Metallica, la famosa banda estadounidense de trash metal, fue fundada en 1981 y, cinco años más tarde, en 1986, sufrió una pérdida significativa: la muerte de Cliff Burton, quien era el bajista de la agrupación y falleció en un accidente de tránsito cuando tenía sólo 24 años



El 27 de septiembre de 1986, los integrantes de Metallica tomaron al autobús en el que se movilizaban para su gira por Dinamarca. Ese día, alrededor de la 6:15 de la mañana, el conductor perdió el control del vehículo y este se salió de la vía y rodó varios metros. Burton, quien estaba durmiendo en ese instante, salió expulsado y murió aplastado por el bus.

Su muerte, además de provocar la suspensión de la gira y poner en duda el futuro de la banda, generó un doloroso golpe anímico para los integrantes restantes. Una vez decidieron continuar con la banda, reclutaron al bajista Jason Newsted para ocupar el lugar de Cliff.



Dos años más tarde, en 1988, la banda lanzó su cuarto álbum de estudio llamado '...And Justice For All', el cual vendió más de ocho millones de copias y, años más tarde, IGN lo posicionó en el noveno puesto de su lista de "Los 25 mejores álbumes de metal".

'One'

En este álbum estuvo incluida la canción 'One', la cual se convirtió en una de las más célebres del disco y de la banda. El tema, compuesto por James Hetfield y Lars Ulrich, trata sobre la guerra.



La letra de la canción cuenta la historia de un soldado de la Primera Guerra Mundial, quien despierta en un hospital gravemente herido luego de perder sus extremidades por una mina terrestre. Además de ser incapaz de moverse, el hombre queda ciego y no puede hablar. Debido a esto, le suplica a Dios que le quite la vida.



Por sus condiciones, el protagonista de la historia siente que está "atrapado en sí mismo", como dice una parte de la canción. Es por eso que busca una manera de comunicarse y en el video musical se ve que el hombre, a través del código morse, indica que lo deben matar.



James Hetfield, cantante y guitarrista de Metallica, explicó que la letra de la canción estuvo inspirada en la novela antimilitar de 1939 'Johnny Got His Gun', que traduce "Johnny tomó su fusil", de Dalton Tumbo.

'One' fue la primera canción de Metallica que se llevó a videoclip, el cual ocupó el puesto 39 en la lista de MTV '100 Greatest Music Videos' y el número uno en 'No. 1 Countdown: Rock an Roll Hall of Fame Especial Edition' de Fuse.



