian, pero no se puede negar que es el grupo de heavy metal (o Thrash Metal) más exitoso del mundo. Prueba de ello, es la impresionante cifra de reproducciones que alcanzó en la plataforma Spotify en el 2020.

El grupo, con casi 40 años de carrera tiene nada más que mil millones de reproducciones de sus canciones y más de 53 millones de oyentes en 92 países. ¿Alguien puede adivinar cuál fue la canción más reproducida de este año, con 128,6 millones de reproducciones? Ustedes siguen siendo los fanáticos más dedicados del mundo, ¡gracias por pasar gran parte de su año con nosotros! ", fue parte del mensaje del grupo a sus seguidores más fieles.



Según lo registrado en un artículo de Spencer Kaufman en la web Consequence of Sound, posiblemente las canciones más reproducidas serían Nothing Else Matters" o Enter Sandman, que hacen parte del famoso Black Album, con el que Metallica amplio su campo de acción a otros públicos amantes de la música.



Esas canciones pasaron los 500 millones de reproducciones en total desde que la música de Metallica llegó por primera vez a Spotify, por encima de su tercer puesto: el himno metalero Master of Puppets.

Lo irónico, es que en el 2000 Lars Ulrich, lideró una batalla legal contra la distribución de música en la web (específicamente contra la compañía Napster, a la que venció) y ahora reconocen que gracias a esa interacción digital la banda está mejor que nunca.



Actualmente la banda está desarrollando nuevas ideas para lo que será su nuevo álbum. El propio Lars Ulrich reveló recientemente en la revista que el nuevo trabajo es “lo más pesado, lo más genial”.

Además agregó que “En Metallica amamos el proceso creativo y es difícil para mí imaginar que alguna vez dejaremos de hacer discos”.



